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مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار

3/26/2024 11:34:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- نقل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى منتسبي الدفاع المدني، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في توفير سبل الحماية للمواطنين.
وشكر مدير الأمن العام مرتبات الدفاع المدني، داعياً إياهم إلى المضي قدماً على نهج العطاء ليبقوا عند حسن ظن القيادة الهاشمية الحكيمة.
وأكد اللواء المعايطة، خلال مشاركته مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار اليوم الثلاثاء، أن مديرية الأمن العام مستمرة في تعزيز قدرات الدفاع المدني في مجالات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، ورفد مديرية الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات، والاستمرار في نهجها الهادف لتعزيز كفاءة التدريب المتخصص، وبما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.
ووجه مدير الأمن العام إلى الاستفادة من التمارين والتدريبات الهادفة إلى رفع كفاءة التنسيق، وتكامل الأدوار والمهام، وبما يضمن إدارة الوقت وتحسين الاستجابة للحوادث المختلفة.
وبين اللواء المعايطة إلى ان مديرية الأمن العام ستواصل دعمها لتطوير خدمات الإسعاف وفق بروتوكولات الرعاية الطبية (التوجيه الطبي عن بُعد)، والتوسع في إعداد فرق الإنقاذ المتخصصة، وضمان قدرتها إلى الوصول والاستجابة عند الضرورة في جميع مناطق المملكة.
واستمع مدير الأمن العام إلى شرح عن بعض المهام والواجبات المنفذة من قبل الدفاع المدني، والإجراءات الهادفة إلى تجويد الأداء والارتقاء بالخدمات.
--(بترا)
ل م/أز/ هـ ح
ل م
26/03/2024 23:59:32

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