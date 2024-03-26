إخماد حريق شب في 3 صهاريج محملة بمواد نفطية بإربد



وأكد الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء تمكنت وبسرعة قياسية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، لا سيما أن الحريق وقع في منطقة مأهولة في السكان، لكن حرفية طواقم الإطفاء حالت دون تمدده وتوسعه للمواقع الأخرى.



وبين الناطق الإعلامي أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، في حين تم فتح تحقيق بأسباب الحريق. --(بترا)