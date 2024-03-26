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النواب يقر العفو العام كما ورد من الحكومة.. والأعيان غدا

3/26/2024 11:32:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- اقر مجلس النواب في القراءة الأولى وبعد نقاش مستفيض استمر لـ3 ساعات متواصلة، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة. وبهذا ينهي مشروع القانون دورته في غرفة التشريع الأولى (النواب)، ويتبقى إقراره من مجلس الاعيان في الجلسة التي يعقدها غدا، ومن ثمن يوشح بالإرادة الملكية ويصدر في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.
وبحسب مشروع القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات، أو في أي إجراءات جزائية.
جاء ذلك في جلسة للنواب صباح أمس، ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وأعضاء من الفريق الحكومي، أقرت فيها مشاريع قوانين: التخطيط والتعاون الدولي، ومعدلا قانون أمانة عمان، ومعدل لقانون السياحة، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة.
الصفدي استهل الجلسة بالقول "ليس غريبا على ملك ينحدر من نسل كريم، يمتد إلى نبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين، أن يوجه لإصدار مشروع قانون للعفو العام، فجده عليه صلوات الله وسلامه، غرس في هذه الأمة قيما نبيلة، وجاء برسالة الحق التي كان قوامها العفو والتسامح".
وأضاف "جاءت الخطوة الملكية، لتؤكد أن سيد البلاد قريب من هموم وتطلعات أبناء شعبه، هادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساعدة من حاد عن طريق الصواب لكي يصحح المسار، ولكي يسهم العفو في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإن توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي جاءت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وإذ تأتي في شهر الرحمة والمغفرة، تحتم علينا في مجلس النواب، أن نكون بقدر هذه المسؤولية في إقرار مشروع القانون، على النحو الذي يراعي المصلحة العامة، والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".
وقال الصفدي "إن الأردن يبرهن على الدوام، أنه وطن لا يرتهن لقرارات أحد، ويعرف مصلحته جيدا، وما مكارم الهاشميين اليوم إلا خير دليل على أن مصلحة المواطن على رأس أجندة جلالة الملك المفدى".
وأكد الصفدي، أن "الأردن، سيبقى بعون الله ثابت الموقف، صامداً في وجه كل التحديات، عونا وسندا لفلسطين وشعبها الشقيق وقضيته العادلة، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وفق حل الدولتين، والذي بات بجهود جلالة الملك ومساعيه المستمرة، حاضرا على طاولة القرار الدولي، فأصبح هذا الحل واقعيا وخيارا تنادي به معظم دول العالم، من أجل إنهاء الدمار والمجازر التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين المحتلة".
وأشار إلى أن "الأردن بقي على الدوام، في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك المفدى، يقدم للعالم أجمع سردية الحق في وجه روايات المحتل المضللة، كذلك الأمر كانت جهود جلالة الملكة رانيا تصب في الهدف ذاته، وشارك جلالة الملك في عمليات إنزال جوي لإغاثة أهلنا في غزة، وكذلك سمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى، فمن يفعل هذا العمل العظيم؟ ويخاطر بنفسه وأبنائه سوى زعيم جسور مقدام، ليكون هذا الفعل النبيل كسرا للحصار، في موقف ينبع من واجب الضمير، تجاه أشقاء نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير".
وتحدث في الجلسة سواد النواب الذين اشادوا بمكرمة جلالة الملك بتوجيه الحكومة لأعداد قانون للعفو العام، فيما كان مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وبعد ان انهى النواب مداخلاتهم حول مشروع القانون، شرعوا بمناقشته مادة مادة، ووافقوا على المادة (1) التي تقول يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى المادة (2) التي تقول باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) منه، ووفقا للشروط الواردة فيها، تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات، أو في أي إجراءات جزائية.
ووافق النواب على المادة التي تقول لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية، سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها.
والجرائم التي لا يشملها القانون هي الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، من المواد 107 الى 153 مكررة، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من 157 إلى 163، وكذلك الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 175، والجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من 185 إلى 187، وجرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة 205، وجرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 255، وجرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 302، وجرائم القتل المنصوص عليها في المواد من 326 إلى 328، وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330، والجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (2) من المادة 330 مكررة، وجرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343، والمادة 27 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008، إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
كما استثنيت جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373، وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381، وجرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة، ووالجرائم المنصوص عليها في المادتين 415 و415 مكررة، وجرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين 417 و418، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين 455 و456.
وكذلك جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 438 والمادة 439، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإعسار رقم (21) السنة 2018، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد من 28 إلى 31 والمادتين 33 و34 والمادة 59 من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يُسند بدلالته، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014، وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرقم لسنة 1929، وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2020، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ورقم (17) لسنة 2023 أو بدلالته، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ورقم (17) لسنة 2023 أو بدلالتهما، والجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952، والجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953، والجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 والجرائم المنصوص عليها في المادة (18) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (19) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2017، و جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) والمواد (10) و (11) و (12) و (13) والفقرة (ب) من المادة (14) والمواد من (15) إلى (20) والمادة (23) والمادتين (25) و(26) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
كما استثنيت الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قوانين: ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، ونصت المادة (4) من مشروع القانون، على انه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلتزامات المدنية.
واقر النواب المادة التي تقول "يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها، تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان، والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية".
واقر النواب مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي الذي جاء لتعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة، ومصادر التمويل الخارجي من الدول الاخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها، وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية الى الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح، والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا للتشريعات النافذة.
كما أقر مشروع القانون المعدل لقانون امانة عمان والذي بموجبه يمنع الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للامانة، وتنص المادة (6) منه على أنه "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".
ووفق الاسباب الموجبة، فان "معدل الأمانة"، يهدف بتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وقالت الأسباب الموجبة، ان التعديل يأتي لإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

MENAFN26032024000072011014ID1108025659

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