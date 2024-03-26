التعمري يطالب وزارة الشباب بإصلاح أرضية ستاد عمان

التعمري يطالب وزارة الشباب بإصلاح أرضية ستاد عمان
التاريخ
3/26/2024 11:33:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- طالب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري من وزارة الشباب، بإصلاح أرضية ستاد عمان الدولي.
وتحدث التعمري خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز المنتخب مساء الثلاثاء على المنتخب الباكستاني بسبعة أهداف دون رد، عن ضرورة تحسين أرضية الملعب.
وقال: "نوجه كلاعبين رسالة إلى وزير الشباب بضرورة، من غير المعقول أن يلعب منتخب حصل على وصافة كأس آسيا على ملعب أرضيته غير صالحة".
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