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مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى طريق مسدود

3/26/2024 11:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى طريق مسدود، إزاء تمسك المقاومة الفلسطينية بإنهاء العدوان مقابل تأكيد الاحتلال بمواصلته القتال تحديا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي رفض الالتزام به، موجها وفده التفاوضي لمغادرة الدوحة وقلب الطاولة على جهود التهدئة.
ووسط تبادل الاتهامات بين حركة "حماس" والاحتلال بمسؤلية الفشل؛ تهدد حكومة الحرب بتنفيذ عمليتها العسكرية الواسعة ضد رفح، جنوب القطاع، بما يشكل خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الذي يقضي بوقف إطلاق النار بغزة والافراج غير المشروط عن "الرهائن" وإدخال المساعدات، مثلما ينعكس سلبا على الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على القطاع.
وقد جددت حركة "حماس" التمسك بموقفها وبالمطالب الأساسية للمقاومة والشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار الشامل وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى، وهي تماثل الرؤية التي قدَمتها يوم 14 آذار (مارس) الجاري، غير أن الاحتلال لم يستجب لأيٍ منها.
وشددت "حماس" على أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحمَلون المسؤولية كاملة عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن"، مبينة أنها أبلغت الوسطاء بموقفها.
في حين زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أن حركة حماس رفضت المقترحات المتعلقة بصفقة "تبادل الأسرى"، وكررت مطالبها المتعلقة بالوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش من قطاع غزة.
وأضاف أن الكيان المُحتل "لن يخضع لمطالب "حماس"، وسيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب"، بما فيها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
بينما أعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال، "يوآف غالانت"، من واشنطن، أن سلطات الاحتلال لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج حماس عن الأسرى، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح "وقف فوري لإطلاق النار".
وقال "غالانت" قبل اجتماع مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جيك سوليفان" ووزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن"، "ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة"، وفق مزاعمه.
وأكد أهمية تدمير "حماس" وإعادة الأسرى إلى ديارهم، بالتزامن مع أهمية تعزيز جيش الاحتلال وتمكين دولة الاحتلال، باعتبارها أهم المسائل التي سيتم بحثها خلال زيارته لواشنطن.
وزعم "غالانت" بأن الاحتلال "سيعمل ضد حماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نذهب إليها بعد، وسيتم تحديد البديل للحركة حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته"، مشيرا إلى أن عدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يجعل الاحتلال أقرب إلى حرب في الشمال.
جاء ذلك في أعقاب تبنى مجلس الأمن الدولي أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 8 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يؤدي لارتفاع حصيلة عدوانه إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
كما ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية، لأن المعركة الحقيقية ليس فقط العدوان على قطاع غزة أو المناوشات الإقليمية، إذ إن حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير بالسياسة الأميركية.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جيش الاحتلال يواصل حربه المدمرة على المستشفيات في قطاع غزة بهدف إبادتها وإخراجها تماما عن الخدمة كجزء لا يتجزأ من تدميره الشامل لقطاع غزة ولجميع مقومات الحياة البشرية فيه، خاصة أنها هي ما تبقى من بؤر الحياة ولو بحدها الأدنى والأضعف.
وأضافت أمس، أن الاحتلال يكرر جريمته ضد مجمع "الشفاء الطبي"، من خلال حربه الوحشية بحق مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، عبر محاصرة الطواقم الطبية والمطالبة بإخلائهما واستهدافهما بوابل كثيف من النيران، ما يعرض جميع المتواجدين من نازحين وطواقم طبية وجرحى ومرضى إلى خطر الموت أو النزوح بحجج وذرائع واهية.
وأفادت بأن جيش الاحتلال اعتقل عشرات الفلسطينيين وارتكب أبشع أشكال التنكيل بحقهم إن لم يكن إعدام أعداد منهم، وذلك بعد هجومه الوحشي الثاني على مجمع الشفاء الطبي وتدميره وإحراق أجزاء واسعة منه وإخلائه بالكامل وتدمير المنطقة المحيطة به وفرض النزوح على المتواجدين فيه، وقتل العشرات منهم بمن فيهم المرضى.
وأكدت أن حرب الاحتلال على المستشفيات أقوى الإثباتات والأدلة على حرب الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفرض المزيد من النزوح المتكرر عليه نحو تهجيره بالكامل وتفريغ القطاع من سكانه، كهدف يومي لقوات الاحتلال.
وحذرت "الخارجية الفلسطينية" من استغلال الاحتلال للانشغال الدولي بقضية رفح في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية واستكمال مخططات الإبادة للمدنيين وتهجيرهم من شمال ووسط القطاع، بما في ذلك تدمير المستشفيات المتواجدة في تلك المناطق وإخراجها عن الخدمة، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمراكز التي تعنى بالشؤون الإنسانية لهم.

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