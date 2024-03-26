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هل يوقف قرار مجلس الأمن الدولي إطلاق النار في غزة؟

3/26/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- مع اقتراب شبح المجاعة في غزة، وتزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب الصهيونية على القطاع التي أسفرت بعد 173 يوما عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
ويرى مراقبون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن القرار أشاع أجواء ايجابية، قد تفضي لهدنة مستدامة لهذه الحرب الهمجية على غزة. فالعدوان على غزة، مثل اختبار لمجلس الأمن، والمنظمة الأممية بكاملها، وأظهر عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية.
وطالب القرار الذي جرى تبنّيه بغالبية 14 صوتا مؤيّدا وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) عن التصويت، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أنّ يؤدي لوقف إطلاق نار دائم، كما يدعو أيضا للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.
وحظي القرار الذي تقدم به أعضاء المجلس الـ10 المنتخبون، بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة.
عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، قال إن قرارات مجلس الأمن إلزامية، موضحا أن تنفيذ القرار يتوقف أولا على الدولة المعنية به، وهل هي دولة تحترم القرارات الدولية وتنفذها أم لا، مؤكدا أن التنفيذ الفعلي للقرار يستجيب بالدرجة الأولى لرغبة الدول ذات التأثير والقوة بالعالم على الدولة المعنية بالقرار بالتزام تطبيقه.
وأضاف، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على الرغم من انتهاكها في كثير من الأحيان، وفي هذا النطاق يرى الغزو بأن العدوان على غزة، اختبار للمجلس والمنظمة الأممية التي أظهرت عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية.
وعلى خلفية القرار، ألغى رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي للولايات المتحدة احتجاجا على امتناع واشنطن عن التصويت.
من جهته، يقول المحلل السياسي د. صدام أن هناك عدة قرارات سبق وأن أقرها المجلس، تخص كيان الاحتلال ولم يطبقها، موضحا بأن تل ابيب لا يهمها أن تنفذ هذا القرار أو حتى أن يصدر من المجلس.
وأشار الحجاحجة للتخوف من عدم تنفيذ القرار، وهو ما أبداه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الذي عبر عنه على منصة "أكس،"، بأن لديه شكوكا حقيقية في إمكانية إلزام دولة الاحتلال بتنفيذه.
وتابع خلال العدوان الهمجي على غزة، لم يتمكن المجلس الذي يشهد انقساما منذ سنوات بشأن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من تبني القرارات إلّا قرارين من أصل 9 طرحت منذ 7 أكتوبر، وهما إنسانيان في الأساس.
ورحبت "حماس" بقرار المجلس الداعي لوقف إطلاق النار بغزة، مطالبة بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه، في حين صرح وزير خارجية دول الاحتلال يسرائيل كاتس، أن تل أبيب لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة "المحتجزين" وتدمير حماس.
من جانبه، أكد د. علاء حمدان الخوالدة، أن الاحتلال لن ينفذ القرار، فرئيس وزرائه، أبدى امتعاضة من عدم استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" في المجلس، كما لم يعط إشارة على أنه سينفذ القرار، بالتالي لا أرى أنه سيكون ملزما بالنسبة له.
وأَضاف "قرارات المجلس ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع باي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين".
وتابع: القرار لم ينص على أمر إلزامي، بل ذهب للحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة بشهر رمضان المبارك، موضحا من زاوية أخرى أهميته بأنه يضع الاحتلال في موقف محرج دوليا، ما يؤدي لفرض عقوبات عليه من بعض الدول إذا لم يلتزم بتنفيذه، لكن ليست عقوبات.

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