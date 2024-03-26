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حركة حقوق العراقية: لمحة عامة

3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خبراء - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/3/15
ثمة كتلة في مجلس النواب العراقي تقع تحت سيطرة "كتائب حزب الله" المصنفة على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، ولها سجل حافل في التحريض على العنف ضد المصالح الأميركية والمعتدلين العراقيين.
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الاسم: "حركة حقوق"
نوع الحركة: جماعة سياسية واجتماعية خاضعة لسيطرة "كتائب حزب الله" المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية، تشن حملات إعلامية (أنشطة ودعاية إعلامية) ضد الولايات المتحدة والحكومة العراقية، وحملات اجتماعية، فضلاً عن حملات إعلامية محلية مناهضة للمعتدلين والمحتجين.
التاريخ والأهداف:
. في أواخر تموز (يوليو) 2021، ظهر عضو "كتائب حزب الله" حسين مؤنس جبار الحجامي (الذي أدار لبعض الوقت شخصية "أبو علي العسكري" على الإنترنت) لأول مرة على شاشة التلفزيون بصفته رئيساً لـ"حركة حقوق". وقدّم نفسه وحركته كبديل لفصائل "المقاومة" الأخرى وصرّح لقناة "آي نيوز" (بإدارة "كتائب سيد الشهداء"): "هناك فراغ سياسي كبير وخيبة أمل إزاء شعبنا... لقد أسست هذه الحركة لمعالجة جزء من هذا السخط".
. خاضت "حركة حقوق" الانتخابات باثنين وثلاثين مرشحاً (بينهم سبع نساء) في إحدى عشرة محافظة، ومعظمهم من الأكاديميين الحاصلين على شهادات في العلوم السياسية وقانون إدارة الأعمال والدراسات الإعلامية. ويؤكد تجمع مرشحي "كتائب حزب الله" في الدوائر الانتخابية المحيطة بقاعدة الجماعة في جرف الصخر الطريقة التي تسعى بها للسيطرة على القوس الريفي جنوب بغداد، وشمال كربلاء، وممرات الطرق المؤدية إلى محافظة الأنبار.
. في 4 آب (أغسطس) 2021، أطلقت "حركة حقوق" حملتها الانتخابية رسمياً. وفي ذلك الوقت، أشار المرصد السياسي في "معهد واشنطن" إلى ما يلي: "في انتهاك صارخ للمادة 9 من الدستور، التي تحظر على العناصر المسلحة الترشح للانتخابات، أدرجت "كتائب حزب الله"، المصنفة جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، مرشحيها ضمن قائمة "حركة حقوق".
. بعد النتائج السيئة التي حققتها "حركة حقوق" في الانتخابات (فوز واحد فقط من بين 32 مرشحاً)، شاركت الحركة في جهود المقاومة لإلغاء النتائج. فقد نُظّم اعتصام في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) شارك فيه مؤنس وشخصيات بارزة من قادة الإرهابيين والميليشيات (انظر "علاقات التبعية" أدناه).
. رفضت "حركة حقوق" في بداية الأمر المقعد الوحيد الذي فازت به، إلا أن استقالة ثلاثة وسبعين نائباً من التيار الصدري أدت إلى إعادة توزيع المقاعد، وتم انتخاب ستة من أعضاء "حركة حقوق" في نهاية المطاف. وبعد ذلك، شغلت "حركة حقوق" مقاعدها لمساعدة الأغلبية العظمى التي يشكلها "الإطار التنسيقي" في المصادقة على تعيين محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) 2022. (والجدير بالذكر أن السوداني التقى بمؤنس قبل الانتخابات).
. في 13 كانون الثاني (يناير) 2023، صرح الأمين العام لـ"حركة حقوق"، سعيد السراي، لموقع "شفق نيوز" العراقي بأن "عدم تنفيذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقرار إخراج القوات الأميركية... سيدفعنا لاتخاذ مواقف سياسية. ولهذا يجب تنفيذ القرار وفق الأطر القانونية والدبلوماسية". وكان السراي يشير إلى قرار مجلس النواب الصادر في كانون الثاني (يناير) 2020 والذي يدعو الحكومة إلى طرد القوات الأجنبية. بعد ذلك، سعى نواب "حركة حقوق" إلى التصريح على قناة "النجباء" التلفزيونية بأن الانسحاب الأميركي قد يكون هدفاً نهائياً وليس مسألة أولوية ملحة.
. في 17 شباط (فبراير) 2023، نشر مؤنس التغريدة الآتية: "ستشكل البيئات الحاضنة للإرهاب في بعض المناطق المحيطة ببغداد تهديداً لأمن شعبنا وسلامته بين الحين والآخر إذا لم يتم استئصالها من أرض مثل أرض جرف الصخر... يجب الاستفادة من نجاح "الحشد الشعبي" في السيطرة على الميدان، وهذه هي مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة". وكان مؤنس يقول باختصار إن تهجير السنّة من جرف الصخر في العام 2014 وتحويلها إلى إمارة تابعة لـ"كتائب حزب الله" قد يتكرر في مدينة الطارمية.
. في 14 تموز (يوليو) 2023، شارك زعيم كتلة "حركة حقوق" النيابية سعود الساعدي، في الاحتجاجات القائمة خارج مبنى السفارة الأميركية في بغداد والتي دعت إلى تكرار الاستيلاء العنيف على السفارة الأميركية في إيران الذي حصل في العام 1979. وفي اليوم نفسه، شكرت جماعة "الباسيج العراقي" الساعدي على دعمه، علماً أنها تابعة لحركة "حزب الله النجباء" وكانت قد حاصرت السفارة في بغداد.
. في آب (أغسطس) 2023، استجوب الساعدي وزيرة الاتصالات العراقية طارحاً عليها أربعة "أسئلة برلمانية" حول إيقاف قناة "صابرين نيوز" عن العمل. وجاء في أحد الأسئلة: "ما أسباب قيام الوزارة بغلق تطبيق تليغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف؟"، وتجدر الإشارة إلى أن قناة "صابرين نيوز" كانت قد دعت في وقت سابق إلى قطع رؤوس مواطنين عراقيين.
. لم تخُض "حركة حقوق" انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الأول (ديسمبر) 2023. ووفقاً لما صرح به مؤنس لقناة "الشرقية"، فإن حركته قاطعت التصويت لاعتقادها بضرورة إلغاء مجالس المحافظات.
. من أيار (مايو) إلى أيلول (سبتمبر) 2023، رفع الساعدي دعوى قضائية أقنعت "المحكمة الاتحادية العليا" بإلغاء الاتفاقية العراقية الكويتية للعام 2013 بشأن ممر "خور عبد الله" المائي.
. في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، قال الساعدي لقناة "العهد" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إن نواباً قدموا طلباً إلى رئيس مجلس النواب آنذاك، محمد الحلبوسي، لإدراج تجريم المثلية الجنسية في قانون العقوبات.
. في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، دعا مؤنس إلى إخراج القوات الأميركية من العراق، قائلاً: "ندعو الحكومة... إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة، التي تهاونت في تصويب وضع التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، (بل أن تعمل على) إنهاء وجودهم في القواعد العراقية كافة، تنفيذاً لقرار مجلس النواب في 5 كانون الثاني (يناير) 2020، واقتصار ذلك على بقاء ملحق عسكري داخل سفارتهم".
تسلسل القيادة:
. "كتائب حزب الله": تشكل "كتلة حقوق" جزءاً من تنظيم "كتائب حزب الله" الإرهابي، وتخضع لنفوذ جناح أبو حسين (أحمد محسن فرج الحميداوي) وجناح باسم محمد حسب المجيدي المدعوم من أبو فدك.
. القيادة الداخلية: يتولى حسين مؤنس قيادة "حركة حقوق" منذ أن نشأت في تموز (يوليو) 2021. وخلص العديد من الخبراء إلى أنه أبو علي العسكري، المتحدث الأمني الشهير باسم "كتائب حزب الله". وهي صلة لطالما نفاها ولكن ربما لفصل هويته العسكرية عن بصمته السياسية فقط، وهذا نهج مفهوم في ضوء التصريحات المتطرفة التي نسبت إلى العسكري (على سبيل المثال، في كانون الأول (ديسمبر) 2020، هدد بقطع آذان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "كما تُقطع آذان الماعز"؛ انظر الشكل 2). ومن بين كبار المسؤولين الآخرين في "حركة حقوق" الأمين العام، سعيد السراي، وزعيم الكتلة النيابية، سعود الساعدي.
. فصائل المقاومة الأخرى: حضر الكثيرون من كبار الشخصيات الإرهابية والميليشياوية اعتصام 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 إلى جانب مؤنس، ومن بينهم زعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، والأمين العام لـ"كتائب حزب الله"، أبو حسين الحميداوي، والمتحدث باسم "كتائب حزب الله" محمد محيي، والأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، ورئيس "منظمة بدر" هادي العامري، ورئيس عمليات "الحشد الشعبي" أبو فدك، وزعيم "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي. ويمكن لواضعي السياسات في واشنطن والعواصم الأخرى استخلاص الكثير من القبول الذي يحظى به مؤنس و"حركة حقوق" في هذه الاجتماعات رفيعة المستوى لأشخاص مدرجين على قائمة الإرهاب وجماعات مسلحة مدعومة من إيران.
. روسيا: تؤيد "حركة حقوق" بشدة فلاديمير بوتين وغزوه لأوكرانيا. وفي نيسان (أبريل) 2023، بعد أن صوت العراق لصالح قرار الأمم المتحدة في شباط (فبراير) ضد الغزو، امتعض مؤنس بشأن ذلك متسائلاً: "ما المصلحة التي سيجنيها العراق بالتصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة؟".
. "صابرين نيوز": على الرغم من أن قناة "صابرين نيوز" دعمت مجموعة كبيرة من المرشحين من قوائم "المقاومة" كافة في انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 2021، إلا أن قائمة "حركة حقوق" حظيت بمعاملة تفضيلية من قبل القناة.
العناصر التابعة:
. تدير "حركة حقوق" موقعاً إلكترونياً وقناة على تطبيق "تلغرام".
. يملك مؤنس حسابات على منصات "فيسبوك" و"إكس/تويتر" و"تليغرام".

*د. مايكل نايتس: زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد للعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل "الحشد الشعبي" في العراق".
*د. حمدي مالك: زميل مشارك في معهد واشنطن ومتخصص في الميليشيات الشيعية. وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد للعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل "الحشد الشعبي" في العراق". ويتكلم العربية والفارسية.
*أمير الكعبي: محلل عراقي لديه عشر سنوات من الخبرة في تحليل الأحداث الأمنية والسياسية في العراق. وهو متخصص في الشؤون السياسية البينية الشيعية وأنشطة الميليشيات المدعومة من إيران.

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