3 آلاف جولة رقابية بتبوك

(MENAFN
- Al Watan) واصلت أمانة منطقة تبوك، جهودها الرقابية المكثفة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المستهلكين وضمان جودة الأطعمة والمأكولات المعروضة في الأسواق.
وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال المهندس مساعد الشريف، أن الفرق الرقابية في الأمانة والبلديات التابعة نفذت 3050 زيارة تفتيشية لمختلف المنشآت الغذائية، أسفرت عن رصدها لـ 237 مخالفة لاشتراطات امتثال المنشآت الخاصة لاشتراطات صحة البيئة، وإغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة، وإنذار 206 منشآت أخرى، ومصادرة 23 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، فيما تم ضبط ومصادرة 50 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر والمواد الغذائية الفاسدة، ومصادرة 35 لترًا من العصائر.
وبين الشريف، أن الجولات الرقابية والتفتيشية شملت الأسواق والمطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية والبيع بالتجزئة، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية في الأمانة والبلديات التابعة تواصل أعمالها الرقابية المكثفة في رمضان على مدار اليوم بمعدل 16 ساعة.
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