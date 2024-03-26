أوقاف الرمثا تقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأيتام

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 26 آذار (بترا )- أقامت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الثلاثاء، إفطاراً رمضانياً للأطفال الأيتام وعائلاتهم، بحضور 70 يتيما؛ بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي بتنظيم من صندوق الزكاة.

وشكر مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد الجروان كل من ساهم بإدخال السرور والفرح إلى قلوب الأيتام، داعيا أهل الخير للوقوف إلى جانب لجان الزكاة في اللواء من أجل أن يقوموا بدورهم بمساعدة المحتاجين.

وجرى تكريم عائلات الأيتام وتقديم مبالغ مالية لهم من لجان الزكاة في اللواء.

--(بترا)

ب.و/أز/ ه ح

26/03/2024 23:52:39