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مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية

3/26/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة مايا روزِن* - (تيارات يهودية) 2024/3/22
مقدمة JVL
تتناول مايا روزن في هذا المقال الثاقب حول كيفية تعامل علماء الكتاب المقدس والحاخامات مع ما هو، على السطح، أوامر بالإبادة الجماعية في الكتاب المقدس.
إن حَرفيّة نتنياهو، مقتبسًا من مقولة سفر التثنية "اذكر ما فعله بك عماليق" كمبرر وتحريض على القتل الجماعي في غزة، تتعارض مع تفسير التقليد الحاخامي للنص التوراتي، كما تشرح روزن.
يقدم هذا التقليد الغني العديد من التفسيرات والمراجعات، التي تناقشها روزن أدناه. ويقترح أحدها أن خطيئة عماليق، التي تتطلب العقاب، كانت استخدام القوة ضد أناس لديهم قدر أقل من القوة. وهو موقف يتردد صداه اليوم!
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في مؤتمر صحفي متلفز عُقد في 28 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما بدأت إسرائيل غزوها البري لغزة، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، "الهدف الأسمى الوحيد: تدمير العدو القاتل". وتفاخر بأن الجنود الإسرائيليين "يتوقون إلى مجازاة القتلة... إنهم ملتزمون بالقضاء على هذا الشر من العالم". ثم اقتبس من "ديفاريم" 25:17: "اذكر ما فعله بك عماليق..."(1). وفي رسالة إلى الجنود نشرت بعد بضعة أيام، كرر نتنياهو هذا الاقتباس، موضحًا أن "المعركة الحالية ضد قتلة 'حماس' هي فصل آخر في قصة أجيال طويلة من صمودنا الوطني". ويشير الاقتباس إلى الرواية التوراتية عن هجوم أمة العماليق من دون استفزاز ضد الإسرائيليين المرهقين بعد مغادرتهم مصر، والتي تنتهي بأمر من الله "تَمْحُو ذِكْرَ عَمَالِيقَ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ"- والتي غالبًا ما تفهم على أنها وصية دائمة بقتل أي نسل من شعب العماليق. والواقع أن جنوب أفريقيا سرعان ما استشهدت بتعليقات نتنياهو، إلى جانب استدعاءات أخرى لعماليق وردت على ألسنة سياسيين وعسكريين إسرائيليين، في شكواها المقدمة إلى "محكمة العدل الدولية" كدليل على نية إسرائيل تنفيذ إبادة جماعية في غزة. ورد نتنياهو بأن "المقارنة مع عماليق استخدمت على مر العصور لتسمية أولئك الذين يسعون إلى القضاء على الشعب اليهودي، وآخرهم النازيون"، مشيرًا إلى أن النصب التذكاري في لاهاي لليهود الهولنديين الذين قتلوا في المحرقة يقتبس هذه الآية.
ومع ذلك، يتجاهل اعتراض نتنياهو ويلغي إرث الآية العنيف، وهو ليس إرثاً يهودياً حصرياً. لقد استخدمها الأوروبيون لتبرير قتل الأميركيين الأصليين؛ واستخدمها الهوتو لتبرير ذبح التوتسي. وتم استخدامها ضد الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين واليهود (أحيانًا من قبل يهود آخرين)، واقتبسها الأفريكانيون والألمان والقوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى ضد الذين يقاومون الاستعمار. ومع ذلك، كان الاستخدام المتكرر والأكثر أهمية وقوة للآية من اليهود اليمينيين المتطرفين في إسرائيل: يمكن أن يكون هذا الاستخدام قد أثر على باروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 فلسطينياً بينما كانوا يصلون في مدينة الخليل بالضفة الغربية صباح "عيد المساخر" (البوريم) اليهودي في العام 1994، كما استشهد بها المستوطنون في العام الماضي كصرخة تحشيد لارتكاب المذبحة التي نفذوها في بلدة حوارة الفلسطينية.
