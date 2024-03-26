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ألمانيا.. المال أهم من التاريخ في صفقة أطقم المانشافت

3/26/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - في وقت سابق من الشهر الحالي، أطلقت شركة أديداس الزي الأساسي الجديد لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، من خلال مقطع فيديو يسخر بذكاء من فكرة أن بعض الأشياء "ألمانية نموذجية".
واستخدمت الشركة الصور النمطية، مثل مبنى سكني مليء بأشخاص يُطلق عليهم اسم مولر، جنبا إلى جنب مع الحقائق الأكثر دقة لمجتمع متعدد الثقافات، وهو ما يعبر عن التركيبة المتنوعة للفريق.
كان المعنى الضمني غير الدقيق للإعلان هو أن ارتداء المنتخب الألماني لمستلزمات "أديداس"، الشركة التي يقع مقرها في هيرتسوجيناوراخ، والتي بدأت لأول مرة بتزويد الفريق بالأحذية قبل فوزه بكأس العالم 1954، كان في حد ذاته جزءا من الهوية الثقافية لكرة القدم الألمانية.
أصبح مدى إيمان الناس بهذا الأمر واضحًا بعد بضعة أيام، عندما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم بشكل مفاجئ أنه سيتحول إلى العلامة التجارية الأميركية نايكي كمورد لأطقم منتخب البلاد اعتبارا من العام 2027، حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب والحزن، نتيجة لتفكك الشراكة الشهيرة التي دامت 70 عاما بسبب المال.
أشارت تقارير، لم يتم تأكيدها من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم ونايكي، إلى أن الصفقة الجديدة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو سنويا، كانت تقريبا ضعف المبلغ الذي كانت شركة أديداس على استعداد لدفعه.
ولم يفوت السياسيون من مختلف الأطياف فرصة انتقا هذه الخطوة، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) إنه كان يفضل "المزيد من الوطنية" من اتحاد كرة القدم، ووصف وزير الصحة كارل لوترباخ (الديمقراطيون الاشتراكيون) القرار بأنه "قرار خاطئ للتجارة يدمر التقاليد وقطعة من الوطن".
رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، الذي ينحدر من منطقة فرانكونيا، المنطقة نفسها التي تقع فيها شركة أديداس، أعرب عن أسفه لقرار الاتحاد الألماني ووصفه بأنه "مخز"، محذرا من أن كرة القدم الألمانية لا ينبغي أن تسمح لنفسها بأن تكون "بيدق في معارك الشركات الدولية".
استغرق الأمر أكثر من يوم لنشر الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيانه الصحفي الأولي المقتضب بعنوان "أسئلة وأجوبة"، يوضح فيه أن تغيير المورد كان نتيجة "عملية تقديم عطاءات شفافة وغير تمييزية"، حسب التوقيت. وأضاف الاتحاد، أن بعد هذه العطاءات قبل عامين من نهاية العقد الحالي مع شركة أديداس في آذار (مارس) 2026، تماشت "مع ممارسات السوق"، وتابعت أنه بسبب قواعد سوق الأوراق المالية، كان من الضروري الإعلان عن القرار في أقرب وقت ممكن.
وقال هانز يواكيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه يتفهم رد الفعل العاطفي القوي للجمهور، لكن ليس لديه الوقت الكافي للتدخل الشعبوي من السياسيين. وقال المسؤول البالغ من العمر 64 عاما لشبكة "سكاي ألمانيا": "كان الفارق في العطاءات هائلا لدرجة أنه لم تكن هناك نتيجة أخرى. أنا غاضب للغاية من تعليقاتهم".
وباعتبارها منظمة غير ربحية تدعم كرة القدم على المستوى الشعبي وتعاني من نقص الأموال بعد سلسلة من الفضائح الضريبية، لم يكن أمام الاتحاد الألماني لكرة القدم خيار سوى قبول عرض نايكي، ويقول مصدر مقرب من الاتحاد لموقع "ذا أثليتيك": "لو رفضوا ذلك، لربما بدأت السلطات التحقيق معهم بتهمة سوء السلوك المالي".
كانت الأمور مختلفة منذ وقت ليس ببعيد. في أواخر العام 2006، قدمت شركة نايكي عرضا مثيرا بقيمة 500 مليون يورو لمدة ثماني سنوات للاتحاد الألماني لكرة القدم، لكن المسؤولين تمسكوا بصفقة أديداس الأقل ربحا في ذلك الوقت، مستشهدين باتفاق شفهي لتمديد العقد مع شريكهم طويل الأمد، الذي يمتلك أيضًا حصة تسعة بالمائة في أكبر نادي كرة قدم في البلاد.. بايرن ميونيخ.
وعلى الرغم من أن نتيجة تلك الملحمة سلطت الضوء على الروابط الدائمة بين أديداس وكرة القدم الألمانية، إلا أنها أشارت أيضا إلى أن شركة نايكي لم تكن مستعدة لقبول الوضع الراهن إلى الأبد، ونجحت بالفعل في تحدي الحظر الشامل الذي فرضه الاتحاد الألماني لكرة القدم على الأحذية غير التابعة لشركة أديداس للاعبين الدوليين بعد كأس العالم في العام 2006، ما أنهى المعاملة السخيفة للمحترفين الذين ترعاهم شركة نايكي مثل ينز ليمان.
ومع ذلك، ما تزال الأطراف الثلاثة تبدو مندهشة إلى حد ما من فوز شركة نايكي بالعطاء الأخير. وهناك من مقربون من الشركة الأميركية، شعروا بالصدمة لفوز العطاء، بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين ألمانيا وأديداس.
وقال شخص مطلع على عملية تقديم العطاءات لموقع "ذا أثليتيك"، إن شركة أديداس، التي لم يكن لديها حقوق مطابقة بموجب الشروط الحالية للصفقة، لم تتوقع قدرًا كبيرًا من المنافسة.
وأخيراً، لم يكن الاتحاد الألماني لكرة القدم يتوقع مثل هذه الصفقة الكبيرة في أعقاب الأداء الضعيف في بطولات الرجال الثلاث الأخيرة، والشعور العام بخيبة الأمل في البلاد من المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة.
وفي حين تم الإعلان عن التحول الوشيك في وقت محرج بالنسبة لشركة "أديداس"، قبل أقل من ثلاثة أشهر من إقامة المنتخب الوطني الألماني معسكره في هيرتسوجيناوراخ لبطولة أوروبا، هناك أسباب وجيهة لاتخاذ القرار الآن.
صفقة بهذا الحجم تحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي يميل إلى الاجتماع خلال فترات الاستراحة الدولية. والأهم من ذلك، أن الاتحاد الألماني، أراد أن يخطف الأضواء من المنافسين الآخرين مثل المنتخب الفرنسي.
وبعد أن يهدأ هذا الجدل، وهو ما سيحدث في الوقت المناسب، سيتم النظر إلى الأيام القليلة الماضية في نهاية المطاف على أنها انتصار للاتحاد الألماني لكرة القدم، وليس فقط بسبب الدفعة الاقتصادية التي سيجلبها.
كانت الطريقة التي احتكرت بها المناقشات حول الهذه الموضوع أجندة الأخبار، بمثابة تذكير قوي بأهمية المنتخب الوطني لنفسية البلاد. وقد لاقى فيديو "الطقم الأساسي" الخاص بشركة أديداس استحسانا كبيرا حتى أن الآلاف من المؤيدين وقعوا على عريضة من أجل الموسيقى التصويرية، وهي "ريمكس" لأغنية شائعة في الثمانينيات، لتصبح نشيد الأهداف الجديد للمنتخب الألماني.
ويتعين على التقليديين أيضاً أن يجدوا العزاء في إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ، حيث أن الحنين إلى حقبة ماضية، مبطن جزئياً بذكريات زائفة.
وعلى الرغم من ارتباطها بشركة أديداس، لعبت ألمانيا في الواقع بمجموعة متنوعة من القمصان المختلفة حتى نهائي بطولة أوروبا العام 1980، عندما ظهرت الخطوط الثلاثة لأول مرة.
وإذا تمكن المنتخب الألماني من الفوز بثلاثة ألقاب أخرى دون "أديدياس" بعد العام 2027، كما فعلوا قبل العام 1980 (كأس العالم 1954، وكأس العالم 1974، وبطولة أوروبا 1972)، فلن يمانع أحد صفقة مماثلة.

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