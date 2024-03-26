بدلا من مهاجمة رفح.. نتنياهو يهاجم واشنطن

بقلم: يوسي فيرتر



في ذروة الهجوم على الديمقراطية الذي قاده بنيامين نتنياهو، حيث الشعب منقسم والاحتياط ممزق والتهديد الأمني ازداد والاقتصاد تحطم والعالم تنكر لنا – كان هناك من تساءل: من أجل ماذا يعمل رئيس الحكومة؟. هذا السؤال مهم الآن أكثر من أي وقت مضى. عندما يتصرف الشخص الذي يتمسك بالحكم وكأنه قرر إنزال كارثة على الدولة التي بصعوبة تجاوزت الانقلاب النظامي. لاسباب سياسية هو يتصرف بوقاحة مع الرئيس الأميركي ويطلب منه فرض الفيتو على قرار إعلاني في الامم المتحدة ويضيف إلى ذلك تهديدا. وعندما لا يستسلم الرئيس الأميركي يقوم بإلغاء سفر البعثة الإسرائيلية إلى واشنطن، وبذلك هو يضر مباشرة بمصالح إسرائيل وبالجيش الإسرائيلي الذي يقاتل في قطاع غزة. هو يقوم بقطع أنفه كي يغضب وجهه. يوم عمل آخر في مكتب زعيم يتصرف كديكتاتور تشوش عقله تماما.

من هم الزعماء الذين يتجرأون على تهديد رئيس الولايات المتحدة؟ زعيم إيران وزعيم كوريا الشمالية، اللذان لم يحصلا من الإدارة الإميركية على مساعدات عسكرية وإستراتيجية ودولية غير مسبوقة، التي بدونها كانت إسرائيل ستجد صعوبة في إدارة المعركة في غزة. لم يقل أحد في العالم عن نتنياهو بأنه شخص منطقي. ولكن عدم المسؤولية الذي يظهره في هذا الوقت الحساس، حيث الجبهة الشمالية تهدد بالاشتعال في أي لحظة، كيف تستطيع إسرائيل أن تواجه حزب الله بدون الولايات المتحدة؟ ما هو المنطق في تفاقم الأزمة القائمة أصلا بين الدولتين؟ بدلا من مهاجمة رفع يقوم بمهاجمة واشنطن. وحتى المقولة السائدة بخصوصه، أنه يأمل فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في هذه السنة، أصبحت غير صحيحة. فترامب يكرهه بدرجة لا تقل عن بايدن. اليوم نشرت اقتباسات من مقابلة أجراها مع "اسرائيل اليوم". لقد ظهر مثل تشاك شومر: إسرائيل يجب أن تنهي الحرب وتتقدم نحو السلام، قال وحذر من أنها آخذة في فقدان دعم العالم.

نتنياهو خطير على إسرائيل. كل لحظة يجلس فيها في مكتب رئيس الحكومة هي خطر واضح على أمن إسرائيل. هو يلعب بالنار على حسابنا. التهديد العلني بعدم إرسال البعثة كان يمكن تمريره بسرية إلى البيت الأبيض. العلنية استهدفت فقط استعراض عضلات أمام بايدن، وإسعاد قلوب القاعدة، أن يخرج بطلا. كان يمكنه أن يعبر بطرق مختلفة عن عدم الرضا من قرار مجلس الأمن وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، لكنه اختار أسوأ الطرق على حساب إسرائيل. في هذه الأثناء نتنياهو هو الذخر الأكبر ليحيى السنوار وإيران وحزب الله. فطالما أنه موجود في الحكم ومحاط بعصابة المستوطنين المتطرفين الذين يسيئون لسمعة الدولة، ومحاط بالحريديين الذين يفرضون عليه الدفع قدما بقانون يشجعهم على التهرب من الخدمة العسكرية ويضر الاقتصاد بشكل كبير، فإن كان أفقا للعدو.

الضرر الذي تسبب به أمس لمصالح إسرائيل السياسية – الأمنية هو فقط المسؤول عنه. ومثلما فعل مؤخرا أكثر من مرة فإنه لم يشرك في قراره مجلس الحرب (بالطبع باستثناء المقرب منه رون ديرمر). بني غانتس وغادي ايزنكوت يستمران في خداع انفسهما بأنهما يساهمان ويؤثران ويساعدان في توجيه السفينة نحو الاتجاه المطلوب.

إذا كان يوجد لدى غانتس أي شك حول ما يفكر فيه نتنياهو عنه، جاء رد رئيس الحكومة (ليس الليكود) على الرد المستخذي لرئيس المعسكر الرسمي على منع ذهاب البعثة الإسرائيلية إلى واشنطن، وأوضح له بشكل جيد موقفه. "رئيس الحكومة نفسه كان يجب عليه أن يسافر"، قال غانتس. نتنياهو رد على الفور "بعد أن رحبت حماس بالقرار... غانتس ما يزال يقترح إرسال البعثة هذا المساء". أي أن غانتس يساوي حماس. هذه هي الرسالة التي أراد رئيس الحكومة إرسالها، لا يمكن تفسير بذلك بشكل مختلف. الإنجازات نتنياهو (أول من أمس نسب لنفسه الفضل في تصفية "هامان") أضيف أمس انسحاب جدعون ساعر من الحكومة.