موسكو: أي قمة سلام دون مشاركة روسيا مصيرها الفشل

موسكو: أي قمة سلام دون مشاركة روسيا مصيرها الفشل
التاريخ
3/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن أي قمة سلام دولية بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا سيكون مصيرها الفشل.
وقال بيسكوف، خلال مقابلة صحفية:"روسيا تواصل حربها المستمرة منذ عامين على أوكرانيا لحماية نفسها من الغرب، قبل يوم واحد من إطلاق النار العشوائي في قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، هل يمكن حل المشكلة الأوكرانية دون مشاركة روسيا، الإجابة هي الفشل". --(بترا)
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