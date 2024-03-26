ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 مأدبة الإفطار

ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 مأدبة الإفطار
التاريخ
3/26/2024 11:32:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 مأدبة الإفطار.
وأدى سمو ولي العهد والحضور صلاة المغرب جماعة.
ويشغل سموه مساعد قائد سرية الدبابات الأولى من كتيبة المدرعات الثانية الملكية، إحدى وحدات اللواء.--(بترا)
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