Wednesday, 27 March 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعمري يطالب وزارة الشباب بإصلاح أرضية ستاد عمان

3/26/2024 11:33:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- طالب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري من وزارة الشباب، بإصلاح أرضية ستاد عمان الدولي.
وتحدث التعمري خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز المنتخب مساء الثلاثاء على المنتخب الباكستاني بسبعة أهداف دون رد، عن ضرورة تحسين أرضية الملعب.

وقال: "نوجه كلاعبين رسالة إلى وزير الشباب بضرورة، من غير المعقول أن يلعب منتخب حصل على وصافة كأس آسيا على ملعب أرضيته غير صالحة".

MENAFN26032024000072011014ID1108025678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث