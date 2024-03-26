الاعتماد المؤسسي للمعهد الصناعي بالمدينة

(MENAFN
- Al Watan) حصل المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب ((مسار)) لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد استيفاء المنشأة كافة المعايير والشروط.
وتهدف وثيقة الاعتماد والصادرة من المركز الوطني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالملكة؛ للارتقاء بجودة العملية التدريبية ومخرجات التدريب، وزيادة الموثوقية والتدريب لدى المجتمع وسوق العمل.
وأوضحت وكالة الجودة بالمعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة أهمية الاعتماد المؤسسي وأثره على الارتقاء بجودة العملية التدريبية، والذي يعد وثيقة معتمدة تصدر من المركز الوطني لتقويم و اعتماد التدريب ((مسار)) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة، ويهدف الاعتماد المؤسسي بشكلٍ أساسي إلى الارتقاء بجودة العملية التدريبية ومخرجات التدريب، كما أن الاعتماد يسهم بزيادة موثوقية التدريب لدى المجتمع وسوق العمل.
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