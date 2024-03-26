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الاعتماد المؤسسي للمعهد الصناعي بالمدينة

3/26/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب ((مسار)) لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد استيفاء المنشأة كافة المعايير والشروط.
وتهدف وثيقة الاعتماد والصادرة من المركز الوطني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالملكة؛ للارتقاء بجودة العملية التدريبية ومخرجات التدريب، وزيادة الموثوقية والتدريب لدى المجتمع وسوق العمل.
وأوضحت وكالة الجودة بالمعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة أهمية الاعتماد المؤسسي وأثره على الارتقاء بجودة العملية التدريبية، والذي يعد وثيقة معتمدة تصدر من المركز الوطني لتقويم و اعتماد التدريب ((مسار)) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة، ويهدف الاعتماد المؤسسي بشكلٍ أساسي إلى الارتقاء بجودة العملية التدريبية ومخرجات التدريب، كما أن الاعتماد يسهم بزيادة موثوقية التدريب لدى المجتمع وسوق العمل.

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