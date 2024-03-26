Wednesday, 27 March 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز الأردن المالي الدولي

3/26/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حيدر المجالي المركز المالي الدولي هو مصطلح يشير إلى منطقة تتمتع بتشريعات وإجراءات مالية متقدمة وتوفر بنية تحتية متطورة لتسهيل الأعمال المالية العالمية. يتميز المركز المالي الدولي بقدرته على استقطاب الاستثمارات الدولية وبتوفير الخدمات المالية المتنوعة وبتوفير بنية تحتية قوية للأعمال وبتنظيم قوي للأسواق المالية والخدمات المالية المتقدمة. ويعتبر المركز المالي كمنطقة حرة مالية توفر مزايا مالية وضريبية لتجذب الشركات والمستثمرين.
أن إنشاء مركز مالي ناجح يتطلب التزاما طويل الأمد وتكيفا مع ظروف السوق المتغيرة وتعاون الجهات المعنية لأن نجاح أي مركز مالي هو نتاج لتكامل متعدد الجوانب بين العوامل الاقتصادية والسياسية والجغرافية والتنظيمية والتكنولوجية. وتكمن فوائد المراكز المالية الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز التجارة الدولية وتنويع قاعدة الاقتصاد وستخلق المراكز المالية أيضا بيئة تجارية واستثمارية ملائمة تجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية للدولة. وتوفر هذه المراكز مناخًا قانونيًا مستقلا داخل الدولة ومسارا تنظيميًا مستقرا للأعمال لممارسة الأنشطة المالية بسهولة بدعم من بنية تحتية متطورة وتكنولوجيا متقدمة. وعادة ما تشهد المراكز المالية عددا من الانشطة الاقتصادية كالمشاركة في الصناديق الاستثمارية أو الشركات الناشئة والابتكارية أو العقارات التجارية أو أنشطة القطاع المالي والبنوك أو الطاقة المتجددة وغيرها من الأنشطة لكن وبالرغم من هذا الاندفاع للتطور يجب الانتباه إلى مسألة المخاطر المالية وآثارها الاقتصادية بحيث يكون المركز المالي على دراية بالمخاطر المالية المحتملة ويكون قادرا على تحليلها وإدارتها بشكل فعال ليتم تطوير سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر ووضع إستراتيجيات للتعامل معها مع البقاء على اطلاع كامل على التعليمات واللوائح المالية المحلية والدولية ومتطلبات الامتثال كتنفيذ الإجراءات المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب العمله.
اما عناصر نجاح المركز المالي الدولي فتضم عدة جوانب، اولا التواجد الدولي للبنوك العالمية والمؤسسات المالية الكبرى ورغبتها في العمل. ثانيا وجود أسواق مالية قوية ومتطورة كبورصات الأوراق المالية والسلع والمواد الثمينة. ثالثا الصيرفة الاستثمارية وانشطتها الجذابة. رابعا استقطاب الأعمال والاستثمارات من خلال منظومة ضريبية مواتية واعفاءات وحوافز تشجيعية. خامسا توفر الخدمات المالية المتقدمة مثل التداول عبر الإنترنت، والتحويلات البنكية السريعة والعملات الإلكترونية (الديجيتال). اما بخصوص المقترح المطروح أمامنا والداعي إلى تأسيس مركز مالي دولي في الأردن فالفكرة طموحة ومشروعة وقابلة للتطبيق وتتوفر فيها عناصر النجاح والازدهار خاصة وان الأردن يتمتع بتاريخ طويل من الخبرة في قطاع الخدمات المالية ويضم العديد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية والإقليمية وينعم بسياسة مالية ونقدية ممتازة وتصنيف ائتماني جيد ويمتلك العديد من المزايا التي تؤهله ليكون وجهة مالية مرغوبة. ويعتبر الأردن موقعا مثاليا لتأسيس مركز مالي دولي لما يتمتع به من مزايا مثل الموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وتنوع الاقتصاد ومتانته ووجود قوانين ولوائح مالية متطورة وشفافية النظام المصرفي الأردني وتبنية المعايير الدولية في الإدارة المالية والرقابة وإمكانية إعادة تصديرالأرباح والأموال بسهولة.
ان فكرة تطوير الأردن كمركز مالي دولي خطوة مهمة لنقل الأردن مستقبلا إلى مستوى اقتصادي متقدم. ولتنفيذ الفكرة هنالك إجراءات يجب اتخاذها على الصعيد الوطني. اولا. تعزيز البنية التحتية المالية وتوفير مكاتب حديثة ومرافق متكاملة للعمليات المالية. ثانيا. تطوير القوانين واللوائح المالية لتتوافق مع المعايير الدولية والعالمية للحد من البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال. ثالثا. تعزيز التعاون الدولي مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وتطوير شراكات استراتيجية معها لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز رأس المال البشري وتدريب الكوادر المالية. رابعا. تشجيع التكنولوجيا المالية (الفِنْتِكْ) ووسائل الابتكار المالي الحديثة كتطوير حلول مبتكرة للدفع الإلكتروني والتمويل الرقمي والاستخدام الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والدفع الرقمي. خامسا. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات المالية والضريبية. سادسا. الانفتاح على الاقتصاد العالمي ودعم الاندماج في القطاع المالي وتفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لجعل المركز المالي جاذبًا للشركات الدولية. سابعا. توفير الخدمات المالية المتنوعة كالتأمين واعادة التامين وصناديق الاستثمار وإدارة الثروات لجذب مختلف أنواع الشركات المالية والمستثمرين.
ان تأثير المركز المالي الدولي على الاقتصاد يعتمد على حجم المركز وقوته التنافسية، وتنظيمه القانوني والمؤسساتي، والاستثمارات المرتبطة به، والسياسات الحكومية المتبعة فيه حيث تلعب هذه المراكز دورا مهما في اقتصاديات الدول والعالم بحيث تقوم بما يلي: اولا. تمويل النشاط الاقتصادي وتوفير التشريعات والتنظيمات المالية المتقدمة كمراكز التحكيم المتخصصة والمحاكم الاستثمارية ومراكز التصالح المتخصصة. ثانيا. توفير البنية التحتية المتطورة كالشبكات المصرفية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. ثالثا. وجود التنوع والتكامل المالي والخدمات المالية في مكان واحد. رابعا. الابتكار المالي وتطوير الأدوات المالية الجديدة كتشجيع البنوك والشركات المالية على تطوير حلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المالية المتغيرة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية. خامسا. توفير الخدمات المصرفية العالمية مثل الودائع، والتمويل، والتمويل العقاري، والتمويل التجاري، والعمليات النقدية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة. سادسا. تشجيع الاستثمار والتداول العالمي على السلع والخدمات الدولية. سابعا. توفر الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأمين، وإعادة التأمين وادارة الثروات. ثامنا. الابتكار التكنولوجي والتقني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعلم الآلي والتشفير. هذه المحفزات للاقتصاد بشكل عام اما فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي فيظهر هذا التأثير جليا في تطويرالبنية التحتية المالية والتكنولوجية وتطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية وجذب المؤسسات المالية العالمية وزيادة الإيرادات الضريبية والجذب السياحي. من جهة اخرى يساهم المركز المالي الدولي في تنمية قطاعات أخرى في الدولة كالتوسع في انشطة الخدمات المهنية وانشطة بيع وشراء العقارات ومراكز التدريب المالي وغيرها.
في الختام، ان المراكز المالية الدولية إضافة نوعية للدول ولاقتصادياتها ولاهميتها فقد أوجد المجتمع الدولي مظلة تجمعها باسم التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية الذي يهدف الى تعزيز التعاون بين هذه المراكز والتنسيق لتطويرادائها المهني والاحترافي.
اما على الصعيد المحلي فان فكرة تأسيس مركز مالي في الأردن فكرة جذابة ستسهم في تحسين الاداء الاقتصادي الأردني وستنعكس أثارها على مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة وتوفير فرص العمل الجذابة وستسهل استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات المالية الدولية ليكون لها نصيب في الأنشطة المالية المتوقعة في المنطقة في المستقبل القريب كأعمال إعادة إعمار العراق وسورية وغيرها من الانشطة بحيث تدار هذه العمليات المالية والاقتصادية من المركز المالي الدولي الأردني والذي سيدر على الخزينة العامة أرباح ورسوم وضرائب وسيسهم في إحداث التنمية المستدامة في الأردن تلبية لطموحات جلالة الملك وسمو ولي العهد بنقل الاقتصاد الأردني إلى مراحل متقدمة وتمكينة من أداء دوره بالشكل المطلوب.

MENAFN26032024000072011014ID1108025662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث