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غياب تنظيم الوقت.. كيف يحجب تفاصيل الاستمتاع بالأجواء الروحانية؟

3/26/2024 11:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- يطرأ الكثير من التغيير على النظام اليومي للعائلات خلال شهر رمضان المبارك، بسبب المواعيد التي تختلف بتغيير أوقات الدوام المدرسي والعمل، والالتزام بالعبادات الروحانية، وكذلك حرص ربات البيوت على أن يكن على أتم الاستعداد والتجهيز لمائدة الطعام التي تنتظرها العائلة، الأمر الذي يدفع بالكثيرين للحديث عن "صعوبة ترتيب الأولويات وضيق الوقت" في رمضان.
وتتبادل العديد من ربات البيوت، الموظفات في العمل، والرجال على حد سواء، وحتى الأطفال في المدارس، أحاديث حول عدم قدرتهم في رمضان على تنظيم الوقت بحيث لا يتراكم عليهم العمل، والدراسة، والواجبات الاجتماعية، وكذلك العبادات في رمضان، ومنهم من يبحث عبر مواقع الإنترنت، أو السوشال ميديا عن نصائح أو برامج محددة تنظم الوقت وتساعدهم على الاستمتاع بكافة تفاصيل الشهر الممتعة والروحانية.
رقية ناصر، كتبت في تعليقها على هذا الجانب أنها ترى في شهر رمضان فرصة لتنظيم يومها الطويل، بل أن الوقت فيه "الكثير من البركة"، على حد تعبيرها، وتشرح كيفية استغلال هذا اليوم بدءا من ساعات الليل في تناول السحور، والقيام ببعض العبادات من صلاة تراويح وقيام ليل وقراءة للقرآن، ومن ثم تأدية صلاة الفجر، ومن ثم النوم قليلا لحين موعد استيقاظ الأبناء للمدرسة.
ولكونها ربة منزل، تعمد بعد ذلك إلى أخذ قسط من الراحة والنوم لفترة قصيرة، وبعد عودة الأبناء يأتي وقت مراجعة الدروس والانشغال في المطبخ لتحضير الإفطار، وتحاول أن لا تضيع صلاة التراويح في المسجد، ومن ثم مشاركة الآخرين جلسات رمضان العائلية، ومراجعة دروس الأبناء إن أمكن ذلك، وهكذا حتى ينتهي الشهر، محاولة أن تجتهد فيه وتستغل كل دقيقة في وقتها، بل وتساهم في تنظيم وقت الأبناء في ذات الوقت.
إيمان المجالي، تقول انها في المقابل تجد صعوبة بالغة في تنظيم الوقت في رمضان، كونها موظفة، ولديها التزام في العمل، وما أن تعود إلى البيت حتى تبدأ بالتحضير للإفطار، عدا عن عودة الأبناء من المدرسة، ومحاولة متابعة دروسهم، وتقول "كل عام أشعر بعدم السيطرة على تنظيم وقتي في رمضان، وخاصة في الفترة الأولى، التي يتغير فيها موعد النوم والدراسة ومواعيد الطعام".
وتؤكد إيمان أنها في كثير من الأيام تفقد السيطرة على تنظيم الوقت، وخاصة تنظيم ساعات النوم للأبناء، كونهم يستيقظون باكراً للمدرسة، لذلك تبحث دائما عن برنامج "ذاتي ويومي" لتنظيم التوقيت في رمضان، كما أنها عادة ما تقوم بالتحضير لوجبة الإفطار، منذ ساعات الليل، حتى تجد مساحة من الراحة بعد العودة من العمل.
فيما تقول رؤى العزام أنها تشعر بـ "الخربطة" في تنظيم الوقت، كونها أما لطفلين تحت سن السبع سنوات، ولا يمكنهما الصوم، لذلك هما بحاجة إلى اهتمام ورعاية ووجبات طعام على مدار اليوم، وهذا قد يكون سبباً في عدم القدرة على التنظيم، بالإضافة إلى كونها تتمتع بوجود عائلة ممتدة كبيرة، ويلزمها ذلك أن تتواجد في بيت العائلة، وتناول الإفطار مع عدد كبير من العائلة، ومن ثم تمتد ساعات السهر حتى وقت متأخر، وهذا يسبب لها التعب والإرهاق والحاجة إلى الراحة والنوم في الليل.
أما ياسمين عمر، فقد تعمدت مشاركة مجموعة من النصائح مع صديقاتها في المجموعة، كنوع من نقل التجربة في تنظيم الوقت، وتقول إن غالبية ربات البيوت، وحتى الرجال، والطلاب، يواجهون صعوبة في تنظيم وقتهم الرمضاني، ويحاولون قدر الإمكان إيجاد مساحة كافية للعبادة، والحياة الاجتماعية، والتسلية والترفية في ذات الوقت.
وتقول ياسمين إن رمضان بجميع أوقاته هو فقط "شهر" وعلينا أن ننظم حياتنا فيه بما يتناسب مع أجوائه وظروف كل عائلة، لذلك يمكن لكل أسرة أن تضع جدولا زمنيا لترتيب الأولويات خلال رمضان، وأن يشكل كل ما يتعلق بالأسرة من ظروف ومستجدات لديها، مع التركيز على تخصيص وقت للعبادة، كون رمضان فرصة للتقرب من الله.
كما تنصح ياسمين كل شخص أن يكون لديه تخطيط يسبق المناسبات التي تُقام في رمضان، من ولائم، سهرات عائلية، إقامة الليل، وقد يتم وضع هذا التخطيط منذ بداية رمضان وحتى نهايته، أو تخطيط أسبوعي يعتمد على المتغيرات والظروف التي تتعلق بالأسرة ككل، مع الوضع بعين الاعتبار الأمور الثابتة، كما في العمل، الدراسة، والعبادة المفروضة.
وعلى الرغم من أن لكل أسرة ظروفها الخاصة، وتفاصيلها المختلفة، إلا أن هناك بعضا من القواعد التي يمكن أن تتبعها الأسرة، أو ربة المنزل، في تدبير شؤون البيت خلال رمضان، وتبين ذلك اختصاصية التدبير المنزلي منيرة السعيد، التي ترى أن التنظيم هو نصف الحياة، على حد تعبيرها، وهو قاعدة يجب على الجميع اتباعها في كل زمان ومكان، وسواء أكانت المرأة عاملة أو غير عاملة.
كما تبين السعيد أن التنظيم في البيت هو أمر مهم جدا، من ناحية تنظيم الوجبات للأسرة، أو لتجهيز البيت لاستقبال الضيوف، وخاصة في رمضان، والذي يعتمد على الأولويات والتحضيرات المُسبقة التي يمكن للشخص أن يقوم بعملها، خاصة وأن هناك أمورا يمكن لربة المنزل أن تقوم بتحضيرها قبل فترة مُسبقة من رمضان، أو ما قبله بفترة قصيرة، وهذا يعتمد على ما يُشبع رغبات جميع أفراد الأسرة، خاصة وأن رمضان قد يكون شهراً مختلفاً عن باقي شهور السنة.
ووفق السعيد، فأن هناك فرصة للسيدات لاختصار الكثير من الوقت، من خلال ما تقوم به الآن الغالبية العظمى منهن، وهو "التفريز" للأطعمة والوجبات على اختلافها، الذي يختصر الكثير من الوقت للأم العاملة وربة المنزل على حد سواء، حتى يتسنى لها تخصيص وقت آخر كاف لحياة الأسرة الاجتماعية والعبادة في هذا الشهر الفضيل.

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