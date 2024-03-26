استشهاد أكثر من 5800 طالب منذ العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 5881 طالبا استشهدوا و9899 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ 5826، والذين أصيبوا 9570، في حين استُشهد في الضفة 55 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 103.
وأشارت إلى أن 264 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 960 بجروح في قطاع غزة، في حين أصيب 6 واعتُقل أكثر من 73 في الضفة الغربية.-(وكالات)
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