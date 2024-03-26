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كتاب يرصد مجازر الصهيونية في فلسطين منذ العام 1948 لرعد الملاجي

3/26/2024 11:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن دار عصور للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "المجازر والاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني"، للكتاب الأردني الدكتور رعد أحمد الملاجي، ويرصد فيه العديد من المجازر التي ارتكبتها الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، حتى الآن.
يقول المؤلف، في مقدمته للكتاب، إنه يسعى في هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، منذ بداياته وحتى يومنا هذا، لعلها تحيي ضمير العدالة مجددا، لقضية شعب ما يزال يعاني أبشع الانتهاكات وأكثر من نصفه مشرد في الشتات ينتظر حقه في العودة؛ أن تعطيه حقه من الرواية الخالية من الأكاذيب والإنكارات الرسمية الإسرائيلية، لأن ما وثقته أصبح الآن أكبر من أن يمحوه تصريح رسمي أو ذريعة زائفة تدعي الدفاع عن النفس.
ويؤكد الملاجي، أن المجازر الإسرائيلية بدأت بحق الفلسطينيين قبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل بنحو 11 عاما منذ كانت فلسطين تحت وصاية الانتداب البريطاني الذي كان يتحمل مسؤولية حماية حياة المواطنين الفلسطينيين، وخلال هذه الفترة ارتكبت العصابات الصهيونية "الايتسيل ولليحى والهاجاناة وفرقة البالماخ وعصابة شتيرن"، الكثير من المجازر التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى.
ويكشف المؤلف أن العصابات الصهيونية لجأت في عدد من المجازر التي ارتكبتها، إلى التنكر بلباس القوات البريطانية، مستخدمة السيارات العسكرية البريطانية، وفي كثير من الأحيان، لجأت العصابات للتمثيل بالجثث، كما حدث في مجزرة "دير ياسين"، حيث قام الصهاينة بإلقاء الجثث في بئر القرية، وفي أحيان أخرى كان يعمد الصهاينة إلى اغتصاب النساء والفتيات أمام رجال القرية، قبل أن يوجهوا رصاصهم إلى صدور الجميع، كما حدث بقرية "الصفاف" في صفد العام 1948.
ويتحدث المؤلف عن بوادر بدايات نكبة فلسطين أو الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى في العام 1948، التي بدأت من مؤتمر بال العام 1897، الذي يعد بداية الحركة الصهيونية، الذي نادى إلى عقده "تيودور هرتزل"، حيث عقد هذا المؤتمر في مدينة بازل بسويسرا في 29 آب (أغسطس) 1897، وقد نجح في تجسيد الفكرة الصهيونية بإشراك يهود العالم في القيام بعمل مشتركة واحد يعتمد على التمويل الذاتي، وقرر المؤتمر الوسائل العملية الفعالة لتحقيق هذا الهدف، وقد أطلق عليها برنامج بازل.
أما الوسائل التي اعتبرها المؤتمر الصهيوني كفيلة بتحقيق الغائية الصهيونية، كما يرى المؤلف، فهي "العمل لاستعمار فلسطين بالعمال الزراعيين والصناعيين اليهود، تنظيم اليهودية العالمية وربطها بمنظمات عالمية محلية ودولية، واتخاذ القرارات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق هدف الصهيونية".
ويضيف الملاجي إلى ذلك، جهود الحركة الصهيونية التي انحصرت في الفترة التي تلت انعقاد مؤتمر بازل في البحث عن اعتراف دولي بالأهداف والمطالب الأساسية للصهيونية، وقد تبنت بريطانيا منذ القرن العشرين سياسة إيجاد كيان يهودي سياسي في فلسطين، قدروا أنه سيظل خاضعا لنفوذهم ودائرا في فلكهم وبحاجة إلى رعايتهم وحمايتهم، وسيكون في المستقبل مشغلة للعرب ينهك قواهم ويعرقل كل محاولة للوحدة فيما بينهم، وتوجت بريطانيا سياستها هذه بوعد بلفور.
ويشير المؤلف إلى أن هذا الوعد استهل في تكوين دولة صهيونية في فلسطين، فقاوم الفلسطينيون إسرائيل، وتمثل ذلك في الثورات والانتفاضات، منها ثورة يافا العام 1921، وثورة البراق العام 1929، واضطرابات العام 1933، إضافة إلى الثورة العربية الكبرى 1936-1939، وبذلك أصبحت القضية الفلسطينية قضية دولية، ومن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع الذي يندرج تحت عنوان الصراع العربي-الإسرائيلي حرب 1948، كون هذه الحرب لها الأهمية البالغة، حيث تعد نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية.
ويتحدث الملاجي عن دعم وتشجيع بريطانيا للوكالة اليهودية والهيئات التابعة لها في أوروبا؛ حيث قامت بريطانيا بفتح أبواب الهجرة بالوسائل كافة، وأنشأوا في كل مكان مكاتب للاستقبال ولتنظيم الهجرة وإمدادها بجميع الحاجيات، وذلك أن الإرهابيين من يهود العالم كانوا يفضلون على غيرهم بسبب حاجة الوكالة اليهودية لنشاطهم وخبرتهم، مبينا أن عدد اليهود في فلسطين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى لا يزيد على 50 ألف يهودي، ولم يقتصر الأمر على الهجرة القانونية فحسب، بل كانت هناك هجرة غير مشروعة، إذ كانوا يدخلون خلسة إلى أراضي فلسطين عن طريق الحدود؛ إذ دخل فلسطين عن طريق هذه الهجرة بين العامين 1931-1936، حوالي 164 ألف مهاجر يهودي، منهم 88 ألفا دخلوا فلسطين بصفة غير مشروعة.
ويقول المؤلف، إن بريطانيا كانت تفاوض العرب على استقلال بلادهم المشرقية ووحدتها، وفي الوقت نفسه بحثت مع فرنسا وروسيا تقسيم الإمبراطورية العثمانية، وخططت مع الصهيونية العالمية لاحتواء فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وفي 4 آذار (مارس) 1916، توصلت بريطانيا مع حليفتها فرنسا وروسيا القيصرية إلى اتفاق حول تقسيم هذه الإمبراطورية، ووقع هذا الاتفاق الذي أطلق عليه سايكس-بيكو العام 1916.
وفي التمهيد، يتحدث الملاجي عن المجازر في فلسطين التي لم تتوقف عند قيام الكيان الصهيوني، بل ازداد حدة وشراسة، فارتكب المحتلون الصهاينة أثناء ذلك الكثير من المجازر البشعة بحق شعبنا، وظل مسلسل الإجرام قائما حتى يومنا هذا، فوجود الشعب العربي الفلسطيني فوق ترابه الوطني لا يروق للصهاينة، فهم يسعون باستمرار إلى تشريد شعبنا وطرده بغية إخلاء فلسطين من أهلها العرب، كي يقيموا كيانا صهيونيا عنصريا يقتصر على الصهاينة دون سواهم.
وخلص المؤلف إلى أنه في هذه الدراسة، رصد العديد من المجازر التي ارتكبها الغزاة الصهاينة خلال القرن العشرين، وما ورد من مجازر في هذه الدراسة، لا يقلل من خطورة وبربرية وإرهابية ودموية المجازر الأخرى، التي لم يرد ذكرها.
أما المجازر التي ارتكبها الصهاينة قبل قيام هذا الكيان منذ العام 1937 حتى الآن، فهي "حيفا، القدس، سوق الخضار بالقدس، حيفا، القدس، السوق العربية في حيفا، قرية عين الزيتون، قرية العباسية، قرية الخصاص، باب العمود في مدينة القدس، الشيخ بريك، قرية بلد الشيخ، قرية الطيرة، ساحة يافا، فندق سمير أميس، بوابة يافا، السرايا العربية، السرايا القديمة، عمارة المغربي، قرية يازور، بلد الشيخ، دير ياسين، الطنطورة، خان يونس، مجزرة الحرم الإبراهيمي، جنين، مجزرة قبية وكفر قاسم، شارع عباس، حي النسناس، قرية سعسع الأولى..."، وصلوا إلى ما يحصل في غزة من مجازرة، مثل مجزرة جباليا وجنين وحي الشجاعة.

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