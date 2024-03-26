استشهاد أكثر من 5800 طالب منذ العدوان على غزة



وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ 5826، والذين أصيبوا 9570، في حين استُشهد في الضفة 55 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 103.



وأشارت إلى أن 264 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 960 بجروح في قطاع غزة، في حين أصيب 6 واعتُقل أكثر من 73 في الضفة الغربية.-(وكالات)