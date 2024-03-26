400 ألف وجبة إفطار من بر المدينة

(MENAFN
- Al Watan) نفذت جمعية البر بالمدينة المنورة مشروعها الرمضاني في تفطير الصائمين لشهر رمضان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث تهدف الجمعية إلى توفير أكثر من 400.000 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك أي ما يقارب 13000 ألف وجبة يومياً وتحتوي الوجبة على (رز – دجاج – تمر - ماء – سنبوسة ).
وقال أمين عام الجمعية صالح بن عبدالعزيز جبلاوي: يأتي هذا المشروع ضمن مجموعة مشاريع تنفذها جمعية البر بالمدينة المنورة نستهدف فيها بعض الاحياء السكنية وزوار المسجد النبوي ومسجد قباء، حيث يعمل في هذا المشروع ما يقارب 100 متطوع من أبناء الجمعية.
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