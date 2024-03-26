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المصارعة يعسكر في قيرغيزستان استعدادا لبطولة آسيا والتصفيات الأولمبية

3/26/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – حضر الحكمان الدولييان منير السلاق ورشدان ندى ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، فعاليات البطولة الأفريقية للمصارعة الحرة والرومانية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي اختتمت مؤخرا في صالة برج العرب بالإسكندرية.
وشكلت البطولة فرصة مثالية للوفد الأردني، من أجل الوقوف على مستوى تطور منظومة المصارعة في العديد من الدول، والتي تم ضمها حديثا إلى سباق التأهيل الأولمبي، فضلا عن إكساب الحكم منير السلاق خبرات جديدة، خصوصا وأنه يتطلع لاعتماده حكما أولمبيا من خلال مشاركته في إدارة جولات التأهيل المقبلة عن قارة آسيا.
في المقابل، يدخل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية سلطان ضامن، بقيادة مدربه يحيى أبو طبيخ، معسكرا تدريبيا في قيرغيزستان مطلع الشهر المقبل، وذلك تأهبا لخوض منافسات بطولة آسيا للرجال، والتي تقام في جمهورية قيرغيزستان خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل، وتتبعها المشاركة في بطولة آسيا التأهيلية إلى "أولمبياد باريس" بالمكان نفسه في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات، على أن تقام تصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
وسيشارك لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة آرزو شاميل (79 كغم) في بطولة آسيا، فيما لم يحسم مدربه رمزي المرافي بعد قرار مشاركته في وزن التأهيل الأولمبي (86 كغم).
إلى ذلك، يدرس اتحاد المصارعة قرار مشاركة المنتخب الوطني للناشئات في بطولة آسيا للفئتين تحت 15 و20 عاما، والتي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 16 إلى 24 تموز (يوليو) المقبل، فضلا عن سعيه لتأمين معسكر تدريبي للناشئين والناشئات، للظهور بأفضل صورة ممكنة في الاستحقاقات العربية والقارية المقبلة.
وفيما يتعلق ببطولة العرب للفئتين حرة وروماني تحت 17 و23 عاما، والتي تحتضنها المملكة بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) المقبل، أكدت دول، الجزائر والسعودية وتونس والعراق وفلسطين مشاركتها في البطولة حتى الآن، بانتظار تأكيد مصر والمغرب والبحرين واليمن المشاركة في البطولة. ويحظى المصارعة باستضافات كبيرة خلال العام الحالي، تتمثل باستضافة بطولة آسيا تحت 17 و23 عاما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، على أن ينظم بطولة العالم للفئة تحت 17 عاما في الفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.

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