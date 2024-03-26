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هجوم موسكو مؤشر على عودة داعش للدول القوية - جريدة الوطن السعودية

3/26/2024 11:34:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تأرجحت الآراء في المتسبب بارتكاب هجوم موسكو الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث نسب تنظيم داعش الهجوم لنفسه، وهو ما يطرح تساؤلا: هل من المعقول أن داعش لديه القدرة على شن مثل هذا الهجوم؟ ويرد عليه عدد من خبراء مجلس العلاقات الخارجية ( CFR ) وهو أن الهجوم كان بمثابة تذكير بأن المنتسبين إلى داعش أعادوا تنظيم أنفسهم وتسللوا حتى إلى الدول القوية.
وأنه يمكنهم تنفيذ الهجوم، حيث نفذوا سابقا أكثر من ستة هجمات في روسيا منذ عام 2016. ولطالما اعتبرت الحركة روسيا عدوًا مثل الولايات المتحدة. ومن خلال تحمله المسؤولية عن هجوم 22 مارس، ادعى داعش بمصداقية قائلا: ((دع روسيا الصليبية وحلفاءها يعرفون أن المجاهدين لا ينسون الانتقام)).
إعلان الخلافة
ويقول الخبراء إنه في أول خطاب لزعيمه المؤسس عقب إعلان خلافة داعش في يوليو 2014، خص أبو بكر البغدادي بالهجوم على ((اليهود والصليبيين وحلفائهم)) وأشار إليهم ((بقيادة أمريكا و روسيا وتعبئتها من قبل اليهود)). لذا فإن الدافع والنية واضحان. ومن حيث القدرة، فمن الواضح أن داعش كان له بالفعل وجود راسخ في روسيا بالنظر إلى اعتقال عشرين من عناصر داعش هناك في العام الماضي وحده.
وكانت روسيا قد أعلنت مؤخرًا عن إحباط هجوم في موسكو من قبل فرع داعش الأفغاني.
تخطيط الهجمات
ويفسر الخبراء تساؤلا ثانيا وهو هل متلك هذه المجموعة القدرة على التخطيط وشن هجمات خارج أفغانستان؟ بأنه نعم يمكنهم ذلك، ففي شهادته أمام الكونجرس قبل عام، حذر جنرال الجيش الأمريكي مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، من أن داعش - خراسان، الفرع الذي يعتقد أنه المسؤول عن الهجوم على الحفل الموسيقي في موسكو، يمكن أن ينفذ ((عمليات خارجية ضد المصالح الأمريكية أو الغربية في الخارج)). في أقل من ستة أشهر بدون سابق إنذار. و في يناير 2023، قالت مديرة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كريستين أبي زيد، للكونجرس إن تنظيم داعش - خراسان هو ((ممثل التهديد الذي يثير قلقي أكثر. ونحن نرى مؤشرات مقلقة على وجود تنظيم داعش في خراسان في أفغانستان وطموحه الذي قد يتجاوز تلك المنطقة المباشرة)).
وقد تجلت قدرة التنظيم على شن الهجمات حتى في البيئات شديدة التأمين في يناير الماضي عندما أسفرت تفجيرات انتحارية مزدوجة عن مقتل 84 شخصاً في كرمان بإيران، خلال احتفالات إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليمان، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي. وكما حدث في الحادث الأخير في موسكو، حذرت الولايات المتحدة إيران، كما فعلت روسيا، مما يعتقد أنه هجوم إرهابي وشيك.

داعش اليوم
وأوضح تقرير فريق الرصد التابع للأمم المتحدة لعام 2023 كيف اعتمد تنظيم داعش - خراسان نظامًا قائمًا على الشبكة بدلاً من هيكله السابق من أعلى إلى أسفل. ويُعتقد أن هذا قد منح المجموعة مرونة إضافية بالإضافة إلى القدرة على ((صد الهجوم كجزء من خطة خمسية ذات أهداف قصيرة المدى وطويلة المدى)). ويقدر عدد مقاتلي داعش - خراسان بما يتراوح بين 4000 و6000 شخص لا ينحدرون من أفغانستان وباكستان فحسب، بل أيضًا من أذربيجان وإيران وتركيا، والأهم من ذلك في سياق الهجوم على الحفل الموسيقي في موسكو، من روسيا والعديد من دول آسيا الوسطى. ومن المحتمل أن يكون وجود المقاتلين الروس في صفوفه منذ عام 2017 على الأقل، والمعرفة والعمليات التي يجلبونها، قد عزز قدرة داعش - خراسان على العمل في بلدهم الأصلي.
تحذير الإرهاب
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر من أن ((المتطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو)). ولم يتم تقديم معلومات أكثر تحديدًا حول الهدف أو التوقيت أو نوع الهجوم، على الأقل وفقًا للتقارير المنشورة. وبناء على ذلك، كان التحذير خاليا من ((المعلومات الاستخبارية القابلة للتنفيذ)) التي ربما مكنت السلطات الروسية من تنفيذ تدابير أمنية فعالة.
ومع ذلك، فإن هذا يسلط الضوء مرة أخرى على ميزة الصدمة والمفاجأة التي يمتلكها الإرهابيون ضد خصومهم من الدول. فمن الممكن أن يهاجم الإرهابيون أي مكان، وفي أي وقت يختارونه، باستخدام أي تكتيكات وأسلحة يمتلكونها. فمن المستحيل بالنسبة للحكومات، حتى مع وجود إنذار مسبق مناسب، أن تدافع عن كل هدف، في كل مكان عبر مدينة ما، ناهيك عن بلد ما، من كل نوع محتمل من الهجمات.
ضحايا الهجوم
وتحولت قاعة الموسيقى في ضواحي موسكو حيث فتح مسلحون النار على رواد الحفل إلى خراب أسود مشتعل، حيث تجاوز عدد القتلى في الهجوم 130، واعتقلت السلطات الروسية أربعة من المشتبه بهم.
وأكد مسؤولو المخابرات الأمريكية ادعاء الجماعة التابعة لتنظيم داعش.
وأضاف: ((يتحمل تنظيم داعش وحده المسؤولية عن هذا الهجوم)). وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: لم يكن هناك أي تدخل أوكراني على الإطلاق.

داعش - خراسان:
اعتمد التنظيم نظامًا قائمًا على الشبكة بدلاً من هيكله السابق من أعلى إلى أسفل
منحه التنظيم مرونة إضافية
يمتلك القدرة على ((صد الهجوم كجزء من خطة خمسية ذات أهداف قصيرة المدى وطويلة المدى)).
يقدر عدد مقاتليه بما يتراوح بين 4000 و6000
ينحدر مقاتليه من أفغانستان وباكستان وأذربيجان وإيران وتركيا وروسيا والعديد من دول آسيا الوسطى.
وجود المقاتلين الروس في صفوفه منذ عام 2017 على الأقل،عزز من قدرة داعش - خراسان على العمل.

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