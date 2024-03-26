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تكريم ملكي

3/26/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سمر نصار كم كانت مؤثرة تلك اللحظات وأنا أشاهد سيد البلاد يقلد نشامى المنتخب ميدالية اليوبيل الفضي، ويمنحهم أعلى درجات التقدير والمساندة، لنشهد تكريما استثنائيا بحجم الإنجاز التاريخي للنشامى في بطولة كأس آسيا 2023.
عاصرت خلال مسيرتي العملية العديد من اللحظات والتحديات، وامتزج الفرح مع الحزن في عديد الذكريات، واعتقدت أن رحلة الفرح للنشامى انتهت مع صافرة حكم مباراة الأردن وقطر بالمشهد الختامي، إلا أنها كانت بداية عصر جديد وأحلام بدأت تتحقق، ورسمت معها أبهى الصور في التفاف الجميع حول المنتخب الوطني.
لقد خلد التكريم الملكي إنجاز النشامى للعقود المقبلة، ونقشه التاريخ بحروف من ذهب، ليبقى شاهدا أمام أجيال ومواهب جديدة ستتخذ لاعبي النشامى قدوة لهم ومثالا يحتذى، في كافة مناحي الحياة.
صحيح أننا طوينا صفحة كأس آسيا، بحلوها ومرها، مع تحقيق النشامى للمركز الثاني، إلا أن كتاب الإنجازات ما يزال متاحا أمامنا لنخلد المزيد من الذكريات ونرفع راية الوطن عالية في المحافل الدولية، في ظل الدعم الكبير والاستثنائي الذي نشهده من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهده.
التكريم الملكي، شكل حافزا كبيرا لحصد مزيد من الإنجازات، كما رسمت كلمات جلالته خريطة الطريق لنا جميعا للمرحلة المقبلة، وبعثت رسائل مؤثرة في نفوس لاعبي منتخب النشامى الذين خرجوا من حفل التكريم وهم يتحدثون ويعبرون عن فخرهم بقيادة جلالة الملك الذي لم يتحدث فقط عن الإنجاز، بل تطرق إلى الاخلاق العالية التي تمتع بها اللاعبون خلال بطولة كأس آسيا، وهذا تجسيد لسمو أخلاق الهاشميين.
الأيام المقبلة ستكون شاهدة على المزيد من العمل، للمنتخبات الوطنية والبطولات المحلية على حد سواء، وسيشكل التكريم الملكي وإنجاز كأس آسيا عنواننا الرئيس للبناء على المكتسبات، ومواصلة تطوير منظومة كرة القدم الأردنية.

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