هذا الأسبوع، مع اقترابنا من "عيد المساخر"، نقرأ الآية عن العماليق بعد قراءة جزء القراءة السنوية للتوراة "بارشا فايكرا". وقد صف الحاخامات هامان، الشرير في قصة البوريم، بأنه من العماليق، ويُعرف السبت الذي يسبق "عيد المساخر" باسم "سبت زاخور" -الذي يترجَم تقريبًا إلى "سبت الذكرى"- بعد وصية الله بأن "اذكر" هجوم العماليق والمطالبة بمحو ذكراهم. وفي حين أن التوجيه الإلهي بالقضاء على شعب بأكمله هو أمر مزعج في كل الأحوال، فإن من المحزن بشكل خاص قراءة هذه الوصية بارتكاب الإبادة الجماعية في خضم إبادة جماعية جارية. وبينما أجلس في كنيس يهودي هذا العام، سيكون من المستحيل أن لا أتساءل كيف يفهم الناس الذين من حولي هذه الآية، أو أن أتجنب تخيل أن الجنود الإسرائيليين يرددونها في غزة.
يوفر تراث التفسير الحاخامي للنص التوراتي بعض السلوى. وحسب هذا التفسير، ليس فهم قصة العماليق ثابتًا، وإنما يتم فهمها وتفسيرها بطرق مختلفة. (يختار اليمين الإسرائيلي باستمرار العودة إلى الكتاب المقدس بينما يتجنب التقليد الحاخامي الذي فسر هذا الكتاب، على الرغم من أنه من الصعب التفكير في أي شيء أقل يهودية من "الكتاب المقدس وحده" sola scriptura -الفكرة المسيحية القائلة بأن الكتاب المقدس له السلطة الوحيدة). بشكل حاسم، اختار الحاخامات الحفاظ على أصوات أولئك الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم لنص يأمر بالقتل: يتخيل التلمود، على سبيل المثال، الملك شاؤول وهو يتجادل مع الله حول هذا الأمر الوارد في الآية. وفي وقت مبكر، هو وقت ظهور كتاب "المشناه"، الذي كتب منذ حوالي 2000 عام، أصر الحاخامات على أن العماليق لم يعودوا موجودين ككيان متميز، وبذلك ينبغي تفادي الوصية. كما لاحظ المعلقون اللاحقون التحدي الأخلاقي الذي تشكله هذه الآية، وظلوا يحذرون من الاحتفال بها أو تمجيدها.
وفي بعض الحالات، يعيد التقليد صياغة المنطق الأخلاقي الأساسي للنص. وثمة خط مثير للاهتمام من التفسير لا يلوم العماليق، وإنما يلوم اليهود أنفسهم على أفعال العماليق. ويذكر التلمود، على سبيل المثال، أن والدة عماليق، سلف الأمة التي حملت اسمها فيما بعد، سعت إلى اعتناق اليهودية ولكن تم رفضها، مما دفعها إلى إنجاب طفل من ابن عيسو بدلاً من ذلك. وبالمثل، تضع نصوص أخرى المسؤولية على اليهود، سواء عن أوجه القصور الروحية -مثل التراخي في التزامهم بالتوراة و"الوصايا" (ميتزفوت)، أو عدم امتنانهم، أو عصيانهم أو عدم ثقتهم بالله- أو بسبب أوجه القصور الأخلاقية، مثل كونهم غير عادلين في تعاملاتهم التجارية أو لا يقومون برعاية الضعفاء. وهناك أيضًا تاريخ طويل وغني من قراءة العماليق بطريقة رمزية، مثل خط الفكر الحسيدي الذي يمثل فيه العماليق النضال المستمر للقضاء على الشر داخل نفوسنا نحن.
بينما أشعر بالامتنان لثراء التقليد الحاخامي الذي يعينني في تعقيد النص التوراتي، فإنني لا أثق أيضًا في دافعي الخاص للبحث عن السلوى فيه. بالنظر إلى كارثة اللحظة الراهنة، لا يبدو كافيا تبني تقليد "يصلح" المشكلة. في الواقع، يشعر جزء مني بأنه أكثر انحيازًا إلى مواجهة هذا النص الكتابي المزعج مباشرة -يتطابق الألم الناجم عن قراءته بأمانة مع ألم هذه اللحظة أكثر من الإرضاء الناجم عن التفسير المثقف الذي يفسره بطريقة تخففه. وكان الفيلسوف فريدريك نيتشه قد كتب في كتابه، "في أصل الأخلاق": "إن ما يؤلم باستمرار فقط هو الشيء الذي يتم تذكره". وهذه طريقة أخرى لفهم "زخور" (الذكرى): إننا نتذكر عماليق لأن قصتهم شيء مؤلم على كل المستويات -هجوم العماليق ضد اليهود، والتعطش للدماء ضد العماليق الذي أعقب ذلك، وإرث العيش مع هذه الوصية.
