Wednesday, 27 March 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النشامى يدك شباك باكستان بسبعة أهداف بتصفيات المونديال

3/26/2024 11:33:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- دك المنتخب الوطني لكرة القدم شباك ضيفه باكستان بسباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء على ستاد عمان الدولي.

وشهدت المباراة حضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم، ورئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة الأمير علي بن الحسين، وسط متابعة جماهيرية كبيرة بتواجد 14695 مشجعا على المدرجات.

وأحرز اللاعب موسى التعمري هدف التقدم عند الدقيقة 15، قبل أن يسجل يزن النعيمات الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 28، فيما تكفل المدافع سعد الروسان عند الدقيقة 52، وسجل التعمري الهدف الرابع عند الدقيقة 62، وجاء الهدف الخامس عبر علي علوان عند الدقيقة 75، وسجل التعمري "الهاتريك" والسادس للمنتخب عند الدقيقة 79، وتمكن البديل محمد أبو زريق "شرارة" بتسجيل الهدف السابع عند الدقيقة 83.

وقام اتحاد الكرة ممثلا برئيسه الأمير علي بن الحسين، بتكريم اللاعب الدولي السابق بهاء عبد الرحمن بين شوطي اللقاء، بعد أن أعلن الأخير اعتزاله اللعبة مؤخرا.

MENAFN26032024000072011014ID1108025679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث