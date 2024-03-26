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3 لاعبين يعززون قائمة سحاب.. والمحارمة يوجه نداء للاتحاد

3/26/2024 11:33:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تشهد قائمة سحاب في المباراة المقبلة بدوري المحترفين أمام السلط بعد غد الجمعة، عودة 3 لاعبين لكشوفات الفريق، بعد غيابهم في الفترات الماضية بداعي الإصابة، ما يعزز من حظوظ الفريق للابتعاد قليلا عن المركز الثاني عشر والأخير على سلم الترتيب ببطولة الدوري.
وعلمت "الغد" أن المهاجم محمد أبو عرقوب بات جاهزا للمشاركة عقب الغياب الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها بداية الموسم الحالي، بعد انخراطه بالتدريبات الجماعية بالفريق في الأيام الماضية، ما يعزز من حضوره بصفة أساسية في اللقاء، أو المشاركة بالشوط الثاني.
ويعود لاعب خط الوسط محمد الرازم لصفوف الفريق بعد الإصابة أيضا، كما تشهد المواجهة عودة هداف الفريق برصيد 5 أهداف أحمد أبو كبير، مع ترك مسألة مشاركتهما من عدمها بيد الجهاز الفني، واحتمالية بدأ المباراة بهما ضعيفة نسبيا.
ويواجه فريق سحاب ظروفا صعبة في الموسم الحالي، بعد أن حصد 9 نقاط فقط من أصل 14 جولة، بفوزه في مناسبة وحيدة فقط كانت بالجولة الثانية من مرحلة الذهاب أمام شباب الأردن.
وعانى فريق سحاب من كثرة التغييرات في الأجهزة الفنية، قبل أن يستقر أخيرا على محمد المحارمة.
وأكد المحارمة في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن التدريبات متواصلة منذ خوض آخر مباراة بدوري المحترفين، في مشهد غير معتاد على فريق سحاب بالموسم الحالي، موضحا بأن المعنويات عالية في صفوف الفريق لقلب الصورة في المرحلة المقبلة.
وأشار المحارمة إلى أن تواصل التدريبات وعدم إضراب اللاعبين كما جرت العادة في فترات التوقف الماضية، سببه منح إدارة النادي جزءا من رواتب اللاعبين المتراكة مع دخول شهر رمضان المبارك، إلى جانب وعد الإدارة تسليم مبلغ آخر قبل نهاية الشهر الفضيل.
وأضاف: "الجميع يعلم بأن سحاب يعاني من عدم توفر لاعبين ببعض المراكز، لكننا نحاول في التدريب تجهيز اللاعبين قدر المستطاع لسد هذا الفراغ، ونمتلك لاعبين مميزين في مختلف الصفوف لكنهم يحتاجون لفوز وحيد سيعزز من تقدمنا أكثر على سلم الترتيب".
وأكد المحارمة على أهمية مباراة فريقه أمام السلط في الجولة الخامسة عشرة ثم الجليل في الجولة السادسة عشرة، نظرا لمواجهة الفريق لمنافسين على المراكز المتأخرة، مؤكدا بأن اللاعبين لديهم إصرار كبير في تحسين سمعة الفريق بعد النتائج السلبية المتتالية.
واستطرد: "المحترف الوحيد في صفوف الفريق، الغاني ديفيد جونيور سيكون خارج حساباتي في المباريات الرسمية بالفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواه الفني.
وذكر المحارمة أنه قام بترفيع 8 لاعبين من فئة الشباب للفريق الأول، إلا أن 4 لاعبين تم ترحيل عقوبة بحقهم من دوري تحت 19 عاما بحرمانهم 4 مباريات وتأثيرها على الفريق الأول، موجها النداء لاتحاد الكرة بإعادة النظر في حرمانهم، نظرا لعقوبتهم في بطولة مختلفة عن دوري المحترفين، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة من خدماتهم بالمرحلة المقبلة.

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