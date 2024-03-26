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فنانون مشاركون بـالدوار العاشر: العمل يعزز مكانة الدراما الأردنية لتنافس عربيا

3/26/2024 11:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان - بعد مرور 15 عشر يوما على عرض المسلسل الاجتماعي "الدوار العاشر" على شاشة التلفزيون الأردني ضمن الدورة الرمضانية للعام الحالي ( 2024) يؤكد عدد من الممثلين المشاركين أن العمل يطرح العديد من القضايا المنتشرة في أوساط المجتمع ويتم تسليط الضوء على هذه القضايا بطرق مختلفة ومعالجتها بأساليب درامية، بهدف توعية المجتمع بهذه القضايا مثل (المخدرات وغسيل الأموال وتجارة الأعضاء وغيرها) والتي وصفت بـ "الطرح الجريء"، ما أدى ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في الدراما الأردنية.
ولقيت أحداث المسلسل المتابعة واهتمام المشاهد، وانعكس ذلك على قياس نسب المشاهدة العالية. والعمل المكون من ثلاثين حلقة صور في العديد من المواقع الأردنية وأنتجه التلفزيون الأردني وأخرجه محمد لطفي وألفه الدكتور محمد البطوش، وأشرف عليه مدير التلفزيون الأردني رائد عربيات، واجتمع فيه نخبة من نجوم الدراما الأردنيين من أبرزهم: منذر رياحنة، مارغو حداد، صفاء سلطان، ماهر خماش، ساري الأسعد، محمد الإبراهيمي، وغيرهم، وكما يضم العمل فريقا عالميا" شارك في صناعة أفلام سينمائية في هوليوود في الأمور التقنية كمدراء التصوير والإضاءة، على مشاهد لمكافحة المخدرات على الحدود ومواقع وبإمكانات وآليات ضخمة.
ويعود اعتماد المسلسل على سيناريو مشوق، تجمع قصته الدراما الاجتماعية المبنية على الإثارة والتشويق والحبكة الدرامية المتعددة بالأحداث، وقوة المسلسل تظهر من خلال الكتابة، فالأحداث تتوالى بسرعة.
وتمكن كاتب العمل سرد الأحداث بطريقة تتسم بالإثارة والتشويق وإلقاء الضوء على مجمل القضايا السلبية ومعالجتها، وفق ما أكده مخرج العمل محمد لطفي لـ "الغد" إذ يتناول العديد من القضايا السلبية والدخيلة على المجتمع الأردني مثل: تهريب المخدرات، ومشاريع مع الكثير من الجهات لتغطية غسيل الأموال، وغيرها من القضايا".
وقال إن هذا العمل يقع في خانة الأعمال التي تتسم بالحركة والإثارة والمطاردات البوليسية في خطوط تشويقية لقصة إنسانية وتقديمها للمشاهد بأسلوب التصوير الإخراج السينمائي. ويؤكد أنه يوجد رغبة متزايدة في تعزيز مكانة الدراما الأردنية في المشهد الفني العربي لتنافس الدراما العربية.
واعتبرت الفنانة الأردنية المقيمة في سورية صفاء سلطان أن هذا العمل جاء بنكهة مختلفة وبشكل جديد تحت إدارة مخرج مميز ومجموعة من نجوم الدراما الأردنية المميزين، سيكون نقطة إيجابية نحو الارتقاء بالدراما الأردنية وإعلاء شأنها، لما يحتويه من قضايا اجتماعية معقدة مثل: "المخدرات وغسيل الأموال وتجارة بيع الأعضاء والفساد وغيرها".
وتؤشر على الإخراج المحكم والتشخيص الجيد لنخبة من وجوه الدراما الأردنية والعمل التقني المحكم لفريق متنوع الاختصاصات الفنية، وتم نقله إلى شاشة التلفزيون ضمن عوالم فنية وجمالية متفردة.
وقالت إن الإخراج ساهم في خدمة الموضوع والأحداث، فالمخرج أبدع في تقديم الأحداث، حيث اعتمد على نقل ملامح الشخصيات بدقة وإبراز البعد الجمالي في المواقع التي صورت بها مشاهد المسلسل وخصوصا عمّان التي قدمها بصورة مبهرة.
وعن دورها تحدثت لـ "الغد" قائلة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الإجتماعي، حيث أنها تجسد دور "بن عبد الحق"، صحافية أردنية تُلاحق قضايا الفساد بعزم وإصرار، وتحمل قلباً ينبض بالحب والعطاء، ولكن لا يقبل بأي تنازلات أو تفاصيل. وأشار الفنان الأردني جميل براهمة إلى أهمية العمل من الناحية الفنية والإخراجية بتقديم صورة نقية تبهر المشاهد، لما احتواه العمل من قضايا مجتمعية سلبية، تم طرحها بأسلوب درامي يتسم بالإثارة والتشويق.
ويأمل براهمة وفق ما أكده لـ "الغد"، أن يفتح هذا العمل بابا جديدا نحو الإنتاج الفني الدرامي المستمر في كل عام للقطاعين العام والخاص، وأن لا يتوقف إنتاج عمل أو عملين وأن لا تغيب عملية الانتاجات الفنية، لأن الدراما قوة ناعمة نستطيع من خلالها إيصال رسائل بطريقة تشويقية ويبقى المشاهد الذي هو الحكم الفاصل بقبول أو رفض العمل. ويلعب براهمة شخصية معلم الميكانيكي "بلال" وهو أرمل وله بنت درسها صيدلة، وهو إنسان طيب يمر بأحداث كثيرة.

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