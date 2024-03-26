Wednesday, 27 March 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عيد المساخر.. العيد الوطني لإسرائيل

3/26/2024 11:32:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: ب. ميخائيل

كل شيء تغير، كما يقول الجميع. "لن يكون أي شيء كما كان"، يقولون بتنهد. ورغم أنني من الأقلية الضئيلة التي تعتقد أنه لم يتغير أي شيء وأن كل شيء بقي بالضبط على حاله (مع خصم بضع عشرات الآلاف من الجثث)، إلا أنني اعتقدت أنه يجب علي أن أقترح تغييرا دراماتيكيا في أعقاب الأحداث.
أنا فكرت كثيرا ولم تظهر في ذهني إلا الكليشيهات المعتادة: ترك المناطق، فصل الدين عن الدولة، وضع دستور، إرسال كل الحكومة وهيئة الأركانفي لاهاي... وأفكارا صغيرة أخرى كهذه، لا يوجد في أي شيء أصلي.
بعد ذلك في الوقت الذي كنت فيه أفحص بعمق وثيقة إستر لمعت في ذهني فكرة لتغيير لم يكن مثله من قبل: إرسال عيد الاستقلال إلى التقاعد ووضع مكانه عيد المساخر كالعيد الوطني لدولة اسرائيل.
من الجدير تفسير في البداية لماذا عيد الاستقلال اصبح غير مناسب. عيد الاستقلال ولد وهو مليء بالنوايا الطيبة والقيم السامية التي تجمعت في وثيقة احتفالية تم التوقيع عليها في احتفال مؤثر. هذه الوثيقة الاحتفالية لفظت انفاسها في غضون ايام، كل الوعود التي لوحت بها اصبحت علامة ميتة ومحتقرة. كل ما تبقى منها هو الالعاب النارية لتخويف الكلاب والمشاعل التي تبعث على الملل ومسابقة لقراءة آيات من الكتاب المقدس. هذا لم يعد يكفي.
في المقابل، عيد المساخر مناسب تماما. يبدو أن الحديث لا يدور إلا عن مسلسل فارسي هزلي، عن ملك أخرق ومتآمر ماكر في البلاط وفتاة مغرية ومارق لديه الكثير من الاولاد وزوجته المفترية.
هكذا يبدو في الواقع، لكن فعليا كل ثقافة دولة إسرائيل تكمن في هذا العيد، في مبادئه وعاداته. الأقنعة وعددلويداع والذبح، هذا كل ما هو مطلوب للاحتفال بالعيد الوطني الإسرائيلي كما ينبغي. لنبدأ بالأقنعة. مبدأ ارتداء الأقنعة هو من أساسات إسرائيل. هل يوجد أصلا لابسو أقنعة محترفون وحازمون مثلنا؟ نحن نتخفى ونتظاهر بأننا ديمقراطية ودولة قانون ورحيمين أبناء رحيمين ومساكين وصدّيقين ومنطقيين ومضطهدين وكريمين ونحب الأنسان وندعو للمساواة... هذه اقنعة، المزيد من الاقنعة، آلاف الاقنعة، هذا يكفي ويزيد من اجل تلبية كل احتياجات العيد وجوهرنا الوطني. نفس الشيء بالنسبة "عددلويداع"، التي كما هو معروف هي تجميع لكلمات "حتى لا يعرف". عدم المعرفة المطلق هذا والجهل المرغوب والمحافظ عليه هي بدون مبالغة أحد المباديء المقدسة جدا في دولة اسرائيل. بالضبط هي أحد أسس وجودنا. نحن بشكل دائم وقاطع لا نعرف ماذا كان وماذا يوجد وماذا سيكون، ماذا حدث وماذا لم يحدث وكيف حدث ولماذا حدث وأين حدث ومتى حدث... لا شيء. ابطال العالم في عدم المعرفة الشاملة.
بالطبع – الذبح، الذي هو ذروة العيد. هذا هو الذي يعطيه عنصر الفرح: 75800 فارسي ليس لهم علاقة، رجال ونساء وأولاد، "ماتوا" في غضون يومين – ثلاثة أيام، كما جاء في الصحيفة. اليهود كان لهم فرح وسعادة وارتفاع مكانة.
يمكن القول عن ذلك بأننا تقريبا حظينا بالاحتفال بعيد مساخر كما ينبغي. في الواقع لم نصل بعد إلى 75800 قتيل، لكن الحبل ما زال على الجرار. ويبدو أن المشككين والمحافظين أيضا يدركون الآن إلى أي درجة عيد المساخر جدير بأن يحل مكان عيد الاستقلال، وأن يشكل لنا عيدا وطنيا ويعكس في جوهره القيم المحدثة لدولة إسرائيل.
لماذا استخدمت كلمة "ذبح"، لأنه إذا كان الـ 1200 ضحية يتم تسميتهم مذبحة فان الـ 32000 ضحية أيضا جديرة بهذا اللقب. في نهاية المطاف نحن أيضا نرتدي قناعا من يحبون المساواة، أليس كذلك؟.

MENAFN26032024000072011014ID1108025650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث