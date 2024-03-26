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استشهاد أكثر من 5800 طالب منذ العدوان على غزة

3/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 5881 طالبا استشهدوا و9899 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ 5826، والذين أصيبوا 9570، في حين استُشهد في الضفة 55 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 103.


وأشارت إلى أن 264 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 960 بجروح في قطاع غزة، في حين أصيب 6 واعتُقل أكثر من 73 في الضفة الغربية.-(وكالات)

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