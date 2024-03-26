أوقاف الرمثا تقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأيتام

أوقاف الرمثا تقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأيتام
التاريخ
3/26/2024 11:34:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 26 آذار (بترا )- أقامت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الثلاثاء، إفطاراً رمضانياً للأطفال الأيتام وعائلاتهم، بحضور 70 يتيما؛ بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي بتنظيم من صندوق الزكاة.
وشكر مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد الجروان كل من ساهم بإدخال السرور والفرح إلى قلوب الأيتام، داعيا أهل الخير للوقوف إلى جانب لجان الزكاة في اللواء من أجل أن يقوموا بدورهم بمساعدة المحتاجين.
وجرى تكريم عائلات الأيتام وتقديم مبالغ مالية لهم من لجان الزكاة في اللواء.
--(بترا)
ب.و/أز/ ه ح
26/03/2024 23:52:39
MENAFN26032024000117011021ID1108025737
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