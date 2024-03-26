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تنفيذية النمو الأخضر المائية لم تشهد تقدما برغم قرب انتهائها العام المقبل

3/26/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان - لم تشهد الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر في قطاع المياه تقدماً ملحوظاً، برغم أن الفترة الزمنية لتنفيذ ما ورد فيها تنتهي العام المقبل، وبعد أن مر على إطلاقها ما يزيد على 3 أعوام، وتحديدا منذ عام 2020، وفق ما تشير إليه وزارة البيئة في تقرير رسمي لها.
والخطة التي أطلقها وزير البيئة والزراعة الأسبق صالح الخرابشة في تموز (يوليو) 2020، إلى جانب 5 خطط أخرى في قطاعات، كان يتطلب تنفيذها ما يزيد على المليار دينار، والذي لم تتمكن الحكومة من تحصيله لهذه الغاية، وفق تصريحات سابقة للوزارة.
فعلى صعيد الخطة التنفيذية للمياه، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بالوزارة د. جهاد السواعير على أن "الوزارة دعمت من بنك الاستثمار بإعداد دراسة جدوى لمعالجة المياه الصناعية في مدينة الزرقاء، والتي حولت لوزارة المياه والري، كونها الجهة المختصة بتنفيذ هذا المشروع على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص".
لكن السواعير، لم يشر في تصريحات خاصة لـ"الغد" ما التقدم المحرز بـ19 إجراء وتدخل أدرجت ضمن خطة النمو الأخضر لقطاع المياه، والذي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذها خلال الأعوام 2021 و2025، وهي المدة الزمنية التي حددتها وزارة البيئة لغايات تنفيذ كافة الخطط الست.
ورغم تأكيدات السواعير على أن "مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي اعتمدت في الخطة مناطة بوزارة المياه والري"، إلا أن مهمة المتابعة والتنفيذ تقع على عاتق "البيئة" للتأكد من سير العمل بما ورد في هذه الخطة، وضمن الفترة الزمنية المحددة لهذه الغاية.
وتشمل الإجراءات التي أوردتها الوزارة في الخطة التنفيذية لقطاع المياه "تنفيذ برنامج بناء القدرات لاتخاذ قرارات الاستثمار المبنية على الأدلة في قطاع المياه، وإنشاء مشروع لتجميع مياه الأمطار التي تدعم إمدادات المياه في المناطق الريفية والحضرية، وتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية لتحسين زيادة إمدادات المياه".
وهذه الإجراءات، التي تبلغ تكلفة تنفيذها 671,064,000 دولار، كان بحد تصريحات سابقة للسواعير دفعت بوزارة البيئة لإدماجها، وإدماج الإجراءات الأخرى في الخطط الست ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لنقص التمويل.
ولكنه، أكد هذه المرة على أن "الوزارة دفعت وعبر رئاسة الوزراء باتجاه تنفيذ الإجراءات المدرجة في الخطة التنفيذية للنمو الأخضر، حيث تم إدراج متابعتها ضمن برنامج المسرعات الحكومية، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات من الوزارات المعنية، وذات الاختصاص، والذي كان له دور في تحقيق تقدم في عملية المتابعة وتحقيق الأهداف".
وبين أن "الخطة التنفيذية بقطاعاتها الست كانت المحرك الأساسي لحصول الأردن على منحة الاتحاد الأوروبي لدعم النمو الأخضر في الأردن، والتي تتضمن تحقيق عدد من المؤشرات المستسقاة من الإجراءات المذكورة فيها".
وبالإضافة إلى ذلك، وبحد قوله "جرى دعم تأسيس نظام رصد ومراقبة وتقييم لغايات متابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطة".
ومن بين الإجراءات الواردة في خطة النمو الخاصة بقطاع المياه، والتي كانت أعدتها وزارة البيئة بدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، وضع حوافز لمنع التلوث من الصناعة في حوض نهر الزرقاء، وبناء السدود، وتنفيذ برنامج مجتمعي مواز لإدارة موارد المياه في العديد من المجتمعات في وادي الأردن، وتقديم المساعدة الفنية لدعم كفاءة استخدام المياه في الشركات، والصناعات والأنشطة التجارية.
كما ويأتي ضمن الإجراءات "تنفيذ مشروع تحسين إمدادات المياه لمحافظة البلقاء، وتحسين كفاءة الري في وادي الأردن (الأغوار الوسطى)، ورفع استعداد أصحاب المصلحة من المستخدمين النهائيين لقبول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأردن.
وأكد السواعير على أن "دور وزارة البيئة المتمثل في رسم السياسات ووضع الخطط الخاصة بالنمو الأخضر في الأردن بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، تمخض عنه إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021-2025 في قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل، والسياحة، والنفايات".

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