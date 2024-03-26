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مراكز متقدمة لمنتخب الكراتيه في الترتيب العام للدوري العالمي

3/26/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أصدر الاتحاد الدولي للكراتيه، الترتيب العام للدوري العالمي بعد الجولة الثانية التي أقيمت منافساتها في مدينة أنطاليا التركية.
وحل 3 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني ضمن المراكز العشرة الأولى لأوزانهم، في الترتيب العام.
وجاء لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري في المركز الرابع في وزن تحت 84 كغم، برصيد 900 نقطة، علما بأنه يحتل المركز الثاني في التصينف الدولي برصيد 6360 نقطة.
ويحتل لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث المركز الرابع في الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 67 كغم برصيد 720 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 2550 نقطة.
ويحتل لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد المركز الخامس في الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 60 كغم برصيد 660 نقطة، في حين يحتل المركز الثامن في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 2955 نقطة.
ويأتي لاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة في المركز الرابع عشر في الترتيب العام بالدوري العالمي لوزن تحت 75 كغم، برصيد 300 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام للتصينف الدولي برصيد 2595 نقطة.
وكان الجعفري، شارك في الجولة الأولى في فرنسا وحصل على 150 نقطة، ونال الميدالية الفضية في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 750 نقطة.
وجاء عفيف غيث في المركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية في الجولة الأولى من الدوري العالم في فرنسا وجمع 570 نقطة، وشارك في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 150 نقطة.
ونال عبد الله حماد في الجولة الأولى في فرنسا 90 نقطة، وجاء في المركز الثالث، محققا الميدالية البرونزية في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 570 نقطة.
وشارك المصاروة في جولة فرنسا وحصل على 150 نقطة، وحقق العدد نفسه من النقاط في الجولة الثانية في أنطاليا.
وغاب لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة عن الجولتين الأولى والثانية بسبب الإصابة، علما بأنه يحتل المركز الثالث في الترتيب العام للتنصيف الدولي لوزن تحت 67 كغم، برصيد 4410 نقطة.
ويستعد لاعبو المنتخب الوطني لتعزيز مراكزهم في الدوري العالمي من خلال الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي ستقام في مصر بالفترة 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، وفي الجولة الأخيرة التي ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين.
ويشارك في الجولة الثالثة من الدوري العالمي في مصر 4 لاعبين هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم). إضافة للاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم)، بعد التأكد من تعافيه من قبل طبيب المنتخب الوطني التابع للجنة الأولمبية.
وتعد بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى السباق على جائزة“الفائزون الكبار”، حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.

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