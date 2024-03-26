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المنتخب الاولمبي يتجاوز العراق ويحل خامسا في غرب آسيا

3/26/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بالمركز الخامس في ختام منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، بعد تغلبه مساء ليوم على منتخب العراق الذي يشارك في البطولة بمنتخب الشباب بنتيجة 3-1، على ستاد الأمير عبد الله بن جلوي في السعودية.
وافتتح مهند ابو طه التسجيل للمنتخب الأولمبي بالدقيقة 20 ، قبل أن يسجل زرق بني هاني هدف التعادل بالخطأ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأحرز عارف الحاج الهدف الثاني للمنتخب الاولمبي عند الدقيقة 68، وعزز بكر كلبونة تقدم المنتخب بالهدف الثالث بالدقيقة 86.

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