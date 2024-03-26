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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الخدمات الطبية الملكية

3/26/2024 11:34:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مديرها العام.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات العسكرية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.
وبين مدير عام الخدمات الطبية الملكية أن المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة العسكرية تسعى دوماً للنهوض بواقع الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الخدمات الطبية الملكية هي جزء أساسي من القطاع الصحي الأردني، موجهاً بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.
وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الخدمات الطبية الملكية، ودورها الإنساني الذي تقوم به، وبالمستوى المتميز في تقديم الخدمة العلاجية للمراجعين من داخل المملكة وخارجها.
--(بترا)
ل م/أز/ هـ ح
26/03/2024 23:57:58

MENAFN26032024000117011021ID1108025735

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