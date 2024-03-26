رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الخدمات الطبية الملكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مديرها العام.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات العسكرية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.
وبين مدير عام الخدمات الطبية الملكية أن المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة العسكرية تسعى دوماً للنهوض بواقع الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الخدمات الطبية الملكية هي جزء أساسي من القطاع الصحي الأردني، موجهاً بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.
وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الخدمات الطبية الملكية، ودورها الإنساني الذي تقوم به، وبالمستوى المتميز في تقديم الخدمة العلاجية للمراجعين من داخل المملكة وخارجها.
--(بترا)
ل م/أز/ هـ ح
26/03/2024 23:57:58
MENAFN26032024000117011021ID1108025735
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