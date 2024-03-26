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ماذا يعني امتناع أميركا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة؟

3/26/2024 11:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار تبناه مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، يطالب بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كل المحتجزين، والإسراع بدخول المزيد من المساعدات للقطاع، كما لم تستخدم "فيتو" بشأنه، يسري تساؤل في الأوساط العالمية، فيما إذا كان ذلك يعد تحولا حقيقيا في سياسة الإدارة الأميركية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، أم لحظة عابرة ستمضي وتعود الولايات المتحدة بعدها للدعم المطلق للدولة العبرية.
وتبنى القرار أعضاء المجلس الـ10 غير الدائمين، وصوت 14 من أصل 15 عضوا لصالحه. وجاء بعد 3 أيام من استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار صاغته واشنطن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين المتبقين ووقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
كما جاء بعد 3 مرات استخدمت فيها واشنطن الفيتو لعرقلة صدور قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وترك ذلك كله واشنطن في حالة ارتباك وسط سيل من الاجتهادات والقراءات لتفنيد تداعيات ومعاني ورسائل الموقف الأميركي الجديد. وامتدح التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي القرار، واعتبره خطوة على الطريق السليم، حتى لو أتت متأخرة.
أما التيارات المتشددة والجمهورية المؤيدة لإسرائيل، فاعتبرته بمثابة تراجع كبير من الرئيس جو بايدن وضربة لتل أبيب، إذ لا يتطرق القرار لارتكاب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لما يرونه "مجزرة" يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ولا يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وهاجم ريتشارد غولدبرغ، المسؤول السابق بإدارة الرئيس دونالد ترامب، والخبير بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، المعروفة بقربها من الجانب الإسرائيلي، موقف إدارة بايدن.
وقال "إن قراءة هذا القرار تشير إلى أنه يدعي أن هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لم تحدث أبدا، وأن حماس ليست منظمة إرهابية وحشية". لقد حولت واشنطن سياستها بشكل أساسي من "لا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح المحتجزين" إلى "نود أن نرى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، دون أن يكونا مرتبطين". وأضاف غولدبرغ "لن تطلق حماس سراح المحتجزين أبدا ما لم تواجه ضغوطا كبيرة، هذا القرار يضغط على إسرائيل ويخفف الضغط على الحركة".
أما مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد ماي، فاعتبر أن "وقف إطلاق النار شعار جميل يحجب المعنى الحقيقي للقرار. إن ترك حماس في السلطة سيحافظ على قدرة الحركة على تنفيذ مجازر في المستقبل، وهو أمر وعدت قيادتها بالقيام به. أي شيء أقل من تفكيكها سيترك المواطنين الإسرائيليين غير آمنين"، وفق تعبيره.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، السفير ديفيد ماك، إلى أن قرار واشنطن بالامتناع عن التصويت هو موقف وسط بين التصويت لصالح القرار إذا كانت هناك إدانة لحماس وهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ما يعني رفض القرار حال استخدام روسيا والصين الفيتو مرة أخرى.
وأوضح أنه لذلك اختارت واشنطن مسارا أكثر أمانا "لقد أرضوا عائلات المحتجزين في إسرائيل والولايات المتحدة".
من جانبه، قال خبير ملف سلام الشرق الأوسط والأستاذ بالجامعة الأميركية في واشنطن، غريغوري أفتانديليان، إن قرار واشنطن كان لسببين رئيسيين؛ أولهما أن بايدن غير راض بشكل متزايد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعتقد أنه لا يستمع إلى نصيحة واشنطن بشأن عدم الذهاب إلى رفح بهجوم عسكري واسع النطاق، وهو أكثر قلقا بشأن الحفاظ على منصبه أكثر من أي شيء آخر.
أما الثاني، وفق أفتانديليان، فإن بايدن يأمل في أنه من خلال السماح بتمرير قرار مجلس الأمن، يمكنه حشد الدعم مع الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بشدة سياسته في غزة. من جهته، قال نائب رئيس معهد كوينسي، تاريتا بارسي، إن قرار إدارة بايدن بالامتناع عن استخدام الفيتو جاء مدفوعا بـ3 عوامل رئيسية وهي؛ زيادة التوتر بين بايدن ونتنياهو، والمعارضة المتزايدة داخل إدارة بايدن العنيدة لوقف إطلاق النار، والغضب المتزايد بين قاعدة بايدن الانتخابية لدعمه القصف الإسرائيلي العشوائي على سكان غزة.
وأكد السفير ماك أن امتناع بلاده عن التصويت في مجلس الأمن لا يمثل تغييرا حقيقيا في سياسة الولايات المتحدة تجاه حرب غزة، واعتبره فقط مؤشرا على التطور الأميركي المتزايد حول كيفية التعامل مع مجلس الأمن بطريقة أكثر حكمة سواء من حيث مراعاة الرأي العام الأميركي أو من حيث العلاقات الأميركية مع بقية العالم.
ورأى أنه وعلى نحو متزايد، بدأ بايدن يفهم أن ما يجري في غزة وبما يشير إلى أن هذه الحكومة الإسرائيلية في حالة حرب مع جميع الفلسطينيين غرب نهر الأردن من حيث الطريقة التي يتصرف بها نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف اليميني.
واتفق الخبير غريغوري أفتانديليان مع الطرح السابق، وقال إن ذلك ليس سوى تحول طفيف في حرب غزة، لأن بايدن لم يضع أي شرط على تقديم الأسلحة الأميركية لإسرائيل كما يريد العديد من الديمقراطيين، ولا يميل إلى خفض المساعدات لها. وأضاف "نعم يمكننا أن نتوقع المزيد من الحرب الكلامية بين بايدن ونتنياهو، ولكن من المشكوك فيه أن بايدن سيفرض أي إجراءات عقابية على إسرائيل. فهو يعرف الدعم القوي بين الجمهوريين لنتنياهو، ومن بعض الديمقراطيين، كما يعلم أنه من غير المرجح أن يعاقب الكونغرس إسرائيل، حتى لو قتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة".
وأشار بارسي إلى أن كل ما جرى قبل تمرير ذلك القرار لم يكن سوى تحول بلاغي، حتى مع حديث بايدن عن ضرورة وقف إطلاق النار، في حين يشير تصويت أول من أمس إلى تحول في الموقف.
وتابع "ومع ذلك، سيكون القرار بلا معنى ما لم يضغط بايدن لضمان عدم تمرير القرار فحسب، بل تنفيذه أيضا. وحتى الآن تعد إشارات بايدن غير مشجعة، خاصة مع زعم الإدارة، أول من أمس، أن القرار غير ملزم". وحذر بارسي، بايدن، من أنه سيضع نفسه في موقف أسوأ مع المجتمع الدولي ومع شعبه إذا لم يتخذ موقفا أكثر صرامة لأنه بهذا القرار والتصويت، رفع سقف التوقعات. وأكد أن تمرير القرار دون تنفيذه ستكون له نتائج عكسية على بايدن سياسيا.-(وكالات)

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