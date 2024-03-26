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400 ألف وجبة إفطار من بر المدينة

3/26/2024 11:33:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت جمعية البر بالمدينة المنورة مشروعها الرمضاني في تفطير الصائمين لشهر رمضان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث تهدف الجمعية إلى توفير أكثر من 400.000 ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك أي ما يقارب 13000 ألف وجبة يومياً وتحتوي الوجبة على (رز – دجاج – تمر - ماء – سنبوسة ).
وقال أمين عام الجمعية صالح بن عبدالعزيز جبلاوي: يأتي هذا المشروع ضمن مجموعة مشاريع تنفذها جمعية البر بالمدينة المنورة نستهدف فيها بعض الاحياء السكنية وزوار المسجد النبوي ومسجد قباء، حيث يعمل في هذا المشروع ما يقارب 100 متطوع من أبناء الجمعية.

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