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منتتخب الشباب.. تطور ملحوظ تحت قيادة ماينديرسما

3/26/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - لفت المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما الأنظار إليه خلال المعسكر الودي الذي اختتمه أول من أمس، بعد أن سجل حضورا طيبا أنهاه بأفضل صورة من خلال الفوز على المنتخب الياباني بهدفين نظيفين، ليرد الخسارة التي تعرض لها قبل عدة أيام.
وأكد منتخب الشباب عزمه على تأكيد تفوق المنتخبات الوطنية بالفترة الماضية، من خلال المعسكر الداخلي الذي قدم من خلال أداء جيد، ساهما برفع الحالة المعنوية لدى كتيبة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما قبل خوض تصفيات كأس آسيا المقرر إقامتها خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وضمت قائمة“الشباب” بالمعسكر 23 لاعبا، وهم سلامة سلمان، عبد الله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبد الله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نتانيال المومني وأنس الخب.
وقدم المهاجم الواعد إبراهيم صبرة أوراق اعتماده بصورة قوية، من خلال التسجيل في جميع المباريات الودية، حيث سجل“الهاتريك” في فوز المنتخب الأول على حساب سورية بأربعة أهداف لهدف، وأحرز هدفا بمرمى اليابان بالمباراة الأولى التي انتهت لصالح الأخير 3-1، قبل أن يزور الشباك اليابانية مجددا في المواجهة الثانية والفوز بنتيجة 2-0.
ونجح ماينديرسما في تحقيق النتائج الإيجابية مع“الشباب” منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب قبل أقل من عام، حيث يتطلع لمواصلة هذه النتائج بالفترات المقبلة، أملا بالوصول لأفضل جاهزية فنية ومعنوية قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، تمكن خلاله من الفوز على المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وعلى فريق شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين لهدف، فيما خسر من المنتخب التركي بثلاثية نظيفة.
وفاز المنتخب في مناسبتين على المنتخب اللبناني خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبالنتيجة ذاتها 2-1، في المباراتين اللتين أقيمتا على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، كما لعب 3 مباريات في معسكره الأول بتركيا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشهدت نتائجه الفوز على فريق أنطاليا سبور 4-1، وعلى ألانيا سبور 2-1 والتعادل مع الأخير 2-2.
وتعبر النتائج الماضية، عن المستوى المميز الذي وصل إليه المنتخب خلال الفترة الماضية مع ماينديرسما، وسرعة انعكاس أفكاره على اللاعبين وتحسن مستواهم الفني والانسجام فيما بينهم من تجمع لآخر، إلى جانب جلبه للاعبين من الخارج، في خطوة تحسب له.
الجدير بالذكر أن منتخب الشباب كان على بعد خطوة واحدة في العام الماضي من بلوغ كأس العالم تحت 20 عاما، إلا أنه خسر أمام المنتخب الياباني بهدفين دون رد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.
بدوره، عبر المحاضر الآسيوي المدرب وليد فطافطة، عن مدى إعجابه بالمنتخب الذي يتطور من مرحلة لأخرى، ووجود عدد من اللاعبين بفرق الرجال بدوري المحترفين أو بقية الدرجات، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تحسن نتائج هذه الفئة العمرية هو تغير نظام جدول دوري الشباب.
وبين فطافطة في حديثه لـ“الغد”، أن خوض الفرق عدد كبير من المباريات خلال الموسم، تسبب في التطور الملحوظ على المنتخب، موضحا بأن مقولة“الدوري القوي يجعل المنتخب قويا” تترجمت بشكل واضح في الوقت الحالي، بعد الفوز على المنتخب الياباني صاحب الإمكانيات المميزة.
وأضاف:“المواهب عديدة في الكرة الأردنية بالفئات العمرية، والآن التحضيرات يجب أن تتصاعد من أجل تحقيق الهدف ببلوغ كأس العالم وعدم الاقتصار بحصر الإنجاز بالتأهل لكأس آسيا، لأن الأمر أصبح عاديا لجميع المنتخبات الوطنية، ورغم شح الإمكانيات والظروف المحيطة بالكرة الأردنية، إلا أن المواهب تواصل حضورها، و الأمر نتاج عمل الأندية التي تحسنت بدعم الفئات مؤخرا”.
وأشاد الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي مبارك الخوالدة، بالمنتخب الواعد الذي تمكن من إبهار الشارع الرياضي بمستواه المميز مؤخرا، وأكمل سلسلة تحسن المنتخبات الوطنية بشكل عام، متمنيا بأن يكون هناك خطة مميزة من اتحاد الكرة الفترة المقبلة لعدم الوقوع بمطبات تعيق من مسألة تأهله للنهائيات القارية.
وشدد الخوالدة على أهمية مشاركة عدد من اللاعبين الذين ينشطون مع منتخب الشباب بفرق دوري المحترفين، متمنيا بأن تمنح غالبية الفرق في الجولات المقبلة الفرصة لأكبر عدد منهم لتحسين مستواهم.

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