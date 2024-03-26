موسكو: أي قمة سلام دون مشاركة روسيا مصيرها الفشل

وقال بيسكوف، خلال مقابلة صحفية:"روسيا تواصل حربها المستمرة منذ عامين على أوكرانيا لحماية نفسها من الغرب، قبل يوم واحد من إطلاق النار العشوائي في قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، هل يمكن حل المشكلة الأوكرانية دون مشاركة روسيا، الإجابة هي الفشل". --(بترا)

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