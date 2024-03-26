Wednesday, 27 March 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوقاف الرمثا تقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأيتام

3/26/2024 11:34:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 26 آذار (بترا )- أقامت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الثلاثاء، إفطاراً رمضانياً للأطفال الأيتام وعائلاتهم، بحضور 70 يتيما؛ بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي بتنظيم من صندوق الزكاة.
وشكر مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد الجروان كل من ساهم بإدخال السرور والفرح إلى قلوب الأيتام، داعيا أهل الخير للوقوف إلى جانب لجان الزكاة في اللواء من أجل أن يقوموا بدورهم بمساعدة المحتاجين.
وجرى تكريم عائلات الأيتام وتقديم مبالغ مالية لهم من لجان الزكاة في اللواء.
--(بترا)
ب.و/أز/ ه ح
26/03/2024 23:52:39

MENAFN26032024000117011021ID1108025737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث