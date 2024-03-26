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السلط تقرأ حلم بدأ من نافذة أوروبية وتحقق بصفحات الكتب والقراءة

3/26/2024 11:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان – "أرغب باستعارة كتاب"؛ هذا ما عليك قوله فقط، حتى يصلك كتاب إلى باب البيت، وبعد الانتهاء منه، سيأتي من يأخذه من المكان ذاته، ضمن مبادرة "السلط تقرأ".
بعض متابعي ومنتفعي المبادرة يقولون، إن "رائحة الكتب، وصوت تقليب الصفحات، ومسح بعض الغبار عن الحواف، مع وضع علامة تؤشر على مكان التوقف عن القراءة، متعة يجيدها من يعشقون الكتب والقراءة".
ويقول مؤسس مبادرة "السلط تقرأ" محمد خريسات"؛ في أحد الأيام كنت أسير في شوارع مدينة أوروبية، ووجدت مساحة مستغلة بعرض كتب مجانية للاستعارة، ولأني جامع كتب، ولدي مجموعة كتب ضخمة مركونة على رفوف مكتبتي، ما جعلني أعيد النظر والتفكير في ذلك.
ويضيف خريسات، أن هذه كانت من المشاهد التي تعلق في البال، وتغير الشخص وطريقة تفكيره كثيرا، ومن هنا كانت انطلاقة المبادرة.
يقول خريسات، لطالما كانت السلط مدينة للحضارة والثقافة والعلم، وهي ولادة لرجال الدولة ومحبي الوطن، واليوم تجسد مبادرة "السلط تقرأ" الفاعلة منذ نحو 3 سنوات، هذه الثقافة في حارات المدينة التي خصصت أماكن للقراءة ضمن المبادرة التي ما تزال في تطور دائم.
يعود خريسات بالذاكرة إلى تأسيس المبادرة، فعندما عاد إلى الأردن بعد رحلته إلى أوروبا، جلس في بيته يتأمل وجود أكثر من 2000 كتاب، يتباهى بوجودها على أرفف مكتبة ضخمة، ليفكر بتطبيق فكرة الاستعارة المجانية في مدينة السلط، لقناعته التامة أن الثقافة والقراءة، هي أساس التقدم والتطور قبل أي ثروات في الوطن.
بدأ بعدها التفكير بطريقة لانتشار الكتب، والاستفادة منها بشكل أكبر، لتنتشر هذه الثقافة والظاهرة للناس، خاصة أن إيصال الكتب للراغبين بالقراءة كانت فكرة صعبة في البداية، لكن مشورته مع بعض الأصدقاء أهدته إلى إنشاء صفحة على السوشل ميديا باسم المبادرة.
ومن هنا خطا أول خطوة باتجاه تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، ويقول "كنت أصور الكتب الموجودة في مكتبتي، وأنشر الصورة من خلال الصفحة، والترويج لاستعارة الكتاب، ولشدة إيماني بهذه المبادرة وأهميتها، فكرت بالتسهيل أكثر على الناس، للناس من خلال توصيل الكتب إلى باب البيت مجانا، ثم استلامه منهم بعد قراءته، وبذلك يكون كل ما هو مطلوب من أي شخص يرغب بالقراءة في مدينة السلط فقط أن يقول (أرغب باستعارة كتاب)".
خريسات يلفت إلى دعم عائلته لهذه الفكرة، فمثلا قدمت زوجته مركبتها الكهربائية لتوصيل الكتب، على الرغم من هدوء الطلبيات في الفترة الأولى من حيث الأعداد، التي لم تتجاوز كتابين يوميا.
يشرح خريسات حول ردود الفعل الجميلة على المبادرة، وبعض التفاعل معها فكان عندما يوصل كتابا، يجد من يصر على الدفع ولو على الأقل أجرة التوصيل لدعم المبادرة، لكن الفكرة من المبادرة هي مجانية الاستعارة والتوصيل، لذا كانت بعض العائلات تحاول استضافته في بيوتهم لإكرامه، أو يطلبون منه الانتظار، ليعودوا محملين بكتب لدعم المبادرة الجميلة، كما تفاجأ بآباء وأزواج يخرجون لاستلام الكتب القادمة لبناتهم أو زوجاتهم.
"حماسة الناس وتعاملهم الراقي، وعودتهم للاستعارة بشكل متكرر، أسباب جعلتني أكثر حماسة لنشر المبادرة على جميع أهالي المدينة، لذا بعد عدة أشهر، وتوسع المبادرة وزيادة عدد المتابعين، ظهرت الحاجة إلى متطوعين للمساعدة في متابعة الصفحة الرسمية (السلط تقرأ)، والتواصل مع المتابعين وتنظيم بياناتهم، إذ من الصعب على شخص واحد القيام بكل هذه المهام".
ويقول خريسات، إن طلبات استعارة الكتب زادت بشكل ملحوظ، فأصبح عدد الكتب المعارة يفوق 10 يوميا، وبالتزامن مع ذلك كبر فريق المتطوعين الراغبين في المساعدة من جهة الذي وصل إلى 10 أشخاص، ورغبة القائمين على المبادرة بتطوير وتحسين الخدمة المقدمة من جهة أخرى.
ويضيف، أصبحت المبادرة لا تقتصر على شخصه فقط، لكن بات هناك فريق اكتمل بانضمام د. يزن العطيات، الذي تعرف عليه صدفة، وتواصل معه لتكريم المبادرة في إحدى الفعاليات الثقافية في المدينة، وعندما علم بتفاصيل المبادرة والجهد المبذول فيها أصر على أن يكون جنديا في هذه الفكرة إلى جانبه مع المتطوعين.
ويشير خريسات إلى أن انضمام العطيات، كان إضافة مهمة بفكره وتنظيمه واستشرافه لمستقبل المبادرة، وهي أمور تظهر فيها نقاط ضعفه شخصيا، فأصبح هو المنسق العام والمنظم الفعلي للمبادرة، والمسؤول عن اختيار الفريق كاملا، على الرغم من إصراره بأنهم جميعا (قادة).
ومع تطور المبادرة يذكر خريسات، "أصبحنا نغلف كل كتاب كهدية، ونرفق معه علامة توقف للقراءة، وظرف مشروب ساخن، وهذا ما يصل إلى باب بيت أي شخص يرغب بالقراءة في مدينة السلط من دون أي تكاليف".
ويقول خريسات، إن المبادرة تخدم اليوم قرابة 4500 شخص، 98 % منهم هم من يستعيرون الكتب، من خلال 5 آلاف كتاب، معظمها حديثة، وتناسب جميع فئات القارئين، مؤكدا أن من يرغب بدعم المبادرة، يطلب منه شراء كتب معينة، مع صعوبة تأمين موقع أو أتمتة المبادرة.
وتحدث خريسات عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال مبادرة سفراء القراءة، في مدارس المدينة، بحيث يكون لهم أكثر من سفير للقراءة في هذه المدارس.
وذكر إقامة مهرجان الكتاب الذي امتد لنحو 10 أيام، بالإضافة إلى إقامة معرض كتاب في جامعة عمان الأهلية.
وبعد تحقيق حلمه، بأكثر مما يفوق توقعاته، وأكثر مما رآه في أوروبا، بجعل الكتب متاحة للجميع، وأكثر، من خلال توصيل الكتب لأبواب البيوت، أصبح الطموح توسعة المبادرة لتكون "الأردن تقرأ" مهما كلف الثمن.
وعن حصولهم على جائزة ولي العهد، يقول خريسات إنه تقدم للمنافسة على الجائزة مع 25 ألف مبادرة وطنية على مستوى الأردن، وبعد المرور بعدة تصفيات، ولجان تحكيم، تأهلت المبادرة للمرحلة النهائية، وحصلوا على المركز الثالث على الأفراد على المستوى الثقافي.

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