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3 آلاف جولة رقابية بتبوك

3/26/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت أمانة منطقة تبوك، جهودها الرقابية المكثفة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المستهلكين وضمان جودة الأطعمة والمأكولات المعروضة في الأسواق.
وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال المهندس مساعد الشريف، أن الفرق الرقابية في الأمانة والبلديات التابعة نفذت 3050 زيارة تفتيشية لمختلف المنشآت الغذائية، أسفرت عن رصدها لـ 237 مخالفة لاشتراطات امتثال المنشآت الخاصة لاشتراطات صحة البيئة، وإغلاق 8 منشآت غذائية مخالفة، وإنذار 206 منشآت أخرى، ومصادرة 23 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، فيما تم ضبط ومصادرة 50 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر والمواد الغذائية الفاسدة، ومصادرة 35 لترًا من العصائر.
وبين الشريف، أن الجولات الرقابية والتفتيشية شملت الأسواق والمطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية والبيع بالتجزئة، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية في الأمانة والبلديات التابعة تواصل أعمالها الرقابية المكثفة في رمضان على مدار اليوم بمعدل 16 ساعة.

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