Wednesday, 27 March 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فينيسيوس ينهار باكياً على الهواء.. والسبب!

3/26/2024 11:33:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انهمرت دموع فينيسيوس جونيور نجم المنتخب البرازيلي خلال مؤتمر صحافي لدى سؤاله عن العنصرية قبل المواجهة الودية الدولية أمام إسبانيا الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" بعدما تذكر الإهانات العنصرية.


وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحافي: الأمر محزن للغاية ما أمر به هنا، أمر قاس، أكافح هذا الأمر منذ وقت طويل.

وأضاف: الأمر منهك لأنك تشعر بأنك وحدك، لقد تقدمت بعدة شكاوى رسمية، لكن لم يعاقب أي شخص أبدا، أكثر وأكثر أفقد رغبتي في اللعب، لكني سأواصل القتال.


وجرى الاتفاق في يونيو الماضي على إقامة مباراة ودية بين إسبانيا والبرازيل تحت شعار "لون واحد" لمكافحة العنصرية ودعم اللاعب.

وتعرض فينيسيوس مرارا لهتافات عنصرية خلال المواجهة أمام فالنسيا الموسم الماضي، كما واصل بعض مشجعي الفرق المنافسة استهداف اللاعب في الموسم الحالي.

MENAFN26032024000072011014ID1108025691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث