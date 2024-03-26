صبا مبارك تتحول لمستشارة خاصة في نهاية لحظة غضب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل " لحظة غضب" تحولا كبيرا في شخصية يمنى التي لعبتها الممثلة الاردنية صبا مبارك.
وتقدم صبا مبارك نهاية مثيرةلشخصية يمنى التي أصبحت محل اهتمام الجمهور ومصدر تفاعلهم الدرامي، حيث تعتبررمزاً لمن هم مثلها قد تعرضوا لعنف من أزواجهم، في إطار من الكوميديا السوداء تظهريمنى في وضع مستشارة تلجأ لها النساء من كل مكان ضمن أحداث الحلقة الأخيرة منمسلسل لحظة غضب.
وعاش الجمهور مع صبا مباركلحظات مليئة بالتوتر والتشويق، بعد ما آلت إليه شخصية يمنى من مصير يختلف تماماًعن ما شاهدوه في بداية تعرفهم عليها، فقد شهدت تطوراً وتحولاً درامياً كبيراً،فبفضل مجموعة من القرارات الشجاعة والمصيرية، استطاعت يمنى أن تجد لنفسها الطريقالأسلم والأكثر تحديًا، حيث قررت تسليم نفسها إلى الشرطة بكل ثقة وثبات، لتلقيعقوبتها التي تستحق.
ومع ذلك، يتخلل هذا الحدثالكبير لمسة من الكوميديا السوداء، فيظهر تفاعل السيدات من مختلف أنحاء مصر مع وضعيمنى، ويذهبن لزيارتها في السجن لطلب مشورتها والوقوف إلى جانبها. يعكس هذا المشهد لحظات من التضامن بينالنساء، ويبرز دور يمنى كرمز للوقوف ضد التسلط الذكوري والدفاع عن حقوق المرأة فيالمجتمع.
تدور أحداث مسلسل لحظة غضب فيإطار من الدراما والكوميديا السوداء، حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجهاالنرجسي وتحكمه في كل شئ من حولها، فتقتله في لحظة غضب، ليغير ذلك مسار حياتها،وقد لقى المسلسل ردود فعل قوية من الجمهور والنقاد على مواقع التواصل الاجتماعيمتصدراً الترند لعدة أيام متتالية.
وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لحظة غضب" اتصال يمنى - صبا مبارك بالشرطةوإخبارهم بأنها وراء قتل زوجها محمد فراج وشقيقه محمد شاهين، ليتم القبضعليها، وعند الذهاب إلى المحكمة تجد مفاجأة بأن محمد شاهين ما زال حيا، لميمت، لتحاول التهرب من كلامها، ولكن تجد تسجيلات فيديو مصورة لها وهي تلقيجثمان محمد فراج في النيل.
وانتهت أحداث المسلسل بالحكم على صبا مبارك بـالحبس 3 سنوات مع النفاذ، لتذهب إليها بعض النساء ليخبروها بأنهم يريدون مساعدتها في قتل أزواجهم.
المسلسل من إنتاج Watch It، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبدالرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.
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