الملك يؤكد خلال لقائه مقدسيين دعم الأردن المستمر لصمود الفلسطينيين



وجدد جلالته خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، مجلسي أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية، التأكيد على رفض الأردن لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين.



وشدد جلالة الملك على التصدي بكل قوة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالضفة الغربية وخاصة في القدس ومقدساتها، مؤكدا أنه يجب وقف عنف المستوطنين والتصعيد الذي سيدفع بالمنطقة نحو الهاوية.



وبين جلالته أن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة أولوية قصوى في ظل الكارثة الإنسانية في القطاع، مؤكدا أن على إسرائيل إدخال المساعدات الكافية فورا ولجميع أنحاء غزة.



وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن الأردن يوفر كل إمكانياته وجهوده لدعم الأهل في غزة وبكل الطرق، ويعمل من أجل إنهاء هذه الحرب التي بدأ المجتمع الدولي يرى مدى الظلم والقتل والدمار فيها، مبينا أن هنالك تغيرا في الموقف العالمي تجاه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل.



ولفت جلالته إلى أهمية التوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



وخلال اللقاء، ثمن مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ "محمد عزام" الخطيب التميمي جهود جلالة الملك ومواقفه الراسخة والثابتة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية كصمام أمان لحماية هذه المقدسات من انتهاكات المتطرفين والحؤول دون تمادي الاحتلال وغطرسته واعتداءاته عليها.



وأشار إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من حصار على بواباته، وتثبيت أقفاص حديدية قابلة لأن تتحول لبوابات تغير الوضع التاريخي القائم في الأقصى.

وأشاد التميمي بجهود الأردن في دعم الأهل في غزة، عبر المستشفيين الميدانيين، وإيصال المساعدات للقطاع بكل الطرق الممكنة.



وأكد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، أهمية الدور التاريخي الذي يقوم به جلالة الملك، كوصي على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، معبرا عن الامتنان الدائم لجلالته على دعمه الثابت وجهده الدؤوب من أجل السلام والعمل الإنساني.



وأشاد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في الإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية في غزة، مقدرا دعم جلالة الملك للكنائس في القدس، والتي تواجه تحديات كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية.



وبين أن الواجب الأخلاقي المتمثل في وقف قتل الأبرياء وإطعام الجائع وكسوة العراة وإيواء المشردين واجب مشترك في تقاليد الديانات التوحيدية، ولا يمكننا أن نتخلى عن هذا الالتزام.



وحذر غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث من إساءة استخدام القيم الأخلاقية وآيات الكتاب المقدس وتعاليمه لتبرير تدنيس المقدسات والعنف ضد البشر، مؤكدا أن رؤساء الكنائس يقفون ضد هكذا ممارسات متمثلة في التلاعب بالدين لصالح أجندات سياسية.



وأعرب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين عن تقديره لمواقف جلالة الملك في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ودعمه لإخوته من أبناء القدس وفلسطين في رباطهم وحراستهم لمسرى الرسول الأعظم، رغم الظروف الصعبة التي تحدق بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية من عدوان وإجراءات تعسفية من الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى جرائم الحرب وتجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية وبخاصة في غزة.



وأشار إلى الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة لا سيما في المسجد الأقصى المبارك من نصب الحواجز والعوائق التي تحول دون دخول المصلين، بخاصة تلك البوابات الحديدية.



وأشار غبطة البطريرك بيرباتيستا بتسابلا، بطريرك اللاتين في القدس إلى احتفال المسيحيين في القدس يوم الأحد الماضي، بأحد الشعانين، الذي خلا من الأهالي والعائلات التي تتواجد سنويا في المدينة المقدسة بهذه المناسبة.



وأعرب عن تقديره لجهود جلالة الملك في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال "إن المسيحيين في غزة يهدون إلى جلالتكم التحيات والتقدير والشكر والعرفان على كل مساعدة قدمها الأردن وما زال، لنصرة إخوتهم وأخواتهم".



وبين أن المسيحيين في القدس على عددهم المتناقص يعيشون بأخوة تاريخية مع إخوتهم المسلمين، ويتطلعون إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



وهنأ غبطة البطريرك بتسابلا، جلالة الملك باليوبيل الفضي، مشيدا بجهود جلالته الكبيرة في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأشار أستاذ وقفية الملك عبدالله الثاني، كرسي تدريس فكر الإمام الغزالي في جامعة القدس والمسجد الأقصى المبارك، الدكتور مصطفى أبو صوي في كلمته إلى جهود الأردن وقيادته في دعم ومناصرة الأهل في غزة، وتسليط الضوء على الأوضاع الخطيرة والمأساوية في القطاع للفت انتباه المجتمع الدولي.



وتطرق إلى أن هذا اللقاء الذي يجمع شخصيات إسلامية ومسيحية في الأردن والقدس يجسد العيش المشترك، الذي يميز الأردن ونهج قيادته الهاشمية.

وعبر عن مخاوفه وقلقه من عواقب التحريض والتلاعب بالدين والتفسير الانتقائي المتطرف لبعض نصوص الكتاب المقدس، لتحويل المسجد الأقصى المبارك لهيكل مزعوم، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لوقف أخطار التطرف وتسليط الضوء على منابع تغذيته ودعمه.



وثمن رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين الدكتور رمزي خوري دور جلالة الملك وجهوده الدؤوبة ودفاعه عن الحق الفلسطيني وحق الأهل في قطاع غزة، والذين يتعرضون لحرب أخرى لا تقل بشاعة عن القتل وهي حرب التجويع.



وقال مخاطبا جلالة الملك "لقد حملتم أمانة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وفي القلب منها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة"، مشيرا إلى وقوف الأردن إلى جانب المقدسيين الذين يواجهون بصبر وشجاعة وإرادة صلبة أطماع الاحتلال والمستوطنين في مدينتهم المقدسة، وإلى وقوف المملكة في وجه مخططات الاحتلال في التهويد ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها.



وأقام جلالة الملك مأدبة إفطار تكريما للحضور من مجلسي أوقاف وكنائس القدس والشخصيات المقدسية.



وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور أحمد الخلايلة، وقاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، وإمام الحضرة الهاشمية فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة، والسفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور. --(بترا)



















