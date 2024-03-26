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ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 مأدبة الإفطار

3/26/2024 11:32:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 مأدبة الإفطار.

وأدى سمو ولي العهد والحضور صلاة المغرب جماعة.

ويشغل سموه مساعد قائد سرية الدبابات الأولى من كتيبة المدرعات الثانية الملكية، إحدى وحدات اللواء.--(بترا)








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