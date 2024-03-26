نتنياهو رجل الهدم

بقلم: أسرة التحرير

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمكنه أن يضيف إلى قائمة اخفاقاته الفاخرة أزمة دبلوماسية مع حليفتها الأقرب، عرابتها في العالم، القوة العظمى الأميركية، التي خرجت عن طورها كي تقف إلى جانب إسرائيل منذ نشبت الحرب. مجلس الأمن في الأمم المتحدة تبنى أمس مشروع قرار يدعو إلى وقف نار فوري وتحرير المخطوفين، فورا وبلا شروط. بخلاف المرات السابقة، اجيز المشروع هذه المرة لأن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت ولم تستخدم حق النقض الفيتو.

بدلا من أن يعترف مرة أخرى بإخفاقه، يبدي تغييرا فوريا في النهج في الموقف من الولايات المتحدة، يعتذر لمواطني دولة إسرائيل على التسونامي السياسي الذي أوقعه عليها، ويستقيل مكللا بالعار على سياسته السائبة، التي حملت إسرائيل في 7 أكتوبر إلى شفا الهوة، اختار نتنياهو أن يواصل المهانة واستفزاز الأميركيين.

في أعقاب التصويت ألغى نتنياهو سفر الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن واتهم الولايات المتحدة بأنها "تراجعت عن موقفها الثابت ومست بالجهد الحربي". دون ذرة خجل، اتهم مكتبه الولايات المتحدة بالمس بالجهد لتحرير المخطوفين وإعطاء ريح إسناد لحماس. وقد كانوا على مسافة خطوة عن اتهام الأميركيين بدعم العنف، وفقا للصيغة التلقائية لآلة السم.

كعادته، حاول الوزير بيني غانتس مرة أخرى أن يصلح قليلا ما خربه نتنياهو. "ليس فقط صحيح أن يسافر الوفد خير كان فعل رئيس الوزراء لو كان سافر بنفسه إلى الولايات المتحدة، وأجرى حوارا مباشرا مع الرئيس جو بايدن ومسؤولي الإدارة". لكن في محيط نتنياهو رأوا بهذا إشارة للانقضاض على غانتس.

نتنياهو لا يمكنه أن يتهم إلا نفسه. فالأميركيون خرجوا عن طورهم كي يوضحوا لإسرائيل بأن صبرهم نفد. التوتر ارتفع حول إمكانية العملية في رفح. معارضة بايدن القاطعة لعملية واسعة هناك طرحت في حديثه مع نتنياهو، كما طرحت في زيارة غانتس إلى واشنطن وفي زيارة وزير الخارجية انطوني بلينكن الى القدس. كما أن نائبة الرئيس كاميلا هاريس اطلقت أمس تحذيرا في المقابلة لشبكة "اي.بي.سي" لكن شيئا من كل هذا لم يمنع نتنياهو وزراءه ورجاله من أن يستخفوا بالدعم الأميركي: "إذا اضطررنا، سنفعل هذا وحدنا"، بربر نتنياهو فيما أن آخرين بثوا الرسالة إياها بصياغات أخرى، وكأن إسرائيل ليست متعلقة بالولايات المتحدة وبدعمها.

لقد أصبح نتنياهو مشكلة لإسرائيل. فهو يكشفها أمام مخاطر إستراتيجية من شأنها أن تجبي ثمنا باهظا على نحو خاص. باسم البقاء الشخصي يمس بنية مبيتة لمواطني إسرائيل.

نتنياهو ملزم بأن يستقيل ويعطي إسرائيل فرصة لأن تنقذ نفسها من الضرر الذي ألحقه بها. ينبغي الأمل في أن تشكل استقالة جدعون ساعر أمس بداية سقوط الحكومة.