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موسكو: أي قمة سلام دون مشاركة روسيا مصيرها الفشل

3/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن أي قمة سلام دولية بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا سيكون مصيرها الفشل.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة صحفية:"روسيا تواصل حربها المستمرة منذ عامين على أوكرانيا لحماية نفسها من الغرب، قبل يوم واحد من إطلاق النار العشوائي في قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، هل يمكن حل المشكلة الأوكرانية دون مشاركة روسيا، الإجابة هي الفشل". --(بترا)

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