ومع ذلك، ليس التفسير، في أفضل حالاته، مجرد وسيلة لإبعاد الصعوبات بالشرح. إنه مشروع لبناء العالم -للسماح للعالم بتغيير النصوص، وللعالم بأن يتغير من خلال النصوص. وإذا ما أُخِذ ككل، فإن التقليد الحاخامي يقدم نموذجًا للقراءة المبتكرة التي تكسر التصلب في وصية حاسمة. وسوف يساعد فحص المعالجات الحاخامية السابقة للنصوص في توضيح موقفنا كمشاركين نشطين في سلسلة التقاليد. وتوفر العودة إلى هذا النسب طريقًا نحو فهم بديل للأمر بتدمير العماليق. ويجادل العديد من المعلقين الحاخاميين، الذين يحاولون شرح السبب في كون تصرفات العماليق مستهجنة للغاية، بأن العماليق نصبوا كمينًا للإسرائيليين من دون سبب ومن دون سابق إنذار، وهاجموا الأضعف والأكثر انكشافًا. وتلتقط المعلقة، نحاما ليبوفيتز، هذه الصلة بين خطورة خطيئة العماليق وعدم اعتبارهم للضعفاء. ولاحظت أن التوراة تصف العماليق بأنهم "لو ياري إلوهيم" (يفتقرون إلى مخافة الله)، وتلاحظ أن الاستخدامات التوراتية الأخرى لعبارة "مخافة الله" -عندما يعبر إبراهيم عن خوفه من أن تقتله مملكة أجنبية، وعندما يوافق يوسف على إطلاق سراح إخوته بعد اتهامهم بالتجسس، وعندما ترفض القابلات قتل الأطفال الذكور الإسرائيليين في مصر- فإن ذلك لا يشير إلى الإيمان بالله أو الخوف من غضب الله، وإنما إلى موقف هؤلاء تجاه الضعفاء. وتكتب نحاما: "إن معيار "مخافة الله" في قلب الشخص هو شيء يتعلق بالضعيف والغريب". وهكذا، ما تزال خطيئة العماليق، إذن، واحدة منتشرة اليوم -استخدام القوة ضد أولئك الذين لديهم قوة أقل. وهذه قوة غاشمة تستحق القضاء عليها؛ "حرب ضد العماليق في كل جيل". وهذا يساعد في تفسير تعليق راشي (2) بأن "اسم الله وعرش الله لا يكتملان حتى يتم محو اسم العماليق بالكامل". وليس هذا العمل لجعل اسم الله كاملاً في مجال الله لتمكينه: إنّ ما هو مطلوب هو في الواقع تغيير بشري؛ إعادة ترتيب لمجتمعنا وكيفية تعاملنا مع بعضنا بعضا.
بهذا المعنى، فإن قصة العماليق هي، من بين أشياء أخرى، تحذير متبصر بأن ما نزيحه على "الآخر" غالبًا ما يزهر في أنفسنا. كتب الحاخام موشيه فاينشتاين، أحد أعظم الشرعيين اليهود في القرن العشرين، في تعليقه على العماليق: "من الممكن لأي مخلوق من لحم ودم أن يصبح شريرًا... هذا يجب أن يكون تحذيرًا للشخص وأن يكون حريصًا على عدم ارتكاب خطايا خطيرة... لأنه بالنظر إلى أن شخصًا واحدًا (عماليق) يمكن أن يصبح فاسدًا جدًا، يجب أن يخاف الجميع من أن يصبحوا فاسدين".
غالبًا ما يساء تفسير ماغيلاه (سفر إستر)، الذي نقرؤه في "عيد المساخر"، على أنه قصة تمجد القوة اليهودية، ينطوي على مرسوم يوصي بإبادة جماعية، ويترك اليهود في مأمن من الأذى وأحرارًا في قتل أعدائهم. إذا كانت هذه قصة انتصار، فإنها قصة جوفاء. على الرغم من انتصار اليهود العسكري، يذكِّرنا التلمود بأنهم في نهاية القصة، ما يزالون "عبيد أحشويروش" (3). ولا يؤدي عنفهم الانتقامي إلى تحرير حقيقي، بل إلى فترة راحة مؤقتة. إنهم يكونون آمنين فقط طالما أن الملك لا ينقلب عليهم مرة أخرى. وتنعكس هذه القُتامة على المستوى الروحي. وعلى النقيض من العديد من القصص في التوراة، حيث الله في علاقة مباشرة مع الشعب اليهودي، فإن "سفر أستير" مذهل لأن الأمر لا يقتصر على أن الله فيه لا يتدخل؛ إنه غير موجود فيه على الإطلاق.
في الحقيقة، كان "سفر أستير" هو السفر الوحيد في الكتاب المقدس الذي لا يظهر فيه اسم الله. إنها قصة يكون فيها الله مخبأ ومخفياً -الكلمة العبرية التي تبدو مشابهة لاسم أستير. وبالتقاط هذا التشابه، يربط الحاخامات اسم أستير بلعنة إلهية ضد الشعب اليهودي في "ديفاريم"، مشيرين إلى كارثة مستقبلية: "سأخفي وجهي بالتأكيد"، يهدد الله. الكلمة العبرية التي تعني "إخفاء" هنا تنطق مرتين بأشكال مختلفة "هِستر أستير" ("Hester Astir") للدلالة على التكثيف. ويقرأ التقليد الحسيدي مضاعفة "هيستر أستير" على أنها تشير إلى شكل أعمق من الاختباء: ليس الله مخفيًا فحسب، بل إن حقيقة هذا الإخفاء هي نفسها مخفية. هذا هو عالم الماغيلاه المظلم -عالم ليس من دون الله فحسب، لكنه عالَم حيث لا يمكننا التعرف إلى إرادة الله. من السهل، في مثل هذا العالم، الخلط بين هامان "الشرير" ومردخاي "البطل"؛ بين القتل الأمان، وبين القوة البشرية والنية الإلهية.
إن تقاليدنا تطلب منا أن نكون واعين للطرق التي قد ننزلق بها إلى مثل هذا الخلط، وأن نواجه الكارثة التي تنتج عن ذلك. يقول التلمود: "أي شخص لا يختبر إخفاء وجه الله ليس يهودياً". وبينما يواصل القادة الإسرائيليون استدعاء قصة العماليق في حين يقتلون ويجرحون عشرات الآلاف من الناس في غزة، ويجوِّعون الملايين، نتذكر أن المواجهة مع العماليق لا تتطلب المنطق الانتصاري للوضوح، وإنما التواضع الوجودي لمعرفة كم نحن بعيدون عن الله.

*مايا روزن Maya Rosen: زميلة إسرائيل/ فلسطين في "تيارات يهودية".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: FACING AMALEK: Reading the biblical injunction to genocide amid a genocide
هوامش المترجم:
(1) الإشارة إلى الآية: "اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر. كيف لاقاك في الطريق وقطع من مؤخَّرك كلّ المستضعفين وراءك، وأنت كليل ومتعب ولم يَخَفِ الله. فمتى أراحك الربُّ إلهُك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الربّ إلهُك نصيبًا لكي تمتلكها، تمحو ذكر عماليق من تحت السماء".
(2) شلومو يتسحاقي (1040 - 1105)، المعروف عمومًا بالاختصار "راشي" Rashi، كان حاخاما فرنسيا من العصور الوسطى، ومؤلف تعليقات شاملة على التلمود والتوراة العبرية.
(3) أحشويروش: ملك فارسي، وزوج أستير في "سفر أستير". يقال إنه "حكم أكثر من 127 مقاطعة، من الهند إلى النوبة" -أي "الإمبراطورية الأخمينية". لا توجد إشارة إلى الأحداث التاريخية المعروفة في عهد "زركسيس" -اسمه اليوناني- في القصة. يعتبر البعض أن رواية أستير جاءت لتوفير مسببات للبوريم، وأن اسم أحشويروش يُفهم عادة على أنه يشير إلى زركسيس الأول، الذي ربما حكم الإمبراطورية الأخمينية بين العامين 486 و465 قبل الميلاد. في القصة الكتابية، أنقذت أستير شعبها اليهودي من مؤامرة لتدميره.

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