فينيسيوس ينهار باكياً على الهواء.. والسبب!



وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحافي: الأمر محزن للغاية ما أمر به هنا، أمر قاس، أكافح هذا الأمر منذ وقت طويل.



وأضاف: الأمر منهك لأنك تشعر بأنك وحدك، لقد تقدمت بعدة شكاوى رسمية، لكن لم يعاقب أي شخص أبدا، أكثر وأكثر أفقد رغبتي في اللعب، لكني سأواصل القتال.



وجرى الاتفاق في يونيو الماضي على إقامة مباراة ودية بين إسبانيا والبرازيل تحت شعار "لون واحد" لمكافحة العنصرية ودعم اللاعب.



وتعرض فينيسيوس مرارا لهتافات عنصرية خلال المواجهة أمام فالنسيا الموسم الماضي، كما واصل بعض مشجعي الفرق المنافسة استهداف اللاعب في الموسم الحالي.