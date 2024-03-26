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قانون العفو بمواجهة انتقادات لعدم شموله الجرائم البسيطة

3/26/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- وجه حقوقيون وقانونيون، انتقادات لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024 لعدم شمول عدد من الجرائم البسيطة بالعفو، وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المتعلقة بالرأي والنشر.
وتركزت نقاشات النواب في جلسة أمس، حول ضرورة التوسع في مشروع قانون العفو العام، وشمول جرائم القتل في المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 1960، وهي جرائم القتل القصد المعاقب عليها بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما، فيما كان إدراج هذه الجريمة في قانون 2019، سببا في استفادة“هدر بعض الحقوق” في قضايا قتل عائلية، اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، لكن التصويت النهائي للمجلس لم ينجح بتمرير هذه المطالبات وغيرها، ليجري إقرار المشروع كما ورد من الحكومة.
لكن انتقادات حقوقية أخرى، وجهت إلى مشروع القانون لشموله“جريمة التعذيب” بالعفو، بما لا ينسجم مع التزامات الأردن باتفاقية مناهضة التعذيب، وهي واحدة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وكذلك الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتعبير والرأي.
وقال المحامي من مركز عدالة لحقوق الإنسان سالم المفلح، إن هناك ثغرات في مشروع القانون، تتمثل بـ”التضييق” على جرائم بسيطة دون شمولها، وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية التي تتمحور حول جرائم الذم والقدح المتعلقة بالرأي والجرائم السياسية، ينما لم يستثن مشروع قانون كما ورد من الحكومة، جريمة التعذيب قائلا“إن شمول هذه الجريمة يعني الافلات من العقاب، وهذا يخالف التزامات الأردن الدولية في مناهضة التعذيب”.
وأشار المفلح، إلى خطورة شمول جرائم القتل القصد المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، مع وجود جرائم“بشعة ارتكبت”.
وتطرق المفلح إلى ما شمله مشروع القانون من شمول جرائم الشيكات بدون رصيد، وبدون أن تقترن بإسقاط الحق الشخصي، في وقت منحت فيه تعديلات قانون العقوبات تصويب الأوضاع حتى نهاية عام 2025، وقال“هذا مأخذ قانوني واضح، لأن قضية الشيكات جزائية بني عليها التزامات، وفي حال شمول هذه الجرائم، سيذهب المتضرر إلى القضاء المدني للتعويض، وهذا لا يرتب عقوبات رادعة، وسيمس بحقوق الأفراد، بحيث تصبح عقوبة الحبس لا تتجاوز الـ90 يوما في السنة كحد أقصى”.
وأعدت منظمة“محامون بلاحدود”، ورقة موقف حول مشروع قانون العفو العام قبل إقراره من مجلس النواب، حصلت“الغد” على نسخة منها، إذ اعتبرت بأن هناك مبادئ معيارية لا بد من مراعاتها في مشاريع قانون العفو العام، مع إجراء مقارنة لسلسلة القوانين الصادرة في المملكة منذ الستينات.
وبحسب الرئيس التنفيذي لـ”محامون بلاحدود” د. صدام أبو عزام، فإن هناك معايير أساسية، منها الإشارة إلى أن إزالة صفة الإجرام من أساسها، وكذلك الإشارة إلى شمول العفو عن العقوبات بأشكالها كافة (الحبس، الغرامة، العقوبات التكديرية)، وشمول العقوبات الأصلية أم الفرعية أم التبعية، والفاعل والشريك والمتدخل والمحرض على الجرائم المشمولة، والدعوى العمومية“الجزائية” قبل اقترانها بحكم أو بعد الحكم، وشمول كافة أنواع الجرائم من مخالفات وجنايات ومخالفات، على أن تكون الاستثناءات بشكل مختصر ومبرر.
وباستعراض الاستثناءات التي وردت في قوانين العفو بين 1950 و2011، فقد تمثلت وفقا لأبو عزام، بقضايا القتل قصدا وهتك العرض بالإكراه، والتعذيب أو المقترن بجناية، والمخدرات والعقاقير، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسس.
ونوه أبو عزام، إلى أن أغلب قوانين العفو“تدرج” في بعض الجرائم تخفيض العقوبات، مثل استبدال الإعدام إلى مؤبد، والمؤبد إلى 10 سنين، وأي عقوبة أخرى حتى النصف أو الثلث، وأنه في قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971، قد شمل أنواع الجرائم الصادرة عن المحاكم الخاصة والعسكرية كافة.
ولفت أبو عزام أيضا، إلى أنه“لم يسبق أن جرى التوسع في الاستثناءات بهذا الكم الكبير إلا في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة وأقره مجلس النواب، المعروض على مجلس النواب، وأن قانون العفو العام الصادر عام 2019 ونسبيا القانون الصادر عام 2011، لم يجر التوسع فيهما أيضا بحسبه، وقال“في الحقيقة يعتبر خروج عن الأصل العام والضوابط العامة التي يجب مراعاتها وفق المادة 50 من قانون العقوبات”.

MENAFN26032024000072011014ID1108025664

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