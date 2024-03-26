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الحوثيون: نفذنا هجمات على مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر

3/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء أنها شنت هجمات على مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.
كما قال الحوثيون في بيان اليوم إنهم شنوا هجمات على 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية.

وقال بيان للجماعة إنها نفذت "ست عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات الـمسيَّرة، استهدفت أربع سفن ومدمرتين حربيتين في خليج عدن والبحر الأحمر، وعدداً من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش".

وأوضح البيان أن الجماعة استهدفت بأربع عمليات مشتركة أربع سفن، منها سفينة MAERSK SARATOGA الأميركية في خليج عدن، وسفينة APL DETROIT الأميركية في البحر الأحمر وسفينة HUANG PU البريطانية في البحر الأحمر وسفينة PRETTY LADY والتي كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، بحسب بيان الحوثيين.

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