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تكريم ملكي يمنح النشامى حافزا إضافيا لبلوغ المونديال

3/26/2024 11:33:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- خرج نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، من حفل التكريم الملكي وهم يتحدثون ببالغ الفخر والاعتزاز عن القيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حرص على تخصيص جانبا من وقته لاستقبالهم والإشادة بما حققوه من إنجاز في كأس آسيا التي جرت مؤخرا في قطر، وحل فيها منتخب النشامى بالمركز الثاني.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، استقبل نجوم المنتخب الوطني في قصر الحسينية أول من أمس، لتكريمهم بمناسبة الإنجاز الآسيوي الأخير، حيث أنعم جلالته على اللاعبين والمدربين بميدالية اليوبيل الفضي، كما تحدث إليهم بكلمات تحفيزية وتشجيعية، رفعت معنويات النجوم إلى السماء، وخلقت لديهم دافعا كبيرا لمواصلة حصد الإنجازات، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن تحقيق حلم الشارع الرياضي ببلوغ مونديال 2026.
وتابع الشارع الرياضي المحلي عبر شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، لقطات التكريم الملكي للاعبين والمدربين، ليعبر عن فخره بالقيادة الهاشمية المتابعة والمشجعة للشباب الأردني، قبل أن يؤكد أن هذا التكريم سيشكل دافعا كبيرا لنجوم المنتخب، لبذل أقصى الجهود خلال المنافسات الرسمية المقبلة، خاصة المتلعقة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
ويرى المتابعون في تصريحات لـ”الغد”، أن استقبال جلالة الملك للاعبي المنتخب، والإنعام عليهم بميدالية اليوبيل الفضي، يعد حدثا مهما للاعبين ومحفزا لهم لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال، معتبرين أن ما قدمه المنتخب في كأس آسيا الأخيرة في قطر، يؤهل“النشامى” لبلوغ نهائيات كأس العالم.
ويقول نجم الكرة الأردنية الأسبق عارف حسين:“إن التكريم الملكي لنجوم المنتخب الوطني، يفرض على اللاعبين مسؤولية أكبر، لتحقيق حلم الشارع الرياضي بمزيد من البطولات والإنجازات، معتبرا أن طموح الشارع الرياضي المحلي الآن يتجه نحو مونديال 2026”.
وأضاف: التكريم الملكي جاء في وقت مهم، خاصة وأن المنتخب يستعد لمباراتين مهمتين في تصفيات كأس العالم أمام السعودية وطاجكستان خلال حزيران (يونيو) المقبل، وعلى اللاعبين أن يستعدوا لهما جيدا بحثا عن التأهل للدور الثاني الذي سيكون له حسابات أخرى.
واعتبر عارف حسين، أن الرياضة الأردنية محظوظة بالقيادة الهاشمية المتابعة لنتائج المنتخبات، والحريصة على تكريم اللاعبين، وهو أمر يساهم في الارتقاء بالكرة الأردنية، لافتا أيضا إلى أن إشادة جلالة الملك خلال استقباله للاعبين بالأخلاق العالية للنشامى، ليجسد ذلك سمو أخلاق الهاشميين التي نتعلم منها دائما.
ويؤكد قائد المنتخب الوطني السابق حاتم عقل، أن الاستقبال الملكي للاعبي المنتخب الوطني، والإنعام عليهم بميدالية اليوبيل الفضي، يشكل دافعا معنويا كبيرا للمضي قدما في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بحثا عن تحقيق حلم اللعب في كأس العالم.
واعتبر عقل، أن كرة القدم الأردنية محظوظة بجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص على متابعة المنتخبات الوطنية والشد من أزرها في جميع المشاركات والمحافل الخارجية، وما استقبال اللاعبين أول من أمس، إلا دليلا على هذا التكريم الملكي والمتابعة الدائمة للإنجازات.
وطالب عقل، لاعبي المنتخب بضرورة رفع درجة التأهب، استعدادا للمرحلة الأخيرة من الدور الأول من تصفيات كأس العالم التي تقام خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، من خلال لقاء منتخبي السعودية وطاجكستان، معتبرا أن تجاوز الدور الأول، سيعزز من فرص المنتخب بالتأهل للنهائيات، ولا سيما أن منتخب النشامى سيظهر بشكل أفضل في مباريات الدور الثاني التي تعتبر الأصعب.
المدرب الوطني محمد العبابنة، أكد أن لاعبي المنتخب الوطني محظوظون بالتكريم الملكي الذي يدعو للفخر والاعتزاز، وبالتالي ضرورة بذل جهد أكبر مستقبلا، لضمان حصد الإنجازات، خاصة المتعلقة ببلوغ نهائيات كأس العالم.
وقال:“الرياضة الأردنية محظوظة بالقيادة الهاشمية، التي تحرص على متابعة جميع المنتخبات، وهذا ليس موجودا في الكثير من دول العالم، الأمر الذي يفرض على اللاعبين مزيدا من التعب والجد لتحقيق طموحات الشارع الرياضي”.
واعتبر العبابنة الذي يشرف حاليا على تدريب فريق الجليل بدوري المحترفين، أن التكريم الملكي الأخير يجب أن يقود منتخب النشامى للمنافسة بقوة على الصعود للمونديال، مؤكدا أن الظروف متاحة لتحقيق هذا الإنجاز.

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