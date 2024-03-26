بحضور ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يتفوق على نظيره الباكستاني بتصفيات كأس العالم 2026

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- تفوق المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الباكستاني، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يرافقه سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد دول غرب آسيا لكرة القدم، وعدد من الأمراء.

وتفوق المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي بـ7 أهداف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحافظ المنتخب الوطني من خلال غزارة التهديف على حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات.

وسجل أهداف المنتخب موسى التعمري (3 أهداف) ويزن النعيمات من ضربة جزاء وسعد الروسان وعلي علوان ومحمد أبو رزيق "شرارة".

ورفع المنتخب الوطني لكرة القدم رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ضمن المجموعة السابعة التي يتصدرها المنتخب السعودي برصيد 10 نقاط.

ويختتم المنتخب الوطني منافسات الدور الأول من التصفيات خلال شهر حزيران المقبل بمباراتين أمام منتخبي السعودية وطاجكستان.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.

وقبيل انطلاق المباراة، كرّم سمو الأمير علي رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، كابتن المنتخب السابق بهاء عبد الرحمن.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

27/03/2024 00:39:20