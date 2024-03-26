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إرشيدات يحتفظ برئاسة النادي الملكي للشطرنج

3/26/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - احتفظ م. نواف إرشيدات برئاسة نادي الشطرنج الملكي، بعد أن جددت هيئة الأمناء الثقة به، وهو الذي يتولى رئاسة النادي الملكي العتيق ومنذ عدة سنوات.
وحافظ إرشيدات على منصبه للدورة المقبلة 2024-2027 بالتزكية، في اختارت هيئة الأمناء أعضاء مجلس الإدارة أيضا بالطريقة ذاتها، في الاجتماع الانتخابي الذي عقد في قاعة المغفور له الحسين بن طلال أول أمس، بمشاركة 19 عضوا من أصل 26 في مجلس أمناء النادي، وبحضور ممثلي وزارة الشباب محمود الكيلاني وعادل الشوبكي.
وزكت هيئة أمناء نادي الشطرنج الملكي الأعضاء م.أحمد الغزوي، د.نعيم الظاهر، أحمد شواورة، فيصل سرور، بشرى الشعيبي، وإبراهيم السلعوس بعد انسحاب مروان العابودي.
وكان إرشيدات رحب بهيئة الأمناء في بداية الاجتماع الانتخابي، طارحا النقاط المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وتمت المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، وجرى تعيين مدقق حسابات، في الوقت الذي أشار فيه مندوب وزارة الشباب إلى التعديل الذي جرى في نظام النادي، واعتماد هيئة أمناء النادي بدلا من المسمى السابق الهيئة العامة.
وقال إرشيدات في تصريحات لـ"الغد": "جرت انتخابات النادي الملكي في أجواء مثالية، بعد تعديل النظام الداخلي واعتماد هيئة الأمناء، وجرت بسلاسة متناهية، وأشكر هيئة الأمناء على منحي ثقتها لرئاسة النادي للمرة الثانية، والنادي الملكي يعد إرثا شطرنجيا غاليا، ولدينا خطة طموحة ضمن رؤية بعيدة المدى للسنوات المقبلة، والتي سنطرحها من خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، بعد توزيع المناصب الإدارية بين الزملاء في مجلس الإدارة الجديد".
وأضاف: "نعتز بالنادي الملكي الذي أرسى دعائمه راعي الحركة الشطرنجية الراحل سمو الأمير محمد بن طلال رحمه الله، وما زالت توجيهات الراحل، تشكل نبراس عمل النادي في مختلف الفئات العمرية، وهو النادي العريق الذي تأسس مطلع السبعينيات، وقدم خيرة الأبطال والبطلات إلى المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية، ولديه رصيد وافر من الألقاب المحلية".
وتابع: " لعل من أبرز توجيهات الراحل سمو الأمير محمد بن طلال، الاهتمام بالناشئين وايلائهم كافة اشكال الدعم، ولدينا رصيد وافر من الخامات الذهبية على مستوى الجنسين، ونجوم من الأبطال والبطلات، منهم من تربى صغيرا تحت كنف النادي، وتم صقل موهبته وتطويرها، حتى قطفنا ثمار الاهتمام ورعاية الناشئين".
وأردف إرشيدات: "يفتخر في النادي الملكي، أنه ساهم في تطوير موهبة البطل أحمد الخطيب، الذي فرض تميزه من عام إلى آخر، وحصل على لقب أستاذ دولي كبير، ليكون أول لاعب شطرنج أردني يحصل على هذا اللقب، وكذلك تميز زميلته بشرى الشعيبي، عضو مجلس إدارة النادي للدورة الحالي، والتي حصلت على ذهبية أولمبياد الشطرنج العالمي 2028، وسبقها المدرب واللاعب سامي السفاريني الذي تقلد فضية الأولمبياد في 2016، والذي تخرج من جنبات النادي الملكي، وما يزال في فريق الرجال لاعبا ومدربا".

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