صبا مبارك تتحول لمستشارة خاصة في نهاية لحظة غضب



وتقدم صبا مبارك نهاية مثيرةلشخصية يمنى التي أصبحت محل اهتمام الجمهور ومصدر تفاعلهم الدرامي، حيث تعتبررمزاً لمن هم مثلها قد تعرضوا لعنف من أزواجهم، في إطار من الكوميديا السوداء تظهريمنى في وضع مستشارة تلجأ لها النساء من كل مكان ضمن أحداث الحلقة الأخيرة منمسلسل لحظة غضب.



وعاش الجمهور مع صبا مباركلحظات مليئة بالتوتر والتشويق، بعد ما آلت إليه شخصية يمنى من مصير يختلف تماماًعن ما شاهدوه في بداية تعرفهم عليها، فقد شهدت تطوراً وتحولاً درامياً كبيراً،فبفضل مجموعة من القرارات الشجاعة والمصيرية، استطاعت يمنى أن تجد لنفسها الطريقالأسلم والأكثر تحديًا، حيث قررت تسليم نفسها إلى الشرطة بكل ثقة وثبات، لتلقيعقوبتها التي تستحق.



ومع ذلك، يتخلل هذا الحدثالكبير لمسة من الكوميديا السوداء، فيظهر تفاعل السيدات من مختلف أنحاء مصر مع وضعيمنى، ويذهبن لزيارتها في السجن لطلب مشورتها والوقوف إلى جانبها. يعكس هذا المشهد لحظات من التضامن بينالنساء، ويبرز دور يمنى كرمز للوقوف ضد التسلط الذكوري والدفاع عن حقوق المرأة فيالمجتمع.





تدور أحداث مسلسل لحظة غضب فيإطار من الدراما والكوميديا السوداء، حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجهاالنرجسي وتحكمه في كل شئ من حولها، فتقتله في لحظة غضب، ليغير ذلك مسار حياتها،وقد لقى المسلسل ردود فعل قوية من الجمهور والنقاد على مواقع التواصل الاجتماعيمتصدراً الترند لعدة أيام متتالية.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لحظة غضب" اتصال يمنى - صبا مبارك بالشرطةوإخبارهم بأنها وراء قتل زوجها محمد فراج وشقيقه محمد شاهين، ليتم القبضعليها، وعند الذهاب إلى المحكمة تجد مفاجأة بأن محمد شاهين ما زال حيا، لميمت، لتحاول التهرب من كلامها، ولكن تجد تسجيلات فيديو مصورة لها وهي تلقيجثمان محمد فراج في النيل.



وانتهت أحداث المسلسل بالحكم على صبا مبارك بـالحبس 3 سنوات مع النفاذ، لتذهب إليها بعض النساء ليخبروها بأنهم يريدون مساعدتها في قتل أزواجهم.





المسلسل من إنتاج Watch It، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبدالرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.