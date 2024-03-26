بحضور ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يتفوق على نظيره الباكستاني بتصفيات كأس العالم 2026

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- تفوق المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الباكستاني، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يرافقه سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد دول غرب آسيا لكرة القدم، وعدد من الأمراء.
وتفوق المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي بـ7 أهداف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وحافظ المنتخب الوطني من خلال غزارة التهديف على حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات.
وسجل أهداف المنتخب موسى التعمري (3 أهداف) ويزن النعيمات من ضربة جزاء وسعد الروسان وعلي علوان ومحمد أبو رزيق "شرارة".
ورفع المنتخب الوطني لكرة القدم رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ضمن المجموعة السابعة التي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 10 نقاط.
ويختتم المنتخب الوطني منافسات الدور الأول من التصفيات خلال شهر حزيران المقبل بمباراتين أمام منتخبي السعودية وطاجكستان.
ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.
وقبيل انطلاق المباراة، كرّم سمو الأمير علي رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، كابتن المنتخب السابق بهاء عبد الرحمن.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
27/03/2024 00:39:20
MENAFN26032024000117011021ID1108025738
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