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التوجيهي.. بدء الامتحانات 25 حزيران وتوزيع متوازن بين المباحث

3/26/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس، عن برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) 2024 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلسات الامتحان في 25 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 15 تموز (يوليو) المقبل.
وفي تحليل لبرنامج الامتحان، فإنه جرى توزيع المواد على نحو متوازن، وتخلله فواصل زمنية بين المباحث، تراوحت بين يوم ويومين بحد أقصى، لتساعد الطلبة على المذاكرة قبل كل مبحث ومراجعتها جيدا.
ويلاحظ أيضا أن الوزارة في الأعوام الماضية، عكفت على البدء بمبحث ثقافة مشتركة، بخاصة التربية الإسلامية، كما بلغ عدد أيام الامتحانات الفعلية على جدول الاختبارات 11 يوما، بحيث جرى توزيع المباحث الدراسية على زمن عقد الامتحان بواقع 21 يوما، إذ وفر الجدول فواصل زمنية بين مبحث وآخر، ليتمكن الطلبة من المراجعة والاستعداد الجيد قبل كل امتحان.
ووزعت المباحث الاساسية التي تتطلب مجهودا كبيرا في الدراسة كالرياضيات والفيزياء واللغتين الانجليزية والعربية بتوازن على الجدول، فمثلا، سبق الورقة الاولى للرياضيات، يوم واحد عطلة وهو الجمعة، تلاه فاصل زمني بواقع يومين للاستعداد للورقة الثانية لمبحث الرياضيات الذي يصادف يوم الثلاثاء 2 تموز (يوليو) المقبل.
وكشف ترتيب المباحث في الجدول عن وجود يوم قبل تأدية امتحان اللغة الانجليزية والعربي التخصص والكيمياء، والعلوم الحياتية.
مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد شحادة قال، إن برنامج الامتحان العام مريح ومناسب للمشتركين، يراعي موعد بدء الجلسة الأولى في الامتحان الأحوال الجوية التي قد تسود البلاد خلال الامتحانات.
وفيما يتعلق بوجود يوم واحد كفاصل زمنى قبل امتحان الفيزياء للفرع العلمي كما هو معلن بالجدول، أوضح شحاده في تصريح خاص لـ"الغد" أمس أن امتحان الفيزياء سيكون يوم السبت ويسبقة امتحان علوم الحاسوب الذي سيتقدم إليه طلبة الخطط القديمة وليس النظاميين ممن هم الآن على مقاعد الدراسة، في الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبهذا الأمر سيكون لدى الطلبة 3 أيام قبل تأدية امتحان الفيزياء (الفرع العلمي).
وأشار إلى أن جدول الامتحان راعى في تصميمه ترتيب المباحث، بحيث تبدأ بالمباحث التي توصف بالسهلة كالتربية الإسلامية واللغة العربية ومن ثم يبدأ التدرج ببقية المباحث.
وبين شحاده أن جدول الامتحان تخللته فواصل زمنية مناسبة، تتراوح بين يوم ويومين، فسيكون أمام الطلبة برهة وقت بين امتحان وآخر.
واوضح أن أسئلة الامتحانات ستكون من الكتاب المدرسي، شاملة للوحدات كافة، داعيا الطلبة للتركيز على الكتاب المدرسي، والابتعاد عن الدوسيهات والملخصات

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