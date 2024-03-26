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تقاعد المهندسين يسعى لتحصيل 438 مليون دينار من ديونه

3/26/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي استعرضت الهيئة العامة لصندوق تقاعد المهندسين أمس خطتها المستقبلية (2024-2026) لتغطية العجز المالي في الصندوق، والواردة في التقرير السنوي لعام 2023، والتي ركزت على تحصيل ما لا يقل عن 20 % من إجمالي المبالغ المستحقة على المهندسين، المقدرة بمبلغ 438 مليون دينار من خلال برامج تسهيلات بالدفع المرفقة.
وأكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي أن مجلس النقابة جعل صندوق التقاعد أحد أولوياته، وعمل جاهدا على زيادة عدد المشتركين من أعضاء الهيئة العامة للحفاظ على استدامته وقوته.
وأضاف الزعبي أن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات على نظام التقاعد نهاية العام 2023، ساهمت في تعزيز الصندوق بمبلغ 7 ملايين دينار منذ بداية العام الحالي حتى الآن.
وقال: "نتوقع تحقيق مبلغ لا يقل عن 50 مليون دينار خلال عامي (2024-2025)، وتحصيل أكبر نسبة من المبالغ المستحقة على الاشتراكات السنوية والتي تقدر بمبلغ يناهز 25 مليون دينار أردني عبر برامج تقسيط تساهم في جذب الممتنعين عن سداد الاشتراكات السنوية، والعمل على تعزيز الإيرادات للاشتراكات في صندوق التقاعد من خلال خطة تطبيق إلزامية على جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمكاتب الهندسية، بما يساهم في صرف الرواتب التقاعدية في موعدها وبانتظام طيلة عام 2024".
وتعمل الخطة، وفق الزعبي، على زيادة إيرادات صندوق التقاعد من 13 مليون دينار عام 2023 إلى 30 مليون دينار متوقعة في 2024، وطرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة لعام 2023 بما يضمن ويساهم في سداد جميع المبالغ المستحقة للمتقاعدين خلال خمس سنوات، إضافة إلى رفع التوريد من جهات العمل من مبلغ 100 ألف دينار إلى نصف مليون دينار شهريا خلال (2024-2026)، وتحقيق مبيعات من الأراضي الإستراتيجية لا تقل عن 24 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وفق خطة الدائرة العقارية والتمويل في النقابة.
وتركز الخطة على تعزيز الإيجارات من العقارات المؤجرة من خلال زيادة نسب الإشغال، وزيادة محفظة العقارات المؤجرة في مواقع مميزة، وتعزيز الإيرادات من المحفظة الاستثمارية، من خلال ضخ سيولة جديدة في المحفظة ورفع عدد حصة الصندوق في الأسهم القيادية، إضافة إلى اعتماد التمويل المؤسسي للشركات الصناعية والتجارية شريطة أن يكون صاحب المنشأة مهندسا.
ولفت الزعبي إلى أن عدد المشتركين بلغ 170 ألف مهندس ومهندسة مع تطبيق إلزامية الاشتراك في الصندوق، مبينا أن الشريحة المستهدفة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والرواتب التقاعدية تشكل 25 % فقط من إجمالي المشتركين، وتقدر بـ42500 مشترك.
يأتي ذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد أول من أمس على التقريرين الإداري والمالي للصندوق، في اجتماعها السنوي العادي الذي عُقد بمجمع النقابات المهنية.
وأقرت عمومية تقاعد المهندسين التقرير السنوي لأعمال الصندوق خلال العام 2023، ووضع السياسة العامة للعام الحالي 2024، بالإضافة إلى النظر في تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي، والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023، واعتماد مشروع الموازنة للسنة الحالية، وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المالية الحالية.
وبين الزعبي أن المؤشرات الأولية تشير إلى إمكانية تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والرواتب التقاعدية في القريب العاجل بعد أن تم تأسيس وحدة الاشتراكات في صندوق التقاعد، بهدف استقطاب أكبر عدد من المشتركين للصندوق وتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المبالغ المستحقة على المشتركين والتي تبلغ 450 مليون دينار.
ولفت إلى أن تحصيل 10 % من هذه المبالغ سيغطي العجز المالي في الصندوق.
وأوضح أن المجلس أقر حزمة من تسهيلات الدفع للمشتركين تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق لمراعاة ظروف المشتركين وتخفيف الأعباء المالية مع تطبيق إلزامية الاشتراك وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وسيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن أنه سيتم تكثيف الجهود لتحصيل الاشتراكات الإلزامية والتي تقدر بمبلغ 8 ملايين دينار شهريا.
وأوضح الزعبي أن أعداد المتقاعدين بلغ 14998 مهندسا ومهندسة، فيما بلغ عدد المستفيدين 7050 مع نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية حتى نهاية 2023، نحو 4.9 مليون دينار، بحسب الزعبي الذي أكد أن قيمة الموجودات الدفترية للصندوق للعام 2023، بلغت 138 مليون دينار، فيما بلغت القيمة السوقية للموجودات نحو 250 مليون دينار، وبلغت إيراداته 17.5 مليون دينار، وحصة أرباحه الاستثمارية نحو 4.2 مليون دينار.
وارتفعت نفقات الصندوق التي تشمل الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية والعمومية والمخصصات بنسبة 5 % لتصل الى 58.4 مليون دينار، والتي قابلها انخفاض في الإيرادات التقاعدية عن العام 2022 لتصل إلى نحو 13.3 مليون دينار.
وأضاف أن مجلس النقابة أظهر بالتعاون مع لجنة إدارة الصندوق، أداء ممتازا خلال الظروف الصعبة المحلية والإقليمية، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمار
بنسبة 4.6 %.

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