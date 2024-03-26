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المغرب ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

3/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقالت السفارة المغربية في عمان، ببيان صحافي، أن البعثة المغربية شددت على أن "القرار يشكل خطوة مهمة لوضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين".


وأضافت أن المغرب، الذي يرأس عاهله الملك محمد السادس، لجنة القدس، يرحب، أيضا، بمطالبة القرار بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، وتعزيز حمايتهم.


وشددت على أهمية التنفيذ الفوري والكامل للقرار من جانب كافة الأطراف، بما يتيح المجال للتعامل مع الأزمة بكل أبعادها، مضيفة أن المملكة تتطلع إلى زيادة المجتمع الدولي للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.


يذكر أن مجلس الأمن تبنى، أمس، قرارا يطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والحاجة الملحة " لتوسيع نطاق تدفق " المساعدات الإنسانية.--(بترا)

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