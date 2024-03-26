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إخماد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بإربد

3/26/2024 11:35:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 آذار(بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء امس الثلاثاء، مع حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بسعة إجمالية بلغت 50م2، بمنطقة الحي الغربي التابعة للواء الرمثا.
وأكد الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء تمكنت وبسرعة قياسية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، لا سيما أن الحريق وقع في منطقة مأهولة في السكان، لكن حرفية طواقم الإطفاء حالت دون تمدده وتوسعه للمواقع الأخرى.
وبين الناطق الإعلامي أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق بأسباب الحريق.
--(بترا)
أز/هـ ح
27/03/2024 00:31:06

MENAFN26032024000117011021ID1108025739

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