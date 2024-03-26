الفأر الذي زأر

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: بن – درور يميني

نتنياهو محق. قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة في الدعوة لوقف النار هو عار. هذه ليست دعوة لإحلال السلام، هذه ليست دعوة لوقف سفك الدماء. هذه دعوة تمنح تسويغا لحماس لمواصلة سيطرتها في قطاع غزة. هذا قرار دعم الجسم الدولي الأهم لمنظمة حماس. هذا ليس شيئا أن أحدا اعتقد للحظة بأن هيئات الأمم المتحدة نزيهة أو محبة للسلام أو معارضة للعنف. العكس هو الصحيح. في كل هذه الهيئات توجد أغلبية تلقائية لدول ظلامية. إسرائيل هي الدولة مع عدد التمديدات الأكبر، أكثر من كل دول العالم معا، في هذه المؤسسات مزدوجة الأخلاق.

لكن في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الهيئة الأهم بين المؤسسات الدولية، التي بقراراتها يوجد معنى تصريحي ليس فقط تصريحيا بل وعمليا في ظروف معينة – يوجد أيضا كوابح. للأعضاء الخمسة الدائمين يوجد حق فيتو. هذا الحق أيضا تستغله بين الحين والآخر دول ظلامية، الصين وروسيا مثلما رأينا فقط قبل بضعة أيام، في ضوء مشروع قرار الولايات المتحدة لوقف النار والذي تضمن أيضا مطالبة بإعادة المخطوفين. عندما تستغل الولايات المتحدة حق الفيتو، فانها تفعل ذلك دوما تقريبا لأن هذا محق. وهي تفعل هذا لأنه هو السبيل الوحيد لمكافحة الأغلبية الظلامية.

قبل أكثر من شهر بقليل فقط، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو على مشروع قرار تقدمت به الجزائر والذي دعا لوقف النار دون تحرير المخطوفين. غني عن البيان أن هذا كان قرارا لخدمة حماس ومن أجل حماس. 13 دولة أيدوه. دول غربية أيضا. بريطانيا فقط أمتنعت. وهذا لا يقلل من مستوى العار. مرت أسابيع قليلة وأجرت الولايات المتحدة انعطافة. هي لم تستخدم الفيتو. وهذا فقط يرفع مستوى العار.

إذن ما الذي تغير؟ الأزمة المتعمقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أو للدقة الازمة بين الولايات المتحدة وبين نتنياهو. ولأن هذا ليس مهما أذا كان نتنياهو محقا موضعيا. وهو محق. المهم أكثر هو ان نتنياهو، بطريقة تثير الكثير جدا من التساؤلات، بذل في الأسابيع الأخيرة كل جهد مستطاع كي يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة. كل مبادرة أميركية اصطدمت ليس فقط بالرفض بل وأيضا بنبرة مغيظة وموبخة. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة كانت محقة في كل طلب لها. لكن الولايات المتحدة هي سند دعم. الولايات المتحدة بعثت بقطار جوي. كل اقتصاد الذخيرة الإسرائيلي سينهار بدون توريد جارٍ من الولايات المتحدة. وحتى لو كانت الولايات المتحدة ساذجة بعض الشيء في الموضوع الفلسطيني، فإنها تريد مصلحة إسرائيل. تريد الصفقة الكبرى التي تتضمن تطبيع إسرائيل مع السعودية. تريد جبهة تضم الدول العربية المعتدلة وإسرائيل ضد محور الشر الإيراني. وماذا يقول نتنياهو: لا. لا. لا. هو يخيفنا بـ "دولة فلسطينية". يحاول أن يخلق الانطباع بأن هذا يحصل إذا لم يحم إسرائيل. وكل خطواته تعمق فقط الضرر لإسرائيل. كيف بالضبط يعتزم تعزيز الدفاع عن إسرائيل، وقدرتها على القتال، دون مساعدة أميركية. فمن يخادع؟

أمس تسامى نتنياهو على نفسه. هدد الولايات المتحدة من أنها إذا لم تستخدم الفيتو – فانه لن يسمح لوفد التنسيق، برئاسة رون ديرمر وتساحي هنغبي بالإقلاع إلى الولايات المتحدة. الفأر الذي زأر. فمن هو يهدد. إسرائيل هي ليست جمهورية موز. هي فقط، حقا فقط، متعلقة تماما بالولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة ليست جمهورية موز لإسرائيل. نتنياهو تشوش قليلا. في هذه الأثناء إسرائيل هي التي تحتاج إلى الولايات المتحدة كي تعمل في رفح. وبالأساس أي إسرائيل أقوى؟ تلك التي توجد في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أم تلك التي تنسق معها، في موضوع رفح أيضا؟.