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فرق المحترفين تستأنف مشاركتها بالدوري بتحضيرات متواضعة

3/26/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – استمرت معاناة الأجهزة الفنية لفرق أندية المحترفين خلال فترة التوقف الأخيرة والتي انتهت اليوم، في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالأندية منذ بداية الموسم الحالي، فجاءت التحضيرات لاستئناف منافسات الدوري متواضعة، وسط ظروف وتحديات لم تجد الحلول حتى الآن بسبب الأزمة المالية التي تعيشها الغالبية العظمى من الأندية، التي أثرت على استقرارها الفني، خصوصا فيما يتعلق بعدم انتظام اللاعبين بالتدريبات.
وشهدت فترة التوقف تغيرين على الأجهزة الفنية للفرق، حيث تعاقد الوحدات مع المدير الفني رأفت علي خلفا للمدير الفني السابق أمجد أبو طعيمة، وتعاقد معان مع المدير الفني عامر عقل خلفا للمدير الفني مهند محارمة الذي أصبح مدربا عاما للفريق.
وعملت الأجهزة الفنية على تنظيم الجرعات التدريبية وعدد من المباريات التدريبية خلال الشهر الفضيل، وسط مطالبات متكررة من اللاعبين بمستحقاتهم المالية، وشهدت فترة التوقف الغاء عدد من التدريبات بسبب رفض اللاعبين الحضور.
واستمرت فترة التوقف الأخيرة منذ التاسع من شهر آذار (مارس) الحالي حتى اليوم، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والمنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا.
وتنطلق منافسات الأسبوع الخامس عشر يوم غد بمواجهة مغير السرحان وشباب العقبة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ويستضيف فريق السلط على ملعبه فريق سحاب يوم بعد غد، ويشهد يوم السبت المقبل مواجهتين تجمع الأولى شباب الأردن مع الرمثا على ستاد عمان، ويلتقي في الثانية الحسين اربد ومعان على ملعب الحسن، وتختتم منافسات الأسبوع بمواجهة الجليل والأهلي على ملعب الحسن، وديربي الكرة الأردنية بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان، علما بأن جميع المباريات تقام عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
وبالعودة لفترة التحضيرات، نجد أن فريق الحسين إربد متصدر الترتيب برصيد 40 نقطة، والأكثر استقرارا فنيا وماليا وصاحب القوة الهجومية الأقوى في الدوري وأفضل منظومة دفاعية حتى الآن، حرص على المحافظة على جاهزيته الفنية والبدنية من خلال التدريبات اليومية، والتي تشهد غياب عدد من لاعبي الفريق المنظمين للمنتخبين الأول والأولمبي محمود مرضي، عبدالله نصيب، عبدالله الزعبي "المصاب"، سيف درويش، محمد أبو النادي، إضافة لخوض تجربتين وديتين مع المنتخب الأولمبي وحقق الفوز بهدفين لهدف، وتغلب في الثانية على فريق السلط بثلاثية نظيفة.
وشكلت فترة التوقف والمباريات الودية للمدير الفني لفريق الحسين جمال محمود والذي تولى المهمة قبل شهر في وضع أفكاره على خطط الفريق والتعرف على إمكانيات اللاعبين عن قرب.
الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة والباحث عن المحافظة على لقب الدوري، عانى خلال فترة التوقف من غياب 15 لاعبا، ولعب مباراة ودية واحدة مع فريق الأهلي انتهت لصالح الأخير بهدف من دون رد، وينتظر المدير الفني أحمد هايل اكتمال الصفوف لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة الفريق لمواجهة الوحدات يوم الأحد المقبل.
وخاض فريق الوحدات مع مديره الفني الجديد رأفت علي مباراتين وديتين الأولى مع شباب الأردن وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، والثانية مع فريق الأهلي وانتهت بهدف لكل فريق.
وعانى الوحدات أيضا من غياب 12 لاعبا من الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، وهذا أثر كثيرا على تحضيرات الفريق خصوصا مع القيادة الفنية الجديدة، وسيعمل رأفت علي على استغلال الأيام المقبلة في إيجاد التوليفة المناسبة لمباراة الكلاسيكو.
وحرص المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور على استغلال فترة التوقف لرفع جاهزية الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية، وسط الصعوبات التي تواجه النادي من الناحية المالية، حيث خاض الرمثا مباراة ودية أمام فريق الجليل، بحثا عن زيادة الانسجام بين عناصر الفريق الذي يعتمد على شبابه بشكل واضح.
ويعد فريق الأهلي من أكثر الفرق التي استفادت من فترة التوقف، وحرص مديره الفني عماد رشاد على خوض 3 مواجهات ودية مع الفيصلي والوحدات وسحاب، حيث فاز في مواجهتين على الفيصلي وسحاب وتعادل مع الوحدات.
وواصل فريق السلط تحضيراته لاستئناف الدوري مع مديره الفني عمار الزريقي الذي اعتبر فترة التوقف مفيدة للفريق من الناحية الفنية وزيادة القدرة البدنية، ولعب السلط مباراة ودية مع فريق الحسين خسرها بنتيجة 0-3.
وخاض فريق شباب الأردن خلال أيام التوقف مباراتين وديتين مع فريقي الوحدات وانتهت بالتعادل 3-3، فيما خسر المواجهة الودية الثانية مع فريف مغير السرحان بنتيجة 4-3.
وفضل المدير الفني الجديد لفريق معان عامر عقل عدم خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف والتركيز على التدريبات وزيادة الإنسجام بين اللاعبين، مؤكدا إنه قبل مهمة الإشراف على الفريق لأنه يثق في تعاون منظومة النادي وتوفير كل متطلبات النجاح رغم الظروف المالية الخانقة التي يمر بها النادي، مؤكدا أن معان بحاجة إلى عمل كبير حتى يظهر بصورته المعهودة، بسبب انقطاع اللاعبين عن التدريبات لمدة 12 يوما بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية، وقال "الفريق يعاني من إصابة المحترف الجزائري ضرار، وإصابة حربي أحمد، وعدم تواجد عبد الرحمن مرعي لظروف خاصة أجبرته لمغادرة خارج البلاد، إلى جانب تواجد مالك علان وعون المحارمة مع المنتخب الأولمبي".
وحافظ فريق العقبة على حضوره الفني ورفع الجاهزية بشكل مميز من خلال الجرعات التدريبية التي قادها المدير الفني رائد الداود وبصفوف متكاملة، فيما يواصل فريق سحاب تدريباته وسط ظروف مالية ومطالبات مستمرة من اللاعبين لصرف المستحقات والرواتب المتأخرة.

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