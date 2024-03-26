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مدرب القوى فضي يكشف عن طقوسه الرمضانية ويسرد ذكرياته الرياضية

3/26/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يحرص مدرب المنتخب الوطني وفريق نادي عمان حسين فضي، على استثمار أيام شهر رمضان بالعبادة وقراءة القرآن، وأداء الصلاة في المسجد بما في ذلك صلاة التروايح.
فضي أشار إلى أن أغلب تدريبات لاعبيه تقام في سهرات رمضانية بعد صلاة التراويح، مبينا أنه قد يضطر إلى إجراء بعض التدريبات الصباحية التي تكون وجبة تدريبية خفيفة لمراعاة صيام اللاعبين.
وعن اللاعبين الذين يشرف على تدريبهم حاليا، يقول فضي : " لدي مجموعة عديد من اللاعبين واللاعبات، والذين يتدربون إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني ونادي عمان وهم : بلال ذياب (100م و200م)، أمير العوري (100م، 200م، و400م/حواجز)، ندين بقاعين (3000م) ، كما تشاركنا التدريبات اللاعبة الاولمبية عليا بشناق كلما تواجدت في عمان، ومن المتوقع أن تعود من أميركا، وبالعادة لها برنامجها التدريبي الخاص التي أتواصل معها فيه "عن بعد".
وعن أقرب المشاركات والبطولات المتوقع أن يشارك فيها أبطاله من الجنسين، رد فضي : " ننتظر اعتماد خطة الموسم والمشاركات الخارجية بشكل رسمي بعد أن رفعتها إلى اللجنة الأولمبية مؤخرا، وبحسب المتوقع ان تبدأ المشاركات بالبطولات المحلية للأندية خلال شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) المقبلين، فيما يتوقع أن تكون المشاركة الخارجية الأولى في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق خلال شهر آيار (مايو) المقبل".
وحول توقعاته عن إمكانية تسمية اللاعبة عليا بشناق إلى أولمبياد بارس التي يشرف على تدريبها، أجاب : " تبقى هذه الأمور، وتحديد أسماء لاعبي ألعاب القوى المشاركين في أولمبياد باريس 2024، من صلاحيات اللجنة المؤقتة واللجنة الأولمبية، لكن أتمنى أن تحظى بشناق بالمشاركة في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.
وعن بطولات أيام زمان وذكرياته الرمضانية لاعبا، بين فضي: " عايشت الفترة الذهبية للاتحاد لاعبا في صفوف نادي الاستقلال، لاسيما خلال ترأس الراحل نظمي السعيد لمجلس إدارة الاتحاد، وكانت بطولات الأندية تقام في أجواء رمضانية خلال اشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس)، في أجواء صيفية حارة في السنوات (86 و87 و88)، وكنا نخوض غمارها صائمين وكانت تقام وفق نظام الدوري، وتحفل بالمنافسة والندرية والحضور الجماهيري الكبير، ولي الكثير من الألقاب والميداليات في مسابقات (400م، و400م/حواجز و110م/حواجز، على صعيد النادي والمنتخب الوطني".
وكشف المدرب فضي أنه هجر اللعبة قبل 15 عام بعد اعتزاله عام 1992، وعاد إلى التدريب بعد تشجيع زملائه، مفسرا : " اعتزلت ألعاب القوى عام 1992، وابتعدت عن مضمارها لمدة 15 عاما، أبحث عن نفسي في صالات أخرى ، خاصة وأن الرياضة في وقتنا كانت هواية ولا تدر دخلا، لكن شجعني زملاء المنافسة والتدريب حاليا في المنتخبات الوطنية، بالعودة إلى التدريب، وبعد اقتناعي حصلت على شهادة التدريب للمستوى الأول من الاتحاد الدولي، وكذلك حصلت على شهادة الدبلوم الدولي للتدريب، وخضت العديد من الدورات الدولية والقارية والعربية، وتسلحت بأعلى الشهادات التدريبية التي قدمتني إلى نادي عمان والمنتخب الوطني منذ سنوات طويلة".
وحول أفضل إنجازاته مدربا في ألعاب القوى، قال فضي:" هناك العديد من الإنجازات الخالدة التي قدمت فيها لاعبي ولاعباته إلى منصاتي التتويج، لاسيما مع البطلة الذهبية عليا بشناق على المستوى العربي والقاري والإقليمي، لكن يبقى الإنجاز الأروع عندما تأهلت كأول لاعبة أردنية إلى بطولة العالم للناشئين 2017 برقم تأهيلي عن جدارة واستحقاق، وتوجته بتأهلها إلى نصف نهائي سباق 400م في إنجاز خالد في ذكارة أم الألعاب الأردنية".